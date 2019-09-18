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運動筆記【人物】71歲Jeannie Rice 半馬97分寫紀錄 柏林馬將參戰 目標挑戰六大馬分齡冠軍「神帽之亂」? NO… 是神明指示要台灣人練「鐵人三項」
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焦點人物／71歲Jeannie Rice 半馬97分寫紀錄

2019-09-18 09:27運動筆記 皮卡皮丘

71 歲的 Jeannie Rice 8月在美國俄亥俄州 Akron Marathon 系列賽 Goodyear 半馬中（對，就是那個賣輪胎的固特異），以 1 小時 37 分 07 秒高速完賽，超越女子半馬分齡世界紀錄！換算平均配速是 4:37/公里，這樣的速度可以刷過許多年輕人無誤啊！目前紀錄待認定中，若成績認定成功，將刷新澳洲跑者 Lavinia Petrie 在 2014 年跑出的 1:37:38。

平均配速 4:37/K，真的太猛（圖片來源：mtec results

這位地表最速奶奶（Jeannie Rice 已經有兩個十幾歲的孫女）職業是房地產經紀人，長青級市民跑者的她，去年在芝加哥馬拉松以 3:27:50 成績打破 70 歲級女子世界紀錄，更成為世界上第一位在該級別跑進 330 的女性，在跑圈引起話題。不過目前擁有 70 歲分齡組別全馬及半馬世界紀錄的 Jeannie Rice 腳步不停歇，熱愛跑步的她還有個目標，希望自己的紀錄能再推進，以及拿下世界六大馬分齡組的冠軍！已坐擁波士頓馬拉松、芝加哥馬拉松、紐約馬拉松三個分組冠軍的 Jeannie Rice，接下來已確定參戰今年柏林馬、明年東京馬與波馬，目標刷新紀錄，如果順利就差倫敦馬了。

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71 歲的 Jeannie Rice 跑出 Sub 1:40 的半馬成績（貼文來源：Runner's World）

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Akron Marathon Race Series（@akronmarathon）分享的貼文 張貼

題外話，這場 Akron Marathon 系列賽的半程馬拉松有固特異（Goodyear）冠名，獎牌圖案是輪胎造型配上「腳上有著翅膀」的固特異 LOGO，固特異是俄亥俄州的百年輪胎品牌，算是在地企業（圖片來源：IG of @akronmarathon

【資料來源】

＊跑步人物 就在運動筆記＊

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