賽事心得／曼谷星光馬 海外馬初體驗

2019-09-18 09:40 運動筆記 沈志哲



全馬完賽 夢想清單中一項

對我來說只是個可以臭屁的代名詞.人生難免瘋狂一次.原先打算這輩子只要跑完一次全馬.就可以跟兒孫臭屁一輩子.但跑著跑著.每次完賽後的爽度.讓自己不知不覺跳入了這個火坑.

筆者跑齡3年.當時能跑完3K就算是莫大的成就.個人PB是5:38.其餘皆在6:08-6:26之間. 3年戰績7場全馬---5完賽2落馬. 2016初次挑戰全馬.即以6:37的成績落馬.屬於肉腳型的跑者.

這次曼谷星光馬的限時是6H.設定的完賽目標:每10K為70分.80分90分.100分.共340分.再用最後的20分跑完2.195KM. 這種漸慢型的配速.可以在賽道尾端有機會可以休息.對於這種體驗型的跑者.每次的能時間內完賽已是最大的目標.

下午先到了捷運站領跑者物資.隨著場地的熱鬧氛圍.血脈也跟著喷張.尤其是領完物資後.看著號碼牌上印著國旗.打著自己的名字.此時有極大的信心能在6小時內完賽.

開賽前的下午曼谷市區下了場雨.但氣溫還算溫和.晚上11點便來到了起跑點大皇宮附近.因為第一次跑星光馬.來到的時間甚早也不需寄物.距離起跑時間午夜1點.起跑前的生理時鐘和精神還在控制範圍內.也有充足的時間伸展和熱身. 帶著興奮且新鮮的心情.打算慢慢的欣賞曼谷的夜景.

因為參賽全馬的人並不多.全馬跑者約2500人.賽道的起點封閉作業也做得相當好.當槍聲響起約莫2分鐘就經過了起跑線.前3K是在大皇宮附近.欣賞著美麗的夜色和繽紛的燈光.這跟台灣夜跑的感覺不一樣.4-6K處上了斜張橋後就一直在國道上前進.疑?說好的曼谷夜景ㄋ?有點可惜.想說這次跑馬可以順道欣賞曼谷風光.只好安慰自己.對於我這種肉腳跑者.封閉的賽道才能專心配速.

10K 處已經到了1:12落後2分

雖然每兩K就有補給站.但是幾乎沒有補充體力的食品.站內只有水和運動飲料...畢竟這時台灣時間已經是午夜3點多.生理時鐘加上平常練習 加不夠.這時體力和耐力已經明顯下降.難怪有跑友說:跑場上只有累積沒有奇蹟.

22K 處已經到了2:49落後5分

慘了!落後越來越多.這次的全馬可能又要落馬了.心想:要是報半馬該有多好.這時候可以輕輕鬆鬆走回飯店.常聽跑友說:全馬並不是兩個半馬相加.真的!在筋疲力竭全身痠痛的狀況下.這時我的第2個半馬才要開始

6K處用了:30. 落後7分

這時台灣時間是凌晨4:30.除了雙腳肌肉痠痛.精神開始恍惚.沿途幫我配速的是家兄:.這時我對他說.你自己先跑吧!也許這次我又要落馬了. 我們終點見.至少要有個人跑回終點吧!心想只要不受傷.跑道永遠都在.頂多明年再來跑一次.(這個出國理由不錯吧).當目標放下後.腳步也變得緩慢. 看著5:45的兔子緩緩的經過.也無心追趕.這段路上跑者漸少.在半夜昏暗的國道上能遇見一位並肩同行的跑者.都會彼此打氣加油

28K 用了3:50

這時落後幾分已經不重要.自己帶的跑衣背面寫著TAIWAN.一位泰國朋友看到跑衣上寫著TAIWAN.的開心的與我聊了幾句.心想自己的英文太破.不敢多聊.他說他來過台灣.這是一個很棒的地方.你和台灣都要加油.在這無止盡的賽道上.這一句加油點燃了一股熊熊的火焰.告訴自己:阿哲這你時候的身分是國家代表隊.只可以落馬.不能放棄.

32K 用了4:28

這時天色漸亮.生理時鐘也開始恢復正常.疑?好像又可以跑起來了.曼谷東邊的天空透射出金黃色.遠處斜張橋的慢慢逼近. 看著的波光粼粼.終於回到了昭披耶河畔.下橋是追趕時間最棒的時機.無奈腳步沉重.又想用力衝.在下橋時遇到第一次小抽筋.這時唯有撐著護欄自己拉筋.拉著護欄時仰望著天空..心想再10K.對!再10K.也就是平常練習的量.我就能回到終點.就能完成這次的全馬.但這10K何等漫長.何等遙遠.距離34K第一個關門點4:50.至少在不能被關.

36K用了5:08

關門馬6:00的兔子緩緩的從身旁經過.紅色的旗子令人心驚膽顫.因為隨之來的就是大會的回收車.這彷彿是催命的幽靈馬車.告訴著自己這場跑馬即將要提前結束.沒關係只要死咬著關門兔.就不會被關門.但我用力的往前跑.為何紅色的旗子距離自己越來越遠.

39K此時已是5:40

第二關門點限時5:30已經逾時. 仍在賽道上努力奮戰的我.看著回收車也緩緩的經過.回收車上的跑友也熱情的對我喊加油.算一算3K剩20分.應該無法時間內回去了.這時候時間已經不重要.縱使落馬也要走完.來回飛8000公里來曼谷.我不是來放棄的.

40K 用了5:49

處身旁也有大會指揮車和救護車陸續經過. 補給站工作人員也將垃圾打掃乾淨.路邊停著3輛回收車.等著落馬者上車.我微笑著對著工作人員揮揮手.說要走回去.因為最後的這 2K是跑全馬者最享受的時刻.即將回到終點.可以回想這一路40K的心路歷程.突破的難關.戰勝曾想放棄的自己.

41.5K 用了6:03

進入終點夾道管制區.這個關門時候回來的人不多.但通常工作人員最多.這段拍照的密集度也多到嚇人.幾乎每30公尺就有兩隻大砲等著跑者.這時挺著國旗的號碼牌是最榮耀的印記.倒數500M終點處迎面而來的是綠色的地毯.這一段路都是封閉的欄杆.很多欄杆外的完賽跑友.也會熱情的給予賽道上的跑者加油.尤其是對於被關門還努力不懈的我們.

42.15K映入眼簾的是終點線的工作人員們.他們用熱情的掌聲加油聲歡迎著回終點的跑者.過了終點的第一步正想轉身對賽道敬禮.就在腳踏晶片感應的同時.右腳抽筋倒地.因為語言不通.他們不知道我的受傷狀況.只記得一堆人圍著我說泰文.還好此時終點的工作人員很多.都是各時段的領跑高手.馬上有位領跑人員蹲下幫我拉筋.第一次跑馬跑到這麼戲劇性.事後才知道這位高手是大會安排3小時的領跑員.

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在終點處看著大會關門和最後一位跑者進場.原來大會有計入起跑人流時間10分鐘.我的完賽成績6:06:57是有計入成績的.耶!這是我的第六馬完賽.

謝謝28K時賽道上的那位鼓勵我的泰國跑友.謝謝的曼谷馬拉松所有的工作人員.泰國:友善的國度.下次來我會帶著國旗跑.47歲阿哲的夢想清單上再打一個勾.

愛上的不是跑步.是跑步時的自己 .