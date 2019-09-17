觀戰心得／MGC大賽 東京觀戰後記

2019-09-17 09:57 運動筆記 文仔



今天的比賽，只是進行了兩個多小時，但對我來說，卻好像跑了好幾年。

我本來是一個對所有運動都沒有興趣的宅男。2009年初，我完成了在兩年期的在職兼讀碩士課程，下班後匆匆趕課，週六全天上課的日子沒有了，人生好像一下子失去目標。就在那時候，我收到一位學兄轉來的電郵，原來大學為了吸引更多舊生參加香港渣打馬拉松，舉辦了三個月的長跑訓練課程，我本著「反正沒事幹，玩玩無妨」的心態報名參加，因而認識了我長跑路上的啟蒙者 – 李嘉綸教練。

嘉綸對長跑的熱誠，應該是發燒的級數。為了增進對長跑運動的認識，他專誠委託香港某代訂日本書籍雜誌的書局，長期訂閱日本長跑專門誌 – 月刊《陸上競技》，然而他不諳日語，對內容的理解，只能來自圖片，猶如霧裏看花；當他知道我略懂日語後，便叫我幫忙翻譯雜誌當中一些分析文章，我也答應了。可能他有把我的中譯本在學員之間傳閱，同樣師從嘉綸的SPORTSOHO(一本在2009年創刊的香港綜合體育雜誌)主理人，問我可否幫他寫一些關於日本長跑界事情的文章，我也是本著「反正沒事幹，寫寫無妨」的心態應承了。

在長跑一樣，我寫長跑文章都是糊裏糊塗開始的，同樣也沒有想到可以維持那麽久。

2012年初，是我為SPORTSOHO寫稿的第三個年頭。那時，在2011年東京馬拉松跑出日本人第一，擊敗一眾實業團長跑好手的川內優輝，開始受人注意，不過由於他不是體制內份子，日本長跑界沙皇「日本陸上競技連盟」(陸連)以表現不穩定為理由，選擇了當時全馬PB比川內慢的中本健太郎，和另外兩名選手一同代表日本參加2012月八月英國倫敦馬拉松。那時候我真是氣炸了，忍不住在我的專欄提出質疑。

在那篇文章中，我不禁反問：

為何不搞一場預選賽，讓所有達標的人在同一平台，同場競技？

可能跟我有相同的想法的人也不少，他們在日本似乎也受到一點壓力。2016年，他們訂立了MGC篩選制度，我期待的大規模預選賽，終於出現了。那時，香港人對日本長跑界的認識還很少，川內優輝之外廣為人知的長跑好手，一隻手也數得完。我想，如果在預選賽之前為每位入圍選手寫一篇個人介紹，讓更多華語圈的長跑愛好者認識他們，豈不是一件美事？但MGC的入圍標準不設上限，萬一有百多人入選，我如何寫得完？所以我一直沒有許下承諾。

MGC制度不設人數上限，只要時間達標就能入圍，今年四月尾，最終49人入圍

直到今年4月30日，MGC大賽的入圍者終於敲定，34男15女，一共49人。我屈指一算：距離大賽還有四個多月，共130多天，平均兩三天寫一篇，應該可以；反正絕大部份讀者連名字都未必聽過(當中包括當時的我)，就算我胡亂寫幾百字，也可以濫竽充數。結果，又是「反正沒有人質疑，寫寫無妨」，我的「MGC點將錄」便誕生了。

「點將錄」剛開始不久，我就後悔了；原來世上很多事情都是知易行難的，就是你開始前以為很容易，但開始後才發覺很難。首先，幾百字是遠遠不夠的，剛開始還可以，但之後隨著選手成績和知名度的提升，資料豐富了，篇幅不斷增加。第二，因為每一篇文章都只有兩天時間寫，資料搜集難免粗疏，掛一漏萬，張冠李戴，經常發生。第三，原來文章真的有人看的，很多時發表了不久就收到回覆，有公開的也有私信，指出某一個部份寫錯了。第四，就是批評的人對選手的認識，有時比我還要深入，他們提供的資訊，是我從未接觸過的，令我深深地覺得自己在班門弄斧。結果，為了不被批評，寫出至少能讓自己滿意的東西，我花在寫文章的時間，越來越多。

