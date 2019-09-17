賽事心得／環八卦山100K 從破百 Kg 到完成百 K

2019-09-17 10:03 運動筆記 Eason Tsai



自從 226 鐵人完賽以後，頓時失去了努力目標，除了心墮落起來，體重也跟著上升起來，還達到體重第二巔峰 – 破百 Kg…

很巧的是 Sandy 當時竟然問了環八卦山 100K，說她想報名，我想了又想，看來可以趁此機會再好好激勵一下自己，就也跟著報名下去。

報完名以後看一下上個月的月跑量，很好…才 11K…再摸摸自己的肚子，看來未來的路還很長...就自己開始規劃了一下，首先先提升月跑量到 200K，由於很久沒早起，一開始起床真的很痛苦，加上體重的關係，一整個跑不起來，只能 8、9 分速慢慢跑，當時也不敢跟團練怕被海放，也因為跑得慢，所以要更早起床才能跑到 10K，但是主要是有跑就好，希望可以一直堅持下去。

就這樣幾乎每天慢慢跑，也習慣了這個方式，速度也慢慢提升，終於勉強可以跟上團練速度，因為速度提升每次跑量也相對提升，從目標的 200K → 300K → 達到人生最多月跑量的 400K，然後再把月跑量慢慢降下來準備 100K 路跑。

這之間也跑了幾場馬拉松，全馬雖然都可以完成但還是覺得體力不夠，因為本身很容易流汗，所以水份流失很快，常常天氣熱一下子就爆掉跑不起來，雖然體重有下降了一點，但是還是太胖…

不過到了 9 月份的時候，身體出了一點狀況，加上打籃球的時候被踢到膝蓋，導致跑步的時候都會痛，讓我對於這次 100K 又更加不安

比賽當天，因為要很早起的關係幾乎都沒睡好，然後早上起床都有蹲廁所的習慣也上不出來，或許是因為太緊張的關係，整理了一下裝備就出發前往會場，聽完了注意事項，拍了全體照就開始了我的 100K.

前面因為體力充足加上沒太陽，整個跑起來很舒服，不過怕後面沒體力基本上都跑很慢，前兩個補給站都沒停就慢慢的往前走，後來發現身上的水快喝完了但是沿路卻找不到補給站，幸好半馬的時候終於看到了補給站，才讓我放心許多，原本以為這場的補給應該就只是基本的，但是到了 25K 的補給站就讓我改觀，然後後面的補給真的越來越豐盛，好像深怕跑者會餓到一樣。

不過隨著太陽的緩慢升起，溫度也開始上升，讓我這個怕熱體質開始擔心了起來，就開始注意水份的補給，但是還是抵擋不住熱情的太陽，開始有了中暑的現象，而當時才 30 幾 K，40K 的時候就已經熱到很想棄賽...跑到都怕自己心肌梗塞 ( 心臟超痛 )，就趕緊坐在路旁舒緩一下調節呼吸，到了 50K 直接跟 Sandy說我可能會棄賽因為熱到受不了，她聽到以後趕緊拿冰毛巾之類的幫我降溫，這時狀況才比較好一點，就叫我先暫時用走的等到太陽比較小再慢慢跑，就這樣每一個補給站我都想直接上回收車，然後每一個補給站我都在那邊降溫，最後就還是繼續堅持走下去....好險下午太陽有一段時間被雲擋住，就趁這機會小跑一下。

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到了最後半馬，腳踝和膝蓋已經痛到麻痺，但是因為天黑的關係，加上只剩我一個人 ( 因為太慢跟不上 )，然後聽到旁邊的人說後面很容易迷路，不由得緊張了起來，就很努力的跟上，但是腳實在痛到受不了只好放棄跟隨，好險有紅綠燈的幫忙才勉強又可以跟到，可是後面發現...其實標示還蠻明顯的 ! 最後這半馬真的很難熬，有時候還蠻佩服自己的意志力，就跟之前完成 226 一樣，終於...我完成了人生的第一個百 K。

從破百 Kg 到完成百 K，這之間的努力只有自己最懂，我始終認為做事情不要一開始就放棄，即使目標再怎麼遙不可及，但是為了這個目標而能讓你去努力，我相信即使達不到目標也會收穫滿滿，我這種身材都可以完成了很多挑戰，相信很多人都一樣可以辦的到。

最後感謝

Sandy 的大力推坑讓我能夠成長並完成人生目標

晏枝 的陪跑等待讓我跑的時候不怕迷路

財哥 的激勵喊話讓我不棄賽

明德哥 的最後帶路讓我順利完賽

大會的每一個辛苦的工作人員及攝影師

#跑步沒有奇蹟只有累積