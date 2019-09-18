觀戰心得／決戰MGC 通往東京奧運的窄門

2019-09-18 09:49 運動筆記 謝佳晉



有時候，人生的決策總是需要些衝動，台灣的中秋佳節連假，對於喜歡日本跑步文化的田徑迷來講，也有不可錯過的盛事。

凌晨1:50起飛…

Marathon Grand Championship(MGC)，在2017至2019年間規定賽事達到標準的選手們，可以參加於2019/9/15於東京奧運預定賽道上的最終賽，預計遴選出2男2女的奧運代表。第三人如果男子選手在福岡、琵琶湖、東京馬跑到2:05:49、女子選手於埼玉馬、大阪國際女子馬及名古屋女子馬拉松跑到2:22:22或者世錦賽總排名前3名(日本選手排名第一)則外卡第三人資格，如果無人達標則由MGC第三名獲選，詳細遴選過程這裡就不談，只需要知道參賽的選手絕對是當下日本一時之選的頂尖選手。

9/14 清晨6時45分，成田機場飄著雨，天氣非常涼爽，甚至沒有穿外套會打冷顫的溫度，快步上了通往市區的交通車，唯一小遺憾是加值西瓜卡的過程錯過銀座線的MGC列車，坐到了東京奧運專車，看著介紹馬術和射箭的螢幕，實在羨慕它們對於活動的包裝和宣傳。(例如近期要在東京舉辦橄欖球的世界盃，則就順勢推出以此為背景的熱血動畫，真的是很會從生活中執行宣傳阿…)

下塌的旅館位於青山一丁目車站，距離起點神宮外苑步行約莫15分鐘，把握機會用雙腳認識一下週遭，順便看一下賽道尾段的爬坡有多麼地虐人，紅眼班機的疲憊反應在沉重的雙腿，賽前大熱門-設樂悠太斗大標示在實業團Honda的牆上，突然出現一個熟悉的身影，是來日本就有超過一半機率會碰到的大鳥哥，不愧是定期回台灣刷存在感的日本居民阿(誤)

似乎是中古車機車聚會，後方Honda上印著設樂悠太選手的名字

又巧遇日本居民大鳥

我很喜歡觀察當地人的生活，日本的跑步風氣真的令人驚人，無論是清晨、下雨或者透中午，總是可以看到不同程度的跑者踏著步伐奮力前進，特別的是這裡揹著水袋背包跑者超多，甚至比沒有揹的還多，是一個挺有趣的現象。當然不可少的，隨處瞎晃和(觀)賽前超補是少不了的。

9/15 上午8時，氣溫25-26℃，太陽不小，站在太陽底下甚至覺得有點熱，無疑對於選手是個莫大的挑戰。

下塌旅館的早餐非常適合跑者運動後補充，可是…我們沒有晨跑XD

前一天傍晚拍的起點

賽道旁充滿了各選手的應援團和旗幟，目測鈴木亞由子的最多，估計可能是郵便局分布最廣吧! OMEGA的計時器故障，賽事起跑晚了一分多鐘，第一站位於里程約莫700m的國立競技館，首先通過的是起跑即拉開差距的設樂悠太，約莫20多秒後才是大集團經過。

早上八點，提前來起點卡位的粉絲們

服部勇馬的應援旗幟

設樂悠太在起跑後即形成一人獨跑的局面

接著趕緊前往日本橋，如果有打算觀戰奧運，日本橋會是一個非常有利的位置，里程10km、20km和28km皆會經過日本橋，不過正也因為位置佳，也是兵家必爭之地。日本的粉絲在趕場的氣氛真的驚人，地鐵站充滿奔馳的人們，假日的地鐵難得擠成沙丁魚般。

抵達日本橋，還是慢了一步，獨走的悠太已經過去，隨後的男子第一集團也只剩驚鴻一瞥，不久後迎面而來的女子第一集團，分別是前田穗南、一山麻緒、安藤友香、松田瑞生、小原怜、鈴木亞由子、福士加代子等人，跑前眾人看好的岩出玲亞在10km已經離領先集團有一段距離。

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合照Get!

