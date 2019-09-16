賽事心得／關山好米馬拉松 無「山」不成禮
有甚麼事，能比在盛夏的八月，千里迢迢跑到臺東，連跑兩天馬拉松更為瘋狂？！
有甚麼事，能比連續三年，甘願午夜12點一到立刻手刀搶票，奮力一搏（雖然常搶不到）？
所謂無三不成禮，大概就是這麼一回事。
只不過，這三年的跑步穿著，似乎沒甚麼長進就是了。一成不變的始終如一。
喜歡這張尚能維持良好體態的捕捉
距離臺北快300公里遠的小鎮，是那種一年只能相見一次的關係。
但踏出關山車站，已能熟稔地自動右轉往小鳳租車移動、拐幾個彎抵達民宿，
接著就是每年都會遭逢一次的選擇困難。
其實也不過是往右走或往左去的單選題——
究竟是往池上，或是去鹿野；
最後還是會以關山市區最熱鬧但不大的街道，作為前一夜的終點站。
|池上大坡池
【2019 關山好米馬拉松--第一天】
賽事日期：2019. 08.17
賽事距離：42.195KM
晶片成績：4:23:50
分組成績：女子組分組第1名
【2019 關山好米馬拉松--第二天】
賽事日期：2019. 08.18
賽事距離：21.095KM
晶片成績：2:03:19
賽事成績：女子組總排第3名
原本已有烤成人肉乾的準備，畢竟是盛夏全馬；不料，今年意外地涼爽，
well, 至少在30公里之前是宜人的。
電光大橋上，卑南溪左右兩側的遠方山景，去程還裹著黎明前沾染的神祕色彩；
折返後，已幻化成即將飄散的煙嵐，
旭日，即將東昇。
一路上，
42.195KM的片段，
如電影重複播映的畫面，逐漸一點一點地於身後，淡出。
海端部落那坐在門口納涼的原住民阿婆、看似荒蕪的海端車站、意圖使人腿軟的南橫100K路線、初來部落的抗日紀念碑、進入關山自行車道後的最最難熬......
一邊輕鬆地回憶，也訝異對這記憶中的路線，依舊如數家珍。
反倒是陽明山的各條步道我到現在還常搞不清楚東南西北，
每次去都彷如第一次前往，
令人汗顏。
第一天全馬，不巧在最後幾K時，側腹不時疼痛，
只得放慢呼吸與步伐，甚至步行，以熬過這難受的折騰......
隔一天的半馬，則與前年相若，
在全馬與半馬分流的指標印入眼簾時，
慶幸自己的選擇，
笑容滿溢如同人逢喜事精神爽；
也感恩自己當初還保有理性，知道何謂自知之明。
原本出門前還跟阿母打了包票，「今年我看，我們家的米還是用錢買吧！」
女兒沒力氣賺米回家了。
但有賴幸運之神眷顧，
兩天下來，竟仍抱回15公斤沉甸甸的關山米！宅配到府。
只是，
這回要請二老吃慢些，
今年，肯定是女兒最後一次用汗水賺米啦~
|臺東國際地標
說來有點不敬，一年一次的停留，對此地的美好體驗卻漸以邊際效應遞減，
當閒適之情慢慢變為例行公事，
該聽聽內心的聲音，
何不讓這山間雲嵐、農田步道，連同難買的車票，以最好的模樣，停留在腦海裡；
或者，停留在我們家櫥櫃中目前還無所不在的關山米吧！
天地有大美，最終將雲淡風輕。
延伸閱讀｜
[2018 關山馬拉松] 媽，我們家不小心又有米可以吃了！https://pinkbee35.blogspot.com/2018/09/2018.html
[2017關山冠軍米馬拉松] 媽，我們家不愁沒米吃啦！ttps://pinkbee35.blogspot.com/2017/08/2017_14.htmlhttps://pinkbee35.blogspot.com/2019/09/2019.html (網誌圖文無音樂版)
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