親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
綜合
路跑

不參與政治鬧劇 郭台銘發影片：我是永遠的中華民國派

震撼彈！嚴凱泰生前未竟之業 裕隆城住宅區傳喊停

運動筆記【關於跑步】　我想說的是…它好虐心從破百 Kg 到完成百 K
健行筆記慢走悠遊北投三溫泉源---磺溪嶺、龍鳳谷、硫磺谷與其步道2019桃園地景藝術節。大湳森林公園展區
NBA焦點球員- Ricky Rubio & Marc Gasol (9月15日)焦點球員- Patty Mills & Joe Ingles (9月15日)

賽事心得／環八卦山100K 從破百 Kg 到完成百 K

2019-09-17 10:03運動筆記 Eason Tsai

自從 226 鐵人完賽以後，頓時失去了努力目標，除了心墮落起來，體重也跟著上升起來，還達到體重第二巔峰 – 破百 Kg…

很巧的是 Sandy 當時竟然問了環八卦山 100K，說她想報名，我想了又想，看來可以趁此機會再好好激勵一下自己，就也跟著報名下去。

報完名以後看一下上個月的月跑量，很好…才 11K…再摸摸自己的肚子，看來未來的路還很長...就自己開始規劃了一下，首先先提升月跑量到 200K，由於很久沒早起，一開始起床真的很痛苦，加上體重的關係，一整個跑不起來，只能 8、9 分速慢慢跑，當時也不敢跟團練怕被海放，也因為跑得慢，所以要更早起床才能跑到 10K，但是主要是有跑就好，希望可以一直堅持下去。

就這樣幾乎每天慢慢跑，也習慣了這個方式，速度也慢慢提升，終於勉強可以跟上團練速度，因為速度提升每次跑量也相對提升，從目標的 200K → 300K → 達到人生最多月跑量的 400K，然後再把月跑量慢慢降下來準備 100K 路跑。

這之間也跑了幾場馬拉松，全馬雖然都可以完成但還是覺得體力不夠，因為本身很容易流汗，所以水份流失很快，常常天氣熱一下子就爆掉跑不起來，雖然體重有下降了一點，但是還是太胖…

不過到了 9 月份的時候，身體出了一點狀況，加上打籃球的時候被踢到膝蓋，導致跑步的時候都會痛，讓我對於這次 100K 又更加不安

比賽當天，因為要很早起的關係幾乎都沒睡好，然後早上起床都有蹲廁所的習慣也上不出來，或許是因為太緊張的關係，整理了一下裝備就出發前往會場，聽完了注意事項，拍了全體照就開始了我的 100K.

前面因為體力充足加上沒太陽，整個跑起來很舒服，不過怕後面沒體力基本上都跑很慢，前兩個補給站都沒停就慢慢的往前走，後來發現身上的水快喝完了但是沿路卻找不到補給站，幸好半馬的時候終於看到了補給站，才讓我放心許多，原本以為這場的補給應該就只是基本的，但是到了 25K 的補給站就讓我改觀，然後後面的補給真的越來越豐盛，好像深怕跑者會餓到一樣。

不過隨著太陽的緩慢升起，溫度也開始上升，讓我這個怕熱體質開始擔心了起來，就開始注意水份的補給，但是還是抵擋不住熱情的太陽，開始有了中暑的現象，而當時才 30 幾 K，40K 的時候就已經熱到很想棄賽...跑到都怕自己心肌梗塞 ( 心臟超痛 )，就趕緊坐在路旁舒緩一下調節呼吸，到了 50K 直接跟 Sandy說我可能會棄賽因為熱到受不了，她聽到以後趕緊拿冰毛巾之類的幫我降溫，這時狀況才比較好一點，就叫我先暫時用走的等到太陽比較小再慢慢跑，就這樣每一個補給站我都想直接上回收車，然後每一個補給站我都在那邊降溫，最後就還是繼續堅持走下去....好險下午太陽有一段時間被雲擋住，就趁這機會小跑一下。