不久，男子20km通過，悠太將差距拉大到2分鐘，後面的第一集團有鈴木健吾、大迫傑、中村匠吾和服部勇馬。

設樂悠太持續獨走

男子第一集團

第二集團由岡本直己帶頭，落後第一集團20秒左右。令人意外地是，奪冠熱門井上大仁在這個階段已經嚴重落後大部隊，許久後才遲遲經過。

男子第二集團

女子集團的部份，率先通過的是前田穗南，緊接著是鈴木亞由子，大約10秒後小原怜接著通過，女子的排序到衝線前基本上維持這樣。

接著男子28km經過，依舊保持著悠太獨走，後方第一集團組成為橋本崚、中村匠吾、鈴木健吾、大塚祥平、藤本拓、服部勇馬和大迫傑，剛好在拍男子第一集團時女子排序第四的松田瑞生從對面經過。

28km設樂悠太，配速有略降，約莫5km 15:30的速度前進

男子第一集團和對面的松田瑞生

看著穿著超薄碳版鞋底的神野大地，跑在如此堅硬的東京路面，真的很想問問看他的感受。

男子選手大致通過後，又是手刀趕場的行程，依舊一樣的地鐵站內狂奔，沙丁魚般的車廂，配上無止盡的上下樓梯，有了錯過10km男子集團的經驗，大家更顯得戰戰兢兢，跑起來也更加犀利，在電車上看著轉播，設樂在後段嚴重掉速，37km處被大集團吞沒，確定失去角逐資格，中村匠吾在38km處面有難色的吐了，吐完之後開始鬼神般地發動攻擊，大迫則是在40km處也同步發動攻擊，最近只差半個身體，看得我們粉絲情緒激昂，追星比自己下場跑還累，真的不是謠傳而是事實……

車站內隨處可見選手的廣告，Nike真的無孔不入，圖為本次冠軍中村匠吾(圖片來源：大鳥)

悠太在賽前記者會曾經說過：「如果步調很慢，他會選擇一開始就全力以赴，跑出屬於自己的比賽，30km結束整場比賽」前段一路獨走的他，後段嚴重失速失去角逐的資格，但是贏得所有人的掌聲，相信以他的實力，接下來挑戰資格還是很有機會的

出了地鐵站，不曉得是毒辣的陽光、地鐵站內的衝刺，還是激動的情緒，汗珠不斷從額頭和後背冒出，沒多久男子前三名在歡呼聲中從遠方出現，在這段長緩坡上展開捉對廝殺。

比較讓我有感觸的畫面，包含中本健太郎在36km仍然在第一集團奮戰，以及佐藤悠基、村澤明伸共跑的畫面，尤其是佐藤和村澤，這次的選拔賽，也許是這幾位老將最後出戰的機會了，令人不勝唏噓。

女子的部分，最後仍就由前田穗南踏著穩健的步伐通過41.5km處，最後成功拿下第一席奧運資格，鈴木亞由子在上坡的步態顯得僵硬且踉蹌，估計是爆了，但是不遠處的小原怜虎視眈眈，讓鈴木拖著沉重的步伐拚死拚活也要前進，最後成功保住第二個女子奧運的資格。

前田穗南

鈴木亞由子和後方追擊的小原怜，前者在非常痛苦跑姿變形的情況下，堅毅前進的狀態令人動容，最後就用爆掉還是很可愛的岩出玲亞做為結束吧!

可愛

坦白講，在決定前往觀賽MGC之前，我對於日本的長跑文化算有興趣，但也僅止於「算有興趣」，資訊的來源大多來自於書本、偶爾觀賞的箱根驛傳或者強風吹拂這一類的小說。決定前往後，為了補足這方面的常識和對於選手的基本認識，看了近十年的箱根驛傳剪輯，配上熱心香港網友做的整理，還有hoyo的沿路講解，不敢說成為內行，但是至少應該離外行稍微遠一點。我想，這應該是此行最大的收穫。當然有利就有弊，看完這一場之後，反而更想再體會驛傳類接力現場的熱血，又得和荷包和假期妥協了。

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MGC觀戰小隊

Hoyo簽滿選手的包總是吸引許多日本狂熱粉絲羨慕的眼光

和東洋大王牌西山和弥選手合照，連續兩年獲得箱根驛傳一區區間賞，本人超客氣拍完照還跟每個人握手道謝，相信在我們加持後未來可以更上一層樓(誤)