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賽事心得／關山好米馬拉松 無「山」不成禮

2019-09-16 10:01運動筆記 Shih-Wen Huang

有甚麼事，能比在盛夏的八月，千里迢迢跑到臺東，連跑兩天馬拉松更為瘋狂？！

有甚麼事，能比連續三年，甘願午夜12點一到立刻手刀搶票，奮力一搏（雖然常搶不到）？

所謂無三不成禮，大概就是這麼一回事。

只不過，這三年的跑步穿著，似乎沒甚麼長進就是了。一成不變的始終如一。

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喜歡這張尚能維持良好體態的捕捉

距離臺北快300公里遠的小鎮，是那種一年只能相見一次的關係。

但踏出關山車站，已能熟稔地自動右轉往小鳳租車移動、拐幾個彎抵達民宿，

接著就是每年都會遭逢一次的選擇困難。

其實也不過是往右走或往左去的單選題——

究竟是往池上，或是去鹿野；

最後還是會以關山市區最熱鬧但不大的街道，作為前一夜的終點站。

池上大坡池

【2019 關山好米馬拉松--第一天】

賽事日期：2019. 08.17

賽事距離：42.195KM

晶片成績：4:23:50

分組成績：女子組分組第1名

【2019 關山好米馬拉松--第二天】

賽事日期：2019. 08.18

賽事距離：21.095KM

晶片成績：2:03:19

賽事成績：女子組總排第3名

原本已有烤成人肉乾的準備，畢竟是盛夏全馬；不料，今年意外地涼爽，

well, 至少在30公里之前是宜人的。

電光大橋上，卑南溪左右兩側的遠方山景，去程還裹著黎明前沾染的神祕色彩；

折返後，已幻化成即將飄散的煙嵐，

旭日，即將東昇。

一路上，

42.195KM的片段，

如電影重複播映的畫面，逐漸一點一點地於身後，淡出。

海端部落那坐在門口納涼的原住民阿婆、看似荒蕪的海端車站、意圖使人腿軟的南橫100K路線、初來部落的抗日紀念碑、進入關山自行車道後的最最難熬......

一邊輕鬆地回憶，也訝異對這記憶中的路線，依舊如數家珍。

反倒是陽明山的各條步道我到現在還常搞不清楚東南西北，

每次去都彷如第一次前往，

令人汗顏。

第一天全馬，不巧在最後幾K時，側腹不時疼痛，

只得放慢呼吸與步伐，甚至步行，以熬過這難受的折騰......

隔一天的半馬，則與前年相若，

在全馬與半馬分流的指標印入眼簾時，

慶幸自己的選擇，

笑容滿溢如同人逢喜事精神爽；

也感恩自己當初還保有理性，知道何謂自知之明。

原本出門前還跟阿母打了包票，「今年我看，我們家的米還是用錢買吧！」

女兒沒力氣賺米回家了。

但有賴幸運之神眷顧，

兩天下來，竟仍抱回15公斤沉甸甸的關山米！宅配到府。

只是，

這回要請二老吃慢些，

今年，肯定是女兒最後一次用汗水賺米啦~

臺東國際地標

說來有點不敬，一年一次的停留，對此地的美好體驗卻漸以邊際效應遞減，

當閒適之情慢慢變為例行公事，

該聽聽內心的聲音，

何不讓這山間雲嵐、農田步道，連同難買的車票，以最好的模樣，停留在腦海裡；

或者，停留在我們家櫥櫃中目前還無所不在的關山米吧！ 

天地有大美，最終將雲淡風輕。

延伸閱讀｜

[2018 關山馬拉松] 媽，我們家不小心又有米可以吃了！https://pinkbee35.blogspot.com/2018/09/2018.html

[2017關山冠軍米馬拉松] 媽，我們家不愁沒米吃啦！ttps://pinkbee35.blogspot.com/2017/08/2017_14.htmlhttps://pinkbee35.blogspot.com/2019/09/2019.html  (網誌圖文無音樂版)

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