2019 澳門國際馬拉松 就要你玩翻澳門！

2019-09-17 09:25 運動筆記 澳門特別行政區政府旅遊局公關顧問



眾所期待的「第 38 屆 2019 銀河娛樂澳門國際馬拉松」將於 2019 年 12 月 1 日（日）登場，由於澳門距離台灣只需 90 分鐘飛行時間，且航班密集，可說是距離台灣最近的國際馬拉松賽事之一，也是許多馬拉松迷們海外路跑最佳初體驗。

澳門國際馬拉松每年都吸引全球長跑菁英及業餘愛好者到此一較高下（圖片來源：澳門特別行政區政府旅遊局）

一如往年今年的澳門馬拉松賽事，提供全程馬拉松（42.195 公里）、半程馬拉松（21.0975 公里）、迷你馬拉松（約 5 公里）等三種比賽項目，而全程馬拉松路線會橫跨澳門半島、氹仔及路環，邊跑邊欣賞澳門風景，並限時在 5 小時內衝破終點線，對選手都是不小的挑戰，很多選手則因此跑出了個人最好的 PB（個人最佳紀錄，Personal Best），可說是參與這項賽事另一項收獲。比賽分男 / 女組，每組名額有限，額滿即不接受報名，想參加的人動作要快。

澳門國際馬拉松全馬限時在 5 小時內完成，很多選手因此跑出了個人最佳紀錄（圖片來源：澳門特別行政區政府旅遊局）

玩樂馬拉松 盡覽世遺風光

澳門於 2005 年獲列入世界文化遺產名錄，以 20 多座歷史建築，8 個廣場連接而成，來到澳門，不妨在舊城區裡漫步，體驗 400 多年中西文化融合的歷史。這裡有拍不完的世界文化遺產建築，知名的大三巴牌坊、媽閣廟、玫瑰堂、議事亭前地等都是拍照打卡的熱點。因此到澳門跑馬拉松另一項特色，就是可以一邊路跑，一邊還有世界文化遺產相伴，可說是非常特別的體驗。

媽閣廟前地是葡萄牙人最早登陸澳門的地方，正是中葡文化融合的起點 （圖片來源：shutterstock.com）

美食馬拉松 葡式美味非吃不可

除了珍貴的世界文化遺產，澳門更獲聯合國教科文組織評定為「創意城市 美食之都」，許多人來到澳門，都是衝著當地美食而來。從獨一無二的土生葡菜（如：馬介休球、葡國雞、非洲雞......），中式風味佳餚（川菜、粵菜......），世界各國的美味料理（日本、韓國、美國、義大利......），不可錯過的街邊小吃及甜品（豬扒包、葡式蛋撻、木糠布甸、燉奶......），到近幾年在許多饕客間掀起追「星」熱潮的米其林星級餐廳等，在盡情衝刺後，還可享受美食補充流失的熱量。

融合了多地的烹飪特色的土生葡菜，只有在澳門才吃得到 （圖片來源：澳門特別行政區政府旅遊局）

2019 銀河娛樂澳門馬拉松 自由行套裝行程開賣

為了讓台灣旅客也能輕鬆地體驗這場距離台灣最近的國際級賽事，澳門特別行政區政府旅遊局今年與7家旅行社共同推出【第 38 屆 2019 銀河娛樂澳門國際馬拉松 3 日自由行】套裝行程，報名再贈獨家設計限量肌內效貼布、吸溼排汗紀念 T-shirt、迷你馬拉松報名費港幣 70 元（參與半程與全程跑者需補足報名費用差價）等獨家好禮，鑒於各組別名額有限，今年有意參與的民眾，報名從速，以免向隅。

參考行程：

11 月 30 日：抵達澳門 > 參賽選手自行至「澳門百老匯™」M 樓領取號碼布、計時晶片及比賽資料 > 自由活動

12 月 1 日：清晨 - 參加澳門國際馬拉松 > 下午 - 自由活動 > 晚上 - 澳門光影節

12 月 2 日：自由活動、搭機返回台灣

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參加澳門馬拉松，晚上還可欣賞澳門光影節（圖片來源：澳門旅遊局）

詳情請洽下列各大旅行社：五福旅遊 （02）2547－3850

永業（蘋果）旅行社 （02）2502 - 5110

可樂旅遊 412-8111（手機 + 02）

吉帝旅遊 （02）2567-5678

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雄獅旅遊（02）8793-9669

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燦星旅遊 412-8686（手機 + 02）

澳門國際馬拉松活動網址

澳門特別行政區政府旅遊局

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以上文章由澳門特別行政區政府旅遊局公關顧問贊助刊出。

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