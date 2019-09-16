礁溪溫泉馬 跑旅宜蘭好吃又好玩

2019-09-16 09:35 運動筆記 Ming Yang



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2019 礁溪溫泉馬拉松（圖片來源：筆記實業 ）

2019 年的尾聲，你打算用哪一場賽事為今年畫下句點呢？來一場外縣市的跑旅行程似乎是不錯的完美結尾，推薦跑友們這場舉辦至今邁入第八屆的「礁溪溫泉馬拉松」，在運動筆記歷年的賽事評分超過 4.6 顆星的好評，除了延續賽事好品質，今年賽事單位持續突破與創新了幾項特色要讓跑過的跑友、沒跑過的跑友都有全新的參賽感受與高 CP 值的體驗！

三大亮點 全新參賽感受

路線升級 用雙腳遊覽礁溪著名景點

賽事組別一共三組，若實力許可最推薦全馬組別，路線首次環龍潭湖、小礁溪、觀光工廠大道等，並行經五峰旗、淡江大學蘭陽校區，沿線還有熱情的鄉親為跑者加油打氣；若想突破佳績，可以選擇路線較為平坦的半馬組別；健跑組則適合想輕鬆玩賽的跑友，路線行經五峰旗即折返，用 6.35 公里享受礁溪的好山好水。

2019 礁溪溫泉馬拉松全馬路線圖，路線升級，途經多個知名景點（圖片來源：筆記實業 ）

跑後桑一下 溫泉專車直送

來到以溫泉聞名的礁溪，豈能錯過泡溫泉這個放鬆的行程？尤其在冷颼颼的 12 月跑完賽事，疲憊的身軀最需要極致呵護。大會除了提供台中、新竹、桃園及台北等接駁車到礁溪會場，完賽後還有免費接駁車到礁溪火車站、礁溪地景廣場、礁溪轉運站以及湯圍溝溫泉公園等站，溫泉專車直送，跑友跑完步只需要等著享受！

CP 值超高 活動紀念品好看又實穿

完賽禮除了極具設計感的運動毛巾，附贈的紀念衫可是採用寶特瓶與咖啡渣製成的超環保材質，不過真正的大亮點，其實是全馬、半馬組加贈的「運動外套」，同樣運用環保概念，其材質光滑涼爽，具透氣、抗靜電、防紫外線等特點，含濕率最符合人體皮膚的生理要求。而跑者們最在意的價格，佛心一口價，全馬組 900 元、半馬組 800 元，健跑組 250 元，報名額滿即止哦！

2019 礁溪溫泉馬拉松全馬、半馬組活動紀念外套（圖片來源：筆記實業 ）

出發！美食饗宴與景點巡禮

這是一場能遊覽礁溪自然景致與在地風情的賽事，跑完步還能舒適泡溫泉，洗去疲勞好不享受！不論是賽前還是賽後，跑旅行程才正要展開，接下來出發嘗鮮礁溪在美食與遊歷礁溪必訪觀光景點，將這趟跑旅發揮的淋漓盡致！

高強肚美食補給

吳記花生捲冰淇淋

已是各大夜市、廟口的人氣小吃的花生捲冰淇淋，其實是宜蘭特色美食！尤以礁溪國小對面的吳記最為人所知。以刨刀將花生糖磚刨成細緻的花生粉，在潤餅皮上扎實的鋪上打底，加上重頭戲古早味叭噗與香菜（可不加），淺嚐一口，花生粉的香氣與冰淇淋的綿密恰如其分，最美好的滋味原來這麼簡單。

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

營業時間：10:30〜18:00

頂好蔥油餅

提到宜蘭名產，很快就聯想到三星蔥，而蔥油餅絕對是品嘗三星蔥代表物之一！一般旅客吃完吳記花生捲冰淇淋，通常會一同攻略隔壁的柯氏蔥油餅，但小編今天要推薦另一間也是礁溪名店「頂好蔥油餅」，地點就位在礁溪車站附近，排隊的人龍絡繹不絕，看著老闆將蔥油餅油煎至金黃酥脆，加顆蛋（可不加）增添口感，熱呼呼的蔥油餅與店家特調醬料堪稱完美結合！