「MGC點將錄」由七月開始越來越難寫，為了維持進度，連午飯時間也用來寫稿了

更慘的是，由六月開始香港發生劇變，令我心情低落到極點，我曾經想過以此為理由擱筆，不再寫了，但「勿忘初衷」這句說話，一直在腦海徘徊，而我也不想妥協，故只有強忍，繼續寫。

親身去日本看MGC的念頭，大約產生在今年七月，那時維持寫「點將錄」文章已經變成苦差，我想在完結之後奬勵一下自己。另外，就是為選手寫文章，對他們的認識增加了，每一位選手，人生的高低起伏，讓我感同身受，覺得他們變得好像朋友一般。當然，這種想法太一廂情願，他們不會認識我，即使我寫的東西和他們有關，他們也看不懂我寫甚麼，但我還是想見見他們，面對面和他們打打氣，而不是對著電視或手機喊加油。我公開我這種想法，幸運地得到內子的支持，還慢慢地在網上聚集到一群志同道合的人。大約在七月底，「MGC實地觀戰團」討論群組便成立了。

因工作之便，2017年東京馬拉松舉行之日，我剛好在當地，因此我在41公里處站了接近四個小時，為選手們打氣(因為我有不少香港朋友參加，快腳慢腳都有)。但MGC，只有數十人參賽，而且全部是精英，如果只在一個點觀戰，最多十多二十分鐘就完了。所以我決定，一是不去，一去就要移動，至少要看三個點。我當時在群組提出「三點作戰」的計劃，團員都同意，有共識之後，下一步就決定位置；同時，團員當中也有人素未謀面，既然大家同樣因為MGC走在一起，因此我提出在比賽前一晚於東京巿內聚餐，同時詳細討論作戰計劃，這也得到團友的支持。另外，大約在比賽前兩星期，發現台灣長跑愛好者群組「國手之道」及「台灣驛傳促進同好會」也在組織赴日觀戰團，我便聯絡他們說我在香港也有幾個人去，問可否合辦，他們爽快地接受了。結果，這個橫跨兩地的MGC實地觀戰團，便產生了。

MGC賽道都在東京首都圈內，折返點多，有地圖和交通卡，多點觀戰沒難度。

一切都來得很隨意，飯局也辦得成。即使港台跑友初次見面，也因為有著共同話題和目標，打破了地域和方言的隔閡，如果不是因為翌日清晨，大家都要早起去賽道佔據有利位置，大家絶對可以在新宿的居酒屋，喝個通宵達旦！而且因為合辦，參加人數增加，可以進行分組，「三點作戰」進化成「N點作戰」，而且大家都同意互通有無，即是分享賽事期間所拍攝的照片、視頻和文字紀錄等。大家可參考香港團友MARGARET以下的分享：

我、內子和居日香港團友馬拉JOE成了一組。早上在距離起跑處500米位置，看了男女子組全員通過之後，馬上乘地鐵去神保町，那是第31公里和35公里通過位置。原本我們打算看完兩次通過就算了，但原先領先的設樂悠太，領先幅度慢慢收窄，後面的第二集團正在力追，我們覺得現時的排名有機會逆轉，所以當最後一名男子選手通過31公里位置後，我們馬上又坐電車返回信濃町，那是最接近終點的車站。

31公里標距牌前200米，神保町地鐵站A6出口附近，主集團和領先的設樂悠太(不在圖中)，距離慢慢收窄。補充: 這篇後記，除了第二和第五張是網上圖片之外，其餘照片都是我自己拍的

原來，像我們打游擊的現場觀眾真的不少，地鐵都很擠迫，而且當電車到達信濃町，大家都魚貫下車，急步前往改札口出閘離開，部份人之後更開始奔跑，務求盡快趕到賽道側並佔據下一個有利位置。我曾經在日本生活過，除了在長跑比賽之外，我從未見過日本人如此亦步亦趨，包括在天災發生之後。看來只有這樣，才會令坐懷不亂的日本人慌不擇路(笑）。

