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動感亞洲越野賽專訪 陽光小帥余文豪

2019-09-17 09:31運動筆記 Action Asia Events

經典動感亞洲越野賽台灣站回來啦（圖片來源：Action Asia）

動感亞洲越野賽台灣站（Action Asia X-trail TAIWAN）將於9月22日（星期日）在台北貓空範圍舉行。其中一名參加者余文豪，平日只是普通上班族，但接觸越野跑後，一試便愛上，在忙碌的日程中也會擠出時間練習。他在過去2年曾多次參加Action Asia的賽事，形容越野跑運動已融入生活中，不僅強化身體，也豐富了他的身心靈。

「從台北近郊的小山到各地山徑，每次都讓我更了解台灣」在台北生活的余文豪，最早在6年前接觸越野跑，並由「台灣越野跑教父」、人稱「阿公」的何萬豐，帶他踏進越野跑的世界。余文豪說：「阿公帶我從台北近郊的小山，深入台灣各地的山徑，每次都讓我更了解台灣，每個地方都有屬於該處的歷史軌跡及故事。」他經過數年訓練，早前參加2017香港50越野跑系列賽西貢50，在13公里組別獲第四名。

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（圖片來源：Action Asia）

余文豪對跑步的熱愛，從他的社交網貼文可見一斑。他經常發布參賽照片，更出席動感亞洲台灣訓練日，擔任領跑員。他指雖然台灣土地面積不大，但物種豐富，而且地形十分適合越野跑，稱：「比賽場地位於台北市近郊的貓空，距離市中心僅約半小時車程。賽道的可跑性相當高，沿途更可遠眺台北101、和貓空纜車並行，途經貓空特色茶園，可說是台灣越野跑經典賽道之一。」他曾參加這項比賽的26km組別，今年重返賽道是希望好好回味，並突破自己的最佳紀錄。

（圖片來源：余文豪FB

「每完成一場賽事，就想尋找下一場比賽來突破自己」在比賽場上，運動員未必可時刻保持最佳狀態，余文豪也不例外。他表示：「最令我印象深刻的，是今年4月在中國參加的80公里越野賽。因賽前準備不佳，加上自身狀況不太好，又是初次挑戰80公里賽事，因此在用盡全力完賽的那瞬間，自己也真是感動不已！」他形容越野賽就像老酒，越沉越香，越跑會越起勁，每完成一場賽事，就想尋找下一場比賽來突破自己。

（圖片來源：Action Asia）

余文豪的航空業正職需要排班，導致生活經常日夜顛倒，因此他只要一有空，就會抓緊時間練跑，如果休假時剛好有跑步社團團練，也會和大家一起練習。他強調：「跑步已融入我的生活中，不論是上班日或休假日，我也持續讓雙腳活動，遠離手機誘惑，勤能補拙，相信自己可持續進步。」 

余文豪認為越野跑帶他探索世界，培養冒險精神，鍛鍊了堅忍的毅力，加上好幾倍的努力，他期望在自己能力範圍內，不斷挑戰自我，達成每次訂立的目標。

（圖片來源：Action Asia）

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