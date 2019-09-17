關於跑步 我想說的是…它好虐心

2019-09-17 10:06 運動筆記 Polly Liu



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關於跑步，我想說的是…它好虐心

真正跑步契機是因為弟弟說我太胖了，說真的自己也胖到嚇屬人了（自己默視了），也到了代謝變差的年齡了，代謝差身體也跟著不好了—濕疹報到，也不知道自己要從什麼運動開始，生活、工作也有不少問題，於是決定從自己最討厭的運動開始──跑步．為什麼討厭它．．．因為它很無聊，不停的繞圈圈，不停的跑什麼事都不能做，就覺得無聊透頂了，但我決定挑戰它。

自己練跑一陣子之後，發現跑步跟做人一樣，寫起來很簡單，做起來很難；看起來很簡單拿雙鞋去操場繞圈圈就可以了，但跑著跑著發現有跑者膝，於是開始在網路上找跑步的資料也開始研究跑步，原來跑步也不簡單，雖然只是二隻腳去完成的動作，但其中是有大學問的，跑姿、心律、速度、肌耐力。。。等，也加入了一些FB的社團，慢慢研究，也因為我是一個沒有三心：恆心、用心、專心及三力：體力、毅力、耐力的人，在練跑的過程中我看到了自己，看到什麼叫跑者所說的與自己對話（內心一堆murmur），但不知道該何開始，於是找了NIKE的APP其中有所謂的菜單，但只有自己一個人真的很孤單，總是做一天休三天，正所謂＂只有累積沒有奇積＂，於是在2019年的PUMY螢光夜跑半馬中，跑到17.89KM就被回收了，回收後整個人感覺虛脫到不行，在回收車到終點站的路程中，差點吐在車上，還好有用意志力叫自己撐住，不然整個很丟臉，被回收實在覺得對自己的身體感到抱歉，沒有好好的練習，讓它一下子要承受這麼長距離的跑步，整個人都覺得累到不行，一雙腿都不是自己的了．．．一個這麼愛面子的人，還跟親朋好友說要去跑２１ｋｍ，結果想不到我坐上了回收車，在車上不停的想著，別人怎麼看我，會不會被笑．．．想著想著，其實是我想太多了，我已經跨出自己的那一大步，從最討厭的運動，到目前可以接受它，找賽事挑戰自己。

關於跑步，我想說的是…我愛它，我會再繼續挑戰自己