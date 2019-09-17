賽事心得／世界最美麗的馬拉松之途 挑戰瑞士少女峰

2019-09-17 09:47 運動筆記 Chen-hsiang Lee



瑞士少女峰舉辦的馬拉松被命名為「世界最美麗的馬拉松之途」。比賽的起點是瑞士著名風景區因特拉肯（Interlaken），途經小鎮勞特布龍嫩（Lauterbrunnen）、溫根（Wengen）、艾格峰（Eiger）冰川，最終在小沙伊德克（Kleine Scheidegg）結束於著名的Eiger冰川北牆腳下。少女峰海拔超過4,000米，42公里的賽事由位於山腳，Interlaken，跑到山腰約2,200米的Kleine Scheidegg，全程爬升超過2,000米，而且大部分的爬升路段，都在25公里之後。換言之，最有效的作戰策略，是頭25公里放盡去跑，賺取時間在尾17公里做步兵，慢慢爬上山兼欣賞風景。

每一個環節都做得相當仔細，例如賽道地圖的設計，清楚顯示地勢、位置、景觀、補給品及相鄰地帶，高度圖則詳細劃分了馬路、山徑及山路，以不同顏色顯示，並標示了沿途經過小鎮海拔的高低；沿途補給品指示圖，連補給品的包裝也列出(有幾種Gel、幾種Bar、蕉、可樂、熱湯及運動飲料)。

Expo小而美但尊重參賽者來自何處

一早準備好

衣保袋相當別致而實用

準備起跑

20公里 小鎮勞特布龍嫩（Lauterbrunnen）

28公里。天堂路的開始。

阿伯 謝謝您 告訴我 從這裡可以大方地坦克變步兵:)

衝過30公里。關門點。

沿路的加油隊

這是爬山.....

38公里。這根本就是爬山啊！

山上的風笛爺爺

陵線上的人龍

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天啊！終於找到終點站！總共42公里爬升2000公尺。到瑞士跑步加登山願望達成！

這是一個在童話國度舉行的夢幻比賽。不過要注意比賽挑戰，全程爬升超過2,000米，時限則有六小時半，你的PB加一小時半至兩小時，大概就是你的完賽時間。