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段

營業時間：平日 14:00〜20:00；假日 12:00〜21:00（公休：星期三）

林家豬腸冬粉

林家豬腸冬粉是美食節目的常客，也是礁溪在地人推薦的好味道。店內提供茶水與免費泡菜，客人可以自取。招牌豬腸冬粉送上桌，看起來是一碗不簡單的清湯料理，豬腸清洗的相當乾淨，吃起來沒有腥味、湯底散發著四神湯的濃郁口感，喝起來相當甘甜！另外，店內還有販售泰式酸辣麵與鐵板麵等主食，有機會一定要來嚐嚐！

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路一段 276 號

營業時間：10:00〜21:00

一碗小羊肉

主打全羊料理的一碗小羊肉，號稱蘭陽第一家。菜單攤開，各種羊肉熱炒類、羊肉炒飯、麵類皆有，但最有名還是「帶皮、帶骨的一碗小羊肉」湯品，湯底由中藥膳燉煮，羊肉軟嫩，是最適合滋養補身的料理！雖然整體料理價格稍高（一碗小羊肉 140 元），但吃過的人都回味無窮！

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段 85 號

營業時間：11:30〜00:00

白水豆花

7 月底時，台北東門站開了一間建築具有日式風格的豆花小舖，吸引許多饕客前往，不過它的本店其實就位在礁溪巷弄間！當家白水豆花是「老闆遵循古法熬煮，豆漿使用宜蘭雪山湧泉製作，加入東岸太平洋深層海水作為天然凝固劑」，正所謂天然 A 尚好，豆花口感滑嫩，含在嘴裡，唇齒散發豆香甘甜，尤其「麥芽糖花生粉圓豆花」為必點招牌，現刨的花生糖粉畫龍點睛，絕對是一碗好吃又好拍的打卡甜品。

地址： 宜蘭縣礁溪鄉德陽路 68 號

營業時間：13:00〜22:00（公休：星期三、四）

白水豆花招牌「麥芽糖花生粉圓豆花」（圖片來源：筆記實業 ）

五峰旗（榕樹下）香腸伯

準備前往知名景點五峰旗的路上，記得先來找香腸伯報到，幫胃添點美食吧！位於宜蘭礁溪大忠路上的榕樹下，有一個不起眼卻人滿為患的小攤販，空氣裡飄散著木炭烤香腸味，仔細一瞧還有糯米腸正被烤的滋滋作響，推薦跑友直接點招牌「一套」大腸包小腸，最特別的是外層還會裹上一層潤餅皮，一口咬下層次豐富，若想讓口感更香，香菜與辣蘿蔔請老闆必加！

地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠路

營業時間：10:30〜18:00

礁溪景區打卡熱點必踩！

櫻花陵園

櫻花陵園一到冬季，櫻花樹便百花齊放，與獨特的建築設計營造出靜謐的氛圍，園區整體規劃顛覆了一般人對墓園的印象。名符其實「最美墓園」也成為了近期宜蘭觀光景點。

櫻花陵園陵園的入口處的櫻花橋（圖片來源：筆記實業 ）

尤其園內有兩大打卡熱點，皆出自於黃聲遠建築師之手，陵園的入口處的「櫻花橋」，其流線型設計，遠看宛如灰色巨浪，走入其中彷彿置身於時空隧道，吸引不少遊客拍照取景；「渭水之丘」是為紀念台灣民主運動先驅蔣渭水先生，對台灣社會運動的貢獻，2015年蔣渭水先生移靈至櫻花陵園的上層丘地，歸根宜蘭。海拔近 800 公尺，此景從高處往下望可遠眺龜山島，整片蘭陽平原一望無際。

渭水之丘（圖片來源：筆記實業 ）

林美石磐步道

來到礁溪可不只有溫泉，還有不少適合放下俗世干擾的叢林秘境。而這條環狀的林美石磐（石磐瀑布）步道，在這次賽事中，全馬組的路線也會經過外圍。

林美石磐步道（圖片來源：筆記實業 ）

步道全長 1.7 公里，路線簡單且平緩，有石磐、溪流、瀑布等多樣景色，途中還有觀景平台可以休憩俯視蘭陽平原，除了植披豐富，還能聽著小水潭潺潺流水、欣賞不少壯觀的大瀑布。

