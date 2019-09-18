賽事心得／極地超馬多日賽 15萬步的距離

2019-09-18 09:34 運動筆記 Chung Terry



我站在破碎乾枯的黃土上，低著頭按壓著極度不舒服的雙腿。那緊繃的肌肉，仿佛就像隨時要炸開的氣球，無法再承受更多的乳酸堆積。這 裡是敦煌超馬115公里第二天的賽道，四周是看不見盡頭的地平線，眼裡的畫面只有沙、黃土、枯木、駱駝刺(沙漠植物)，還有我自己一個人…

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「欸，要不要去敦煌跑超馬」朋友說著「超馬？我連全馬都沒跑過，誰跟你去跑超馬呀…」說真的，有些朋友真的不能交，因為他會保護你，希望你就待在舒適圈裡，好好地吹個冷氣，看個影集，享受美好的假期；另一種朋友就是會逼著你，持續地超越自己，擴大自己的舒適圈，把美好假期變成痛苦假期，把一切的可能，變成真實發生……

9月6日/敦煌超馬第一天/45公里

地型：濕地、雅丹、甘草、戈壁、鹽鹼地

早晨，在餐廳用餐時，所有的選手狀況看起來都是非常好。但實際上，在出發前，互相詢問之下才知道，原來身邊的朋友都跟我一樣，表面上看起來雖然興奮，但實際上，昨晚因為內心深處的緊張而輾轉難眠，半睡半醒度過賽前的第一個夜。

3、2、1，當倒數聲結束時，35名選手展現了強大的企圖心，快步衝出起跑線，誓言把今天最大的反派大魔王45公里戈壁沙漠拿下。可是殊不知，在這條千年古道上，真正的反派是一個又一個因為極地氣候，而引爆的身體狀況反應，變得每一步都踩在痛苦上，不得不喊停的可怕。只要自己能繼續走下去，不在沙漠中倒下，都是種奢侈的期望。

很快地在第30公里處的補給區，開始有一位選手因為沙漠氣溫過高，臉色發白中暑倒下。Ray，是來自馬來西亞越野跑好手，也曾參與多場超馬賽事，甚至在去年內蒙古的超馬賽擠進前幾名，光榮帶著獎牌回去。而這一次，戈壁沙漠的烈陽，比內蒙古更加惡毒，超過38度的高溫加上毫無遮蔽物，甚至把體感溫度提升到40度的發爐高溫，硬生生地把他擊落，在踏進補給區的同時，碰的一聲，他瞬間倒下，逼得他不得不棄賽。

面對眼前這樣的狀況，我心裡很清楚，接下來的路程，不會變得更輕鬆，只會有更多的狀況發生。從那個時候開始，我與伙伴們孟迅、浩哲、昱楷組成的「JR電車配速團」立刻調降速度。從原本的跑走模式，直接轉換成快走模式，為的就是可以即時審視自己的身體狀況，並在需要時，可以立即協助。幾個大男人在報名時都是以個人名義來挑戰，因為配速相近，很快地自成一個互相支持與協助的伙伴，沒有競爭的肅殺氣氛，只有一個共同的目標，無傷完賽!

在第一天結束的同時，主辦單位即宣告已有5名選手高舉白旗，成為此戰役中反派的俘虜。而剩下的30名選手，將繼續面對第二天更殘暴的地形與氣候。.如果你是倒下的參賽者，你還願意在第二天繼續挑戰嗎?(註1)如果你是剩下的30名選手，你會如何調整自己狀態，面對隔天更長距離的挑戰？

夜裡，群星鋪滿了暗黑的天幕，待在帳篷內的伙伴，不是拉筋就是在按摩肌群，舒緩長途在沙漠中造成的全身不適。面對首日45公里的長征，不論是棄賽的選手，或是明天繼續在賽道上對抗的選手，身體多處肌肉已發出抗議的訊息。因為長途負重三天食材與個人用品，導致肩頸酸痛，因為長時間在不平整的戈壁、沙漠賽道上奔跑，除了腳底磨擦起了水泡之外，對於腳踝的受力不均，所造成的疲勞發炎，導至走路都只能一跛一跛，更別說隔天還要再跑50公里。就這樣帶著過疲的酸痛感與不安，再次地失眠到天亮…

9月7日/敦煌超馬第二天/50公里

地型：戈壁、戈壁、戈壁、沙漠、沙漠、沙漠

淩晨五點，大部份的選手已起床整裝，我也不例外。身體的狀況經過一夜休息，明顯好上許多。雖然還是處於高度不舒服的狀態，但我相信，在這裡，沒有任何一位選手，甘願成為沙漠下敗囚，即便只剩一點氣力，也要用力地擠出來。

我想，超馬之所以迷人，好像也正在反應人生的每個歷程，挫敗、倒下肯定會發生，更糟的情況永遠在路上，只是你願不願重新配速，讓自己可以優雅一點走過那充滿沙礫的道路。即便失速了，墜落了，你也會在下一個明天，用力擠一擠那個堅毅的本能，幫助自己爬起來，繼續往前。

