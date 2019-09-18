賽事心得／SEIKO城市路跑賽 真正的考驗是最後的500公尺

2019-09-18 10:11 運動筆記 Jenny Liao



最後500公尺， 後頭的7分速列車長們信心喊話:『加油!馬拉松路跑考得就是這最後500公尺! 』

縱使跑得很累了看著跑錶上的已跑時間心想應該來得及可以跑進85分內，於是再加快點腳步衝了，最後以01:24:36跑回滿滿人群的終點，85分內完賽 !

09.07 (六)賽前一天

週六放假日沒有睡到自然醒，一樣和平日上班時間起床，洗漱好著裝出門去上課。那天台北田徑場剛好有足球賽沒開放，於是教練帶我和另一個學員先學正確跑姿和調整各自的跑姿，繞田徑場外圍慢跑10分鐘，在做動態伸展和馬克操，最後簡單基本款的肌力訓練後收操。

上課前只喝了能量果凍，下課後先早餐再去萬華運動中心，親自報到領物資後，回家準備明天參賽裝備。

準備好裝備

09.08 (日)賽事當天

可能太緊張沒睡好，凌晨2點就醒了，怕再睡會睡過頭就乾脆起床洗漱換裝別上號碼布，背上幸運紅包戴上跑錶，帶著緊張興奮的心情穿上幸運跑鞋出門，先是找了間早餐店填飽肚子後再搭上停在一旁的計程車，結果時間算得太早，03:12分就到會場了，現場空蕩蕩的，只有工作人員們，沒有看到其他參賽跑者，真的好早好想睡，附近走逛找到間便利商店先喝乾杯一罐雞精後再趴下來瞇一下，03:50分再緩緩移動到跑班一起暖身集合點。

賽前吃飽，才不會跑的時候餓肚子。

搭乘計程車去參賽會場

超級早就到會場了

工作人員們

太早起，喝杯雞精，提振精神!

4點集合和跑團班一起熱身 (DHRC，Dream High Running Club 夢想高飛跑步社團 )

寄物處

伸展、慢跑10分鐘再做動態伸展馬克操，天氣乾熱，熱身完還沒開跑就滿頭大汗了，和教練群學員同學們一起大合照後就地解散，先去寄物再排廁所，大會有專業配速列車，想說那就跟六分速(1小時15內完賽)，站到大會六分速車身後準備起跑。

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準備好出發，賽前出發照

倒數3、2、1 ! Go ! 一群人一起往前出發，人非常多，踏穩腳步小心前後，目光緊跟著大會六分速車，一路不時看著跑錶維持在6分-6分半緊追跟著他們的車尾燈，不得不說他們的配速好穩，我的配速則不斷往上加，跑追到2公里後就跟丟了

車跟丟了還是不放棄繼續跑，想說看能不能再追上，在跑到5公里多接近折返點時，總算又看到6分速身影了但他們已經折返和我擦身而過了，我瞪大眼的瞄看著他們跑遠，回過神遠望著前方內心吶喊「折返點怎麼還沒到?!」

順利跑到折返點，下橋過閘道直接再上橋折返，真的再考驗腿肌耐力，雙腿幾乎快抬不起來，盡可能不讓自己完全停下腳步，換步快，咬牙跑過上坡，再放慢速度調整呼吸緊繃的雙腳就好多了，繼續往終點跑，殊不知跑到10公里被大會7分速車追上，加速超車，硬要跑在7分速車前頭。

『最後1公里了! 加油! 』7分速車的列車長們大喊著為參賽跑者加油打氣。

最後500公尺， 就聽到後頭的7分速列車長們信心喊話:『加油!馬拉松路跑考得就是這最後500公尺! 』接著幽默打趣喊說:『可以下車了！下車不用刷卡！衝了！跑85分完賽！』有種被激勵到了，縱使跑得很累了看著跑錶上的已跑時間心想應該來得及可以跑進85分內，於是再加快點腳步衝了，最後以01:24:36跑回滿滿人群的終點，85分內完賽 !

總算又再讓我看見大會的六分速車，列車長們列隊和跑回來的跑者擊掌，我和其中一位女列車長對到眼，苦笑著說太難追了，她笑笑給予我順利跑回終點的肯定。

完賽獎牌

配速表

最近常玩Relive，挺好玩的，記錄當下跑得軌跡路線12.5km，上橋下橋再上橋https://www.relive.cc/view/v26M84k1eEO

今年第一次跑SEIKO跑了才知道這麼難跑，上橋下橋再上橋，一路追大會6分速車追不上卻被7分速車追上，最後加速85分內完賽，這場跑得很累很紮實！原本是跟車跑6分半之後就跑6分50 - 7分速，進每個水站都全休喝運動飲料，緩解休息再跑，跑起來也比較舒緩點，成功克服雙腿肌肉緊繃疲累，順利完賽。

這次就只帶跑錶不戴手機跑，反而比較不會因為想拍照而分心

謝謝賽前一天上課時教練修正我不正確的跑姿，眼神平視前方，以腳掌落地，擺手不要超過中心線；謝謝開跑前DHRC教練群帶我們一起熱身暖身。

拍得好看值得收藏，回看側拍照檢視自己的跑姿矲手還是會超過中心線慢慢調整練習!

完賽照，跑完後滿身大汗，衣服褲子全濕透，不愧是傳說中的洗褲盃，明年再來挑戰！

2019.09.08 SEIKO城市路跑賽精準潛將組(12.5KM)

2019.9.16-17 文 / Jenny Liao