分享

到了最後半馬，腳踝和膝蓋已經痛到麻痺，但是因為天黑的關係，加上只剩我一個人 ( 因為太慢跟不上 )，然後聽到旁邊的人說後面很容易迷路，不由得緊張了起來，就很努力的跟上，但是腳實在痛到受不了只好放棄跟隨，好險有紅綠燈的幫忙才勉強又可以跟到，可是後面發現...其實標示還蠻明顯的 ! 最後這半馬真的很難熬，有時候還蠻佩服自己的意志力，就跟之前完成 226 一樣，終於...我完成了人生的第一個百 K。

從破百 Kg 到完成百 K，這之間的努力只有自己最懂，我始終認為做事情不要一開始就放棄，即使目標再怎麼遙不可及，但是為了這個目標而能讓你去努力，我相信即使達不到目標也會收穫滿滿，我這種身材都可以完成了很多挑戰，相信很多人都一樣可以辦的到。

最後感謝

Sandy 的大力推坑讓我能夠成長並完成人生目標

晏枝 的陪跑等待讓我跑的時候不怕迷路

財哥 的激勵喊話讓我不棄賽

明德哥 的最後帶路讓我順利完賽

大會的每一個辛苦的工作人員及攝影師

#跑步沒有奇蹟只有累積

相關新聞

2019 澳門國際馬拉松 就要你玩翻澳門！

2019-09-17 09:25

動感亞洲越野賽專訪 陽光小帥余文豪

2019-09-17 09:31

賽事心得／世界最美麗的馬拉松之途 挑戰瑞士少女峰

2019-09-17 09:47

賽事心得／台北市5000公尺挑戰賽 新PB 20:12

2019-09-16 09:44

觀戰心得／MGC大賽 東京觀戰後記

2019-09-17 09:57

關於跑步 我想說的是…它好虐心

2019-09-17 10:06

訓練心得／石門水庫大環湖 70K大作戰

2019-09-16 10:23

賽事心得／義大利巨人之旅越野賽 享受與自然的相處

2019-09-16 10:13

賽事心得／關山好米馬拉松 無「山」不成禮

2019-09-16 10:01

TDG賽事報報 最終賽況

2019-09-16 09:49

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 勤練關鍵跑姿

2019-09-16 09:41

礁溪溫泉馬 跑旅宜蘭好吃又好玩

2019-09-16 09:35

運動補給／跑馬「必備美食」 不可不知的能量膠

2019-09-15 16:07

跑步知識／運筆說文解字－輕鬆跑

2019-09-15 15:03

傷害防護／落枕了怎麼辦？ 物理治療懶人包！

2019-09-15 15:01

日本人跑遍台灣／挑戰馬拉松之王的全馬世界紀錄配速

2019-09-15 14:30

報名資訊／為五星級田中馬暖身 加碼免費「米寶親子遊趣路跑」

2019-09-14 09:58

訓練場地／台中萬里長城Trail run

2019-09-14 09:50

路跑心得／勇敢地跑下去 不為別人只為自信的自己

2019-09-14 09:46

賽事訓練／長跑如何進階？把高原融入訓練中

2019-09-13 10:30

賽事訓練／長跑該喝多少水？找到自己的補水策略

2019-09-13 10:27

賽事報名／南台灣最台的賽事 鯤鯓王文化路跑

2019-09-13 10:22

賽事報名／澎湖遠航馬拉松 可愛空姐在終點等你

2019-09-13 10:19

訓練心得／MIZUNO接力賽訓練營 備戰台版箱根驛傳！

2019-09-12 06:00

路跑圖輯／ ZEPRO 城市路跑 台中場

2019-09-12 06:00

賽事心得／SEIKO城市路跑賽 配速任務圓滿完成

2019-09-12 06:00

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 進展期第九周

2019-09-11 06:00

焦點人物／長跑未來之星鄧新詮 2019上半年回顧

2019-09-11 06:00

賽事心得／SEIKO城市路跑 陪著淑麗趴趴GO

2019-09-11 06:00

賽事心得／歡樂的城市馬 告訴自己人生永遠有下一場

2019-09-11 06:00

賽事心得／SEIKO城市路跑 愛的記憶

2019-09-11 06:00

跑步知識／想跑得比較快？最大攝氧量的探討

2019-09-11 06:00