抵達40公里的補給站時，沒有人有餘力說話，只想要早點完成這個像惡夢般的賽道，回到營地裡，好好地躺下來休息。因為這一路走來，眼前的風景只有一個樣貌，戈壁、戈壁、戈壁、沙漠、沙漠、沙漠，加上炙熱的烈陽狂襲，說是無止盡地走在地獄的道路上，一點也不為過。

此時的我，也面臨了最大的撞牆期，撇除了腳底因每一步踩踏，而感受到水泡隨著重心漂移的不適之外，我腳踝的疼痛似乎到了臨界點，多走一步，都是痛苦的累加！我可以就這樣放棄嗎？我甘心嗎？我的體力還可以，我意志力還可以，但身體卻大聲抗議，告訴我不可以!真的痛到受不了了，我停下腳步⋯低著頭，放下登山杖，枯黃的沙土應聲揚起了沙塵，看著荒沙快速地被強風帶離腳下，我還能走下去嗎？我開始懷疑自己。

我把更多的重心放在登山杖上，希望減少我腳踝的不適，我把每一步距離縮的更小，並謹慎地讓腳可以更平整踩在前方的每一步，不會因為受力不均，加重腳踝負擔。這個時候，其他三位伙伴已遠到只剩米粒般的背影，緩緩地在遠方地平線上移動，我，只剩自己可以跟自己對話了。

啊啊啊!! 我可是比過超級鐵人三項226公里的選手，這點痛苦，還不及超鐵痛苦，剩下幾公里而已，這比我平常的訓練量還少，我可以的，我可以的…有些事情就是這樣，就算明知道自我激勵是假的，可能沒有多大的實質幫助，但你的每一步前進都是真的，即便緩慢，至少你還沒有放棄!

抵達終點時，伙伴的歡呼聲、掌聲把那些一路上的痛苦推擠到腦後，今天50公里的長距離完成，也意謂著提前將勝利拿到手。因為明天，只剩下20公里的距離，再怎麼痛苦，也擋不住完賽的企圖心。攤坐在帳篷前，唯一想做的事，就是什麼事也不做，但心裡面的成就感卻在此時，慢慢的積累。想起自己站在大漠的面前，好似怎麼掙扎都是無能為力，但心裡很清楚，即便看不到盡頭，再微小的步伐，都能把我帶離終點更近一點，是信念吧，我如此地相信自己。

9月8日/敦煌超馬第三天/20公里

地型：戈壁

最後戰役。天未亮，賽事即開始，今天不僅有參賽的選手，也有連日來，辛苦在一旁協助的志工群。每一個人的表情看起來都是喜悅的，這並不是說昨天大家表情不好，其實昨天大家不僅表情不好，心情也不好，因為真的太.痛.苦.了!!!

第二天的路程最遠就算了，指引賽道的路標小紅旗也被強風吹倒好幾個，讓選手在賽道上因迷失方向而誤判路線，不僅消磨掉已乾枯的體力，也重擊了隨時會倒下的意志力。生活也不就是如此，在有跡可尋的道路上，依然會出現幾個「意外」，在這個時候，我們必須學會如何在倒下前，在最短的時間內，重新調整心態，判別方向，把氣力留在下一步的前進，因為那才是自己可以控制的，而非浪費氣力在不能控制的意外上。唯有前進了，真正的道路才會慢慢探出頭來。

在出發之前，我的雙腳已收集5個水泡了，對於水泡所產生的不適，不像以往那樣強烈，我想可能是接近完賽，腦內的多巴胺已快滿出來，又或是痛苦久了，自己耐痛指數更進階。這，我都不想管，因為今天過後，我就要遠離這個帶給我極度痛苦的地方!

我把登山杖收納在背包後方，唯一的策略就是跑，用慢且穩定的速度，真實的跑完這場賽事，而這也是我最後一次的跑在這個賽道上，無論多麼不願意，我都要牢牢記住這個感覺，在戈壁礫石道路上的踩踏感、在超馬賽事中的喘息感、在這個世界的另一端奔跑的存在感，一個一輩子都不會遺忘的經驗。.

敦煌極地超馬多日賽115公里。參賽人數35人，完賽人數26人。總時數21小時10分。我，做到了!

特別感謝SUPERACE籌辦如此優質的賽事，也特別感恩賽事中所有的志工及工作人員的辛勞，讓每一位選手都能在世界的這一端，留下美好的回憶與極度痛苦的經驗!! 但，現在回想起來，還是有點甜甜的，值得!

最後 給想要挑戰自己的鬥士們

這樣一場極地賽事，真的非常有挑戰性也有一定的風險，建議必需要衡量自己的身體狀況，再做決定是否要參加菁英組。另一種選擇，就是參加志工組，感受跟體驗場域帶來的強度，再隔年參加也行。不要急，這個賽道都會等著你來挑戰。

在明年賽事來臨之前，台灣站也是值得測試自己的狀況的前哨站，內容就不多述了，請自行參閱下面網址：https://reurl.cc/vn5e9N

也許哪一天，我們會在賽道上見!!

下一篇：賽前訓練與裝備篇(還在趕稿)

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感謝以下陪我走過超馬的各大品牌

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#感謝超馬攝影師孫百毅照片提供

#敦煌照馬

#成就解鎖

(註1)每位選手如因狀況棄賽，隔日可以視個人狀況繼續挑戰，但完賽不頒給完賽證書及完賽獎牌。