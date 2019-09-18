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跑步小品／跑者．酒者．創作者

2019-09-18 09:55運動筆記 謝優

作為跑者，創作者，酒似乎是一種長期處於游離的想念，牢牢抓住你的胃及心。當無數思念流經青春斷斷續續，洩了曾經的美好。你便掉進一處很深很深的箝制地，沒有呼吸。

捆綁後的動彈不得，那是翻起多少次的想念湧動，夾著失眠和淚。想拼命大大喘息，卻止不住和著長長的哭。腦子燒起縷縷思維，混合成廣博宏觀且細地深邃，落入紙牢，誰說酒是想念瓶裝詩意，詩意瓶裝!

跑步和酒是人生密不可分的本體，感覺非常窒息及縹緲虛無，具體感受就是痛苦後的抗拒事實。擱下酒杯後，看著用玻璃的通透表達酒器內及外的交融，大概精釀純淨的酒也需要好的器皿來裝，裝載巨大想念。

一盞路燈，把四周襯得更寂靜。九月的風，吹得是如此凝聚睏意，除了輕柔舒適外，隱藏一種發生。隨時都想停下來，想想你，可能是我這一長頁的單獨記憶。我們跑著，夏天還沒過完，我還沒替你註記最後的情感。速度迭代通過這些年的記憶流轉，是柳浪千傾，捲起一層又一層黑夜與快綠景色。其實，我看不見四週，也許是最荒瘠的邊界，太霧靄濃郁著，析不出也說不出。

待在心裡的淡水，沒有喧囂，沒有販賣的吆喝聲，沒有擁擠的錯身，靜的像是純粹。我用輕柔的文字，寫下實重的強烈，月光灑落，時而美好的清透。涼涼的溫度，河濱步道上卻沒什麼跑者。

景色是影像動態成形，就像是你那張臉龐流動的拼貼，任由在我心中任意馳騁。

藉著跑步後，要躍上紙上的是寫不出微觀與巨觀的大義，以怎麼的技法氤氳可以變奏出風貌殊異，對你的欲望。在燈影昏暗下，一路上的自己，顯得渺小且軟弱，如一同擁抱山水美景，抵達終端。但，我實在太慢而且非常疲憊。在絢麗夢境與實際生活交會的臨界，渲染我的種種細節。這時候,頑強集中火力，是為了把自己投入那個，可以被書寫出來的境界，再盡可能的去分辨是喜歡跑步還是擅長書寫。

也許，走走停停的喘氣思考。時而暗淡景色過去，像極剪輯版的劇情，有沒有結構性?沒有，只是像極在深夜，隨意拿著遙控器，恣意切換頻道，壓根兒沒注意是播了什麼廣告，情境。

秋節後，圓月高懸，我在河濱步道上來回的跑著，出淺入深錯身許多跑步高手，公司田溪的溪水，仍然一緩又一緩的拍著岸灘。

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