旗山馬拉松 跑出好「蕉」情

2019-09-10 23:49
看更多

熱門文章

世籃賽／三分球封神 波格丹諾維奇1人飆贏1隊

2019-09-16 17:40

NBA／招牌動作將印在場上 諾維茨基：至高榮譽

2019-09-16 11:37

恰是傳奇2／不只變電箱 恰恰沒旅外都因打傷手

2019-09-16 12:12

世籃賽／阿根廷沒有輸 吉諾布里讚是「贏得」銀牌

2019-09-16 12:45

NBA／最親近隊友 羅斯嘆生子當如諾亞

2019-09-16 17:20

NBA／推出第10代簽名鞋款 羅斯史上第8人

2019-09-16 17:00

NBA／出售部分黃蜂股份 喬丹仍握有球隊決策權

2019-09-16 10:53

日職／火腿指佐佐木更勝大谷：近30年最佳新秀

2019-09-16 12:14

12強賽／中華28人10月1日出爐 王建民赴日尋才

2019-09-16 15:45

NBA／前輩諾維茨基背書 波爾辛吉斯狀態絕佳

2019-09-16 15:05

中職／彭政閔929告別秀後 兄弟還有兩場補賽

2019-09-16 17:25

NBA／投資有道計畫39歲退休 格林：目標億萬富翁

2019-09-16 18:04

中職／悍將下半季與兄弟爭冠 拚季後賽雙保險

2019-09-16 20:04

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00

NBA／搭檔衛少沒問題 哈登期待季末能抓到節奏

2019-09-16 16:12

世籃賽／同年摘金又NBA奪冠 小加索非美籍首人

2019-09-16 12:30

2019世界盃籃球賽 8強最終排名與獎項

2019-09-16 13:07

MLB／蘇亞雷斯47轟 追平委內瑞拉球員紀錄

2019-09-16 11:44

日職／王柏融連4戰未先發 軟銀輸球讓西武M8

2019-09-16 16:44

MLB／G型鬍子被惡搞 費爾斯賽後就刮乾淨

2019-09-16 11:16

MLB／道奇逆轉大都會 前田關門、簡森撿勝投

2019-09-16 11:09

MLB／張育成抗壓心法 讀聖經、守備區畫十字

2019-09-16 14:01

日職／陽岱鋼代打敲安 巨人輸球仍降到M4

2019-09-16 18:15

大陸羽賽／小天、小戴首日休兵 台男雙演內戰

2019-09-16 17:23

日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門

2019-09-17 07:00

中職／恰恰18日新莊最終戰 兄弟拚封王M5

2019-09-17 00:47

游泳／孫楊穿透視豹紋泳褲 網友：太性感啦

2019-09-16 17:50

桌球亞錦賽／中華男桌退伊朗 連5屆闖4強

2019-09-16 23:45

MLB／拚季後賽全主場優勢 太空人瞄準龍頭

2019-09-17 00:44

桌球亞錦賽／跨日大戰 女團隔19年搶金牌戰門票

2019-09-17 00:41

MLB／36歲賈納還不想退休 向洋基喊話明年續留

2019-09-17 09:32

桌球亞錦賽／陳思羽包辦兩勝 女團19年後再闖4強

2019-09-16 14:47

NBA／魔術執行三小將選擇權 盼狀元佛爾茲再起

2019-09-17 09:39

羽球／全民會長盃國際錦標賽登場 參賽人數破3千人

2019-09-16 14:39

世籃賽／魯比歐圓冠軍夢 大加索穿昔日戰袍慶賀

2019-09-17 00:45

日職／陳冠宇1局無失分 羅德終止對西武8連敗

2019-09-16 16:13

MLB／布勞恩逆轉滿貫砲 釀酒人破隊史單季最多轟

2019-09-16 12:55

泛太平洋女網／謝淑薇碰前球后 詹家姊妹搶勝

2019-09-16 21:34

MLB／川普親頒總統自由獎章 李維拉前進白宮

2019-09-17 07:52

NBA／八隊擁奪冠實力 火箭：我們會強至少四年

2019-09-17 10:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top