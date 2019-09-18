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中職／樂天收購猿 領隊劉玠廷：19日記者會說明

運動筆記真正的考驗是最後的500公尺 - 2019 SEIKO城市路跑賽深度紀錄 2019 The North Face城市開練
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賽事心得／SEIKO城市路跑賽 真正的考驗是最後的500公尺

2019-09-18 10:11運動筆記 Jenny Liao

最後500公尺， 後頭的7分速列車長們信心喊話:『加油!馬拉松路跑考得就是這最後500公尺! 』

縱使跑得很累了看著跑錶上的已跑時間心想應該來得及可以跑進85分內，於是再加快點腳步衝了，最後以01:24:36跑回滿滿人群的終點，85分內完賽 !

09.07 (六)賽前一天

週六放假日沒有睡到自然醒，一樣和平日上班時間起床，洗漱好著裝出門去上課。那天台北田徑場剛好有足球賽沒開放，於是教練帶我和另一個學員先學正確跑姿和調整各自的跑姿，繞田徑場外圍慢跑10分鐘，在做動態伸展和馬克操，最後簡單基本款的肌力訓練後收操。

上課前只喝了能量果凍下課後先早餐再去萬華運動中心親自報到領物資後回家準備明天參賽裝備。

上課前只喝了能量果凍，下課後先早餐再去萬華運動中心，親自報到領物資後，回家準備明天參賽裝備。

準備好裝備

09.08 (日)賽事當天

可能太緊張沒睡好，凌晨2點就醒了，怕再睡會睡過頭就乾脆起床洗漱換裝別上號碼布，背上幸運紅包戴上跑錶，帶著緊張興奮的心情穿上幸運跑鞋出門，先是找了間早餐店填飽肚子後再搭上停在一旁的計程車，結果時間算得太早，03:12分就到會場了，現場空蕩蕩的，只有工作人員們，沒有看到其他參賽跑者，真的好早好想睡，附近走逛找到間便利商店先喝乾杯一罐雞精後再趴下來瞇一下，03:50分再緩緩移動到跑班一起暖身集合點。

賽前吃飽，才不會跑的時候餓肚子。

搭乘計程車去參賽會場

超級早就到會場了

工作人員們

太早起，喝杯雞精，提振精神!

4點集合和跑團班一起熱身 (DHRC，Dream High Running Club 夢想高飛跑步社團 )

寄物處

伸展、慢跑10分鐘再做動態伸展馬克操，天氣乾熱，熱身完還沒開跑就滿頭大汗了，和教練群學員同學們一起大合照後就地解散，先去寄物再排廁所，大會有專業配速列車，想說那就跟六分速(1小時15內完賽)，站到大會六分速車身後準備起跑。

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準備好出發，賽前出發照

倒數3、2、1 ! Go ! 一群人一起往前出發，人非常多，踏穩腳步小心前後，目光緊跟著大會六分速車，一路不時看著跑錶維持在6分-6分半緊追跟著他們的車尾燈，不得不說他們的配速好穩，我的配速則不斷往上加，跑追到2公里後就跟丟了

車跟丟了還是不放棄繼續跑，想說看能不能再追上，在跑到5公里多接近折返點時，總算又看到6分速身影了但他們已經折返和我擦身而過了，我瞪大眼的瞄看著他們跑遠，回過神遠望著前方內心吶喊「折返點怎麼還沒到?!」

順利跑到折返點，下橋過閘道直接再上橋折返，真的再考驗腿肌耐力，雙腿幾乎快抬不起來，盡可能不讓自己完全停下腳步，換步快，咬牙跑過上坡，再放慢速度調整呼吸緊繃的雙腳就好多了，繼續往終點跑，殊不知跑到10公里被大會7分速車追上，加速超車，硬要跑在7分速車前頭。

『最後1公里了! 加油! 』7分速車的列車長們大喊著為參賽跑者加油打氣。

最後500公尺， 就聽到後頭的7分速列車長們信心喊話:『加油!馬拉松路跑考得就是這最後500公尺! 』接著幽默打趣喊說:『可以下車了！下車不用刷卡！衝了！跑85分完賽！』有種被激勵到了，縱使跑得很累了看著跑錶上的已跑時間心想應該來得及可以跑進85分內，於是再加快點腳步衝了，最後以01:24:36跑回滿滿人群的終點，85分內完賽 !

總算又再讓我看見大會的六分速車，列車長們列隊和跑回來的跑者擊掌，我和其中一位女列車長對到眼，苦笑著說太難追了，她笑笑給予我順利跑回終點的肯定。

完賽獎牌

配速表

最近常玩Relive，挺好玩的，記錄當下跑得軌跡路線12.5km，上橋下橋再上橋https://www.relive.cc/view/v26M84k1eEO 

今年第一次跑SEIKO跑了才知道這麼難跑，上橋下橋再上橋，一路追大會6分速車追不上卻被7分速車追上，最後加速85分內完賽，這場跑得很累很紮實！原本是跟車跑6分半之後就跑6分50 - 7分速，進每個水站都全休喝運動飲料，緩解休息再跑，跑起來也比較舒緩點，成功克服雙腿肌肉緊繃疲累，順利完賽。

這次就只帶跑錶不戴手機跑，反而比較不會因為想拍照而分心

謝謝賽前一天上課時教練修正我不正確的跑姿，眼神平視前方，以腳掌落地，擺手不要超過中心線；謝謝開跑前DHRC教練群帶我們一起熱身暖身。

拍得好看值得收藏，回看側拍照檢視自己的跑姿矲手還是會超過中心線慢慢調整練習!

完賽照，跑完後滿身大汗，衣服褲子全濕透，不愧是傳說中的洗褲盃，明年再來挑戰！

2019.09.08 SEIKO城市路跑賽精準潛將組(12.5KM)

2019.9.16-17 文 / Jenny Liao

田徑

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