走在林美石磐步道可以聽到小水潭潺潺流水，涼意瞬間竄上心頭（圖片來源：筆記實業 ）

天空島上的小屋

色彩繽的彩虹小木屋聳立於綠油油的稻穗間，這座有著粉紅、橘、黃、綠、藍、青、紫、粉紅的 8 間木屋，是一對夫妻共同打造的夢幻民宿。因為造型與色彩美麗又浪漫，天空島上的小屋是許多旅客來礁溪遊玩時的住宿首選，也是當紅人氣拍照景點之一。

聖母山莊

聖母山莊是許多教友上山告解的聖地，據傳 1980 年，聖母曾在步道終點處顯靈，指引山友安全下山，現今則成為了宜蘭著名健行景點，吸引不少遊客挑戰自我，登上山頂遠眺蘭陽平原的風光明媚。

聖母山莊海拔高度 950 公尺，從地面停車場出發需經產業道路 3.7 公里、正式進入登山步道還需要步行 1.63 公里，全長約 5.33 公里。沿途景觀多元、草木物種與小動物豐富，雖然路線不算簡單，但登上山頂，不論是俯瞰蘭陽平原，還是望向抹茶山山巒時，感到一陣心曠神怡，所有的辛勤都成為雲煙。要特別注意的是，全程路況有完備的木棧道、石階也有未經鋪設的泥濘地，建議著裝齊全再前往。

在聖母山莊觀景平台遠眺有如抹茶山的美麗景致（圖片來源：筆記實業 ）

五峰旗風景區

五峰旗山位雪山山脈與蘭陽平原的交接處，也是這次全馬、健跑組會途經外圍的景點之一。五峰旗山勢崎嶇，山峰間有步道可以攀爬，最高可以爬到瀑布的頂層。瀑布全長約 100 公尺，可以在上層觀瀑平台欣賞瀑布氣勢磅礡、急瀉而下的壯麗、中層步道中設有觀瀑亭，感受迎面而來的冰涼水氣、下層瀑布則最接近步道入口處，水流平緩，可以戲水，零距離的接近大自然。

風景區下游的得子口溪攔沙壩，流水整齊劃一傾瀉而下，一股涼意竄上心頭！

龍潭湖風景區

全馬、半馬途經的景點之一，將環湖一圈。龍潭湖是蘭陽 5 大名湖中面積最大的湖，佔地近 20 公頃，保留著原始自然風貌，湖邊因三面環山而樹林茂密，遼闊的青青草地吸引許多遊客帶著點心席地野餐、放空自我、享受湖面景致，草地旁還有弧形大碗公溜滑梯，是最適合親子遊，讓小孩放電的遊樂場。如果賽事當天環湖意猶未盡，也可以再來走走全長 3 公里的步道，或是租自行車感受綠意微風吹拂，大口呼吸芬多精。

享受吧！礁溪溫泉馬拉松 跑旅超輕鬆

向雙腳說聲辛苦了！2019 年就用「礁溪溫泉馬拉松」，安排一趟兩天一夜跑步微旅行，完賽後享受全國唯一平地溫泉釋放身心，並來個高強肚美食補給，或是風景踩點淨化眼球，犒賞自己一番吧！如果你是海外選手，大會還提供四天三夜超值飯店套裝組，包含機場接送、飯店住宿、保險等加購服務，台灣本地選手也有二天一夜的套裝行程，不僅價格優惠，跑旅更加輕鬆簡單！

跑完步享受一下全國唯一平地溫泉釋放身心，犒賞自己！（圖片來源：筆記實業 ）

賽事日期：12/7（六）05:30〜13:00

報名時間：即日起〜9/30（一）23:59止

活動會場：礁溪國小

報名費：全馬組 900 元、半馬組 800 元，健跑組 250 元

更多資訊：礁溪溫泉馬拉松粉絲專頁

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