MGC進行期間，打遊擊的現場觀眾真是不少，令星期日的電車搭客比平日還要多

說回賽果，男女子組各頭兩名，我命中了0.75人，為何這樣說呢？男子組方面，我事前估計「四大天王」（即三十多名入圍者之中，全馬PB時間最快的四個人：大迫傑、設樂悠太、井上大仁服部勇馬），四人之中最多只可取一個席位，所以服部勇馬入選，只能算25%命中；同時我估計賽果會爆冷，會有黑馬跑出，但當時我的黑馬名單，並未包括中村匠吾。女子組方面，隨著關根花觀在賽前兩天缺席記者會和宣告棄賽，我說過松田瑞生和前田穗南之中，其中一人會入圍奧運(所以前田跑出女子組冠軍, 命中率只能算50%)；另外一席則是黑馬岩出玲亞和一山麻緒之爭，結果長腿美女前田奪冠，但另一入選東奧的黑馬，竟然是在十多名女子入圍者之中，以個人最佳全馬時間排名榜尾的鈴木亞由子，實在令人意外。

由JR信濃町車站走到新國立競技場外這個位置，至少七八百米，我和香港跑友馬拉JOE用跑INTERVAL的速度跑過來。這裏距離終點，不足一公里

今日MGC的賽果，出現令人不少令人驚訝的大爆冷。除了服部之外，「四大天王」其餘三人的成績，至少有二人可以用慘敗來形容！我自己就因為今天的結果，進一步認識到天氣或氣溫，對一些頂尖跑手的影響，有時真可以是災難性的。就是曾在去年亞運馬拉松奪冠，被認為應付「熱馬」能力了得的井上大仁，今天的成績更是強差人意！我只能說，像這些高手，他們的強項可能只是小小的一個點而已，稍有差池就會化為烏有，對手的實力都是處於自己誤差範圍之內，隨時會出現令人意外的賽果。或許，這就是馬拉松引人入勝地方之一，因為賽道實在太長，比賽時間是兩小時起跳，兩者重疊所產生的變數實在太多。說真的，無論是SURE-WIN或SURE-LOSS, 可以預知賽果的比賽，有誰會想看？

鈴木亞由子任職日本郵政，這位粉絲也穿上制服，可能是她公司同事

賽果分析，MGC今後的影響，待我思緒稍為沉澱之後，另文再述。今次MGC觀戰團是一個快閃之旅，我坐上台灣跑友俗稱「紅眼機」的週六凌晨航班到東京，在機上徹夜無眠(我是很難在飛機上睡覺的人)，而週日早上為了早起到賽道霸位，昨晚也睡得不好。但因為賽事實在太精彩了，興奮的心情直到週日黃昏登上返港航班之後，都未能平復，睡不了，與其看一些過期、無聊的電影，不如把自己當下的感覺寫出，釋放一下。

觀戰團的團友，大部份都有同感，甚至有朋友提出明年初再組團一起來看東京馬拉松，和八月的東京奧運馬拉松等。不過，對我來說，MGC是獨一無二的，某程度上其可觀性，比明年的東奧馬還要高。所以，除非四年後，陸連又再在東京搞一場像MGC這麼大規模的奧運馬拉松日本國內預選賽，但2024年的奧運在巴黎舉辦，又有何籍口不採用現有「三大馬拉松」篩選方式，而又再一次勞師動眾在東京封路半天搞預選賽呢？所以，2019年9月15日的MGC，很大機會是只此一次。

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全長42.195公里的賽道兩側，就是密密地站滿兩三排人，到底今天有多少人出來現場看比賽呢？圖中女子選手為「難波腹筋女王」松田瑞生

不過，我是衷心希望MGC可以成為恒例，以後每四年燦爛地開一次花。雖然我手上沒有數字，但由目測所見，今早在東京街道親身觀戰者，即使沒有一百萬人，也至少有有七八十萬。搞一場MGC，當然花費人力物力鉅大，但所產生的價值也是難以估量的。掌聲和吶喊，其實是對運動員最有效的興奮劑，日本長跑界不是經常慨嘆日本紀錄和世界的差距越來越大，無復昔日的輝煌嗎？要追趕其實很簡單，就讓MGC繼續辦下去吧！

我幾年前已經「忠告」了日本陸連一次，不知道今次又能否梅開二度呢？哈哈~~

作者面書專頁「跑得灜」: www.facebook.com/runnipponhk