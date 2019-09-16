賽事心得／義大利巨人之旅越野賽 享受與自然的相處

2019-09-16 10:13 運動筆記 洪宏星



很抱歉，這賽記沒有你想要的風景照，更沒有賽道上的訊息與技術講解，有的只是更多的“人”

又一個賽事落幕，該是寫賽記的時候了，其實在UTMB落幕後的一週休養調整的時間裏面，就已經在記錄，一方面趁著記憶猶新，一方面不想賽後這麽累了還要想這麽多的事情。

（順利回到終點）

但在“巨人之旅”開賽後的第四天夜裡，我就想著一回來時候，就把先前寫好的幾千字刪除，因為在參賽的過程除了跑，唯一能做的事情就是“思考”

畢竟這麽大的賽事，前來後往許多的參賽選手對於賽事、賽道、路書計劃等等，肯定都比我寫的更專業詳細，對於這一次歐洲越野之旅，有些事情真的沒法隻字片語的表達，而是需要親身參與才能感受其中。

（開賽前的盛況，到底又有多少人可以完賽）

曾經認為的“巨人之旅”是因為賽事難度非常大，而能完賽的人又在少數，所以那些能夠完賽的選手就像“巨人”一般的受人仰視。

（出發大合照）

而其實這“巨人”不過是阿爾卑斯山脈中的四座大山，透過150個小時的時間限制，選手們在賽道上感受著春夏秋冬，心裡體會更是酸甜苦辣五味雜陳。

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（賽道風景）

今天能幸運的奔跑在這樣的賽道上，站在最後的終點舞台上接受大家的祝福與獎牌，這一切都是宇給我的支持，以及另外一種成就，過幾天就生日了，我認為這是至今為止收到最好最有意義的生日禮物，愛妳我的宇，也很抱歉在這中秋團圓的日子裡不在妳的身邊。

（只要有選手進站，就能聽見牛鈴的響聲）

現在舒服的坐在餐桌旁，回想這六天時間，總感覺怎麼一下就過去了，貌似這個賽事我就跟沒參與一樣。

（回來後的第一餐熱菜）

但在賽道當下，“時間”是很好玩的，當你奔跑在賽道上感受痛苦時候，你會覺得怎麼時間過得這麽漫長，低頭一看手錶記錄，路程推進不多，但時間已經不夠用了。

下午兩點多我按照原定的時間計劃回來，不是因為跑不快，而是今天的觀眾是最多的，像我這麽高調的人，怎麼可以選在沒人關注的時候到達終點舞台呢！

下山回鎮上的時候，兩邊路旁的群眾鼓掌高喊，似乎迎接的是他們家裡的英雄，當然在當下時候我更覺得我是一名打了勝仗的將軍，一名驕傲的騎士等著大夥看著我授勛。

這樣的盛況是因為我在“巨人之旅”征服了四座大山，還是因為完賽我成為了“巨人”，我想絕對不是這樣膚淺的想法。

而是在於我們挑戰了自己，尊重並感恩所有參與其中的人，並且學會不是用征服的態度去面對大自然，更多的是一種敬畏之心。

（兩大賽事挑戰背靠背）

在這將近150小時的時間裡，我看到許多年邁的跑者享受著與自然的相處，我也看到每一個志願者很投入他們的工作任務當中，賽道上你遇到的每一個人，無論大人小孩都會主動為你加油，讓你感到相當的暖心。

（志願者很用心的在協助我處理水泡）

很多時候大半夜裡一個人孤獨的奔跑著，經常後悔自己為什麼來這。

在夜晚犯困的時候，如果停下來甚至在旁邊打盹，很可能就會產生失溫，在這零下的深山裡，可是沒有什麼救援條件。

更或者跑在賽道不足五十米寛的懸崖邊上時，更是一種危險。

在當下我唯一能做的就是拿著登山杖不停的抽打自己，讓自己因為疼痛而不會犯困，只要能讓捱到20公里後的補給站，就可以小睡一下。

由於很多補給站都有設置房間或者床位，很多人都可以在這休息，即舒服又溫暖，但也是因為這樣的原因也很多人退賽了。

（補給站場面）

記得有一次的補給站是在山上的一家餐廳，我拿了點官方提供的食物，與餐廳食客一起同桌，他們非但不介意，還很願意跟你聊天。

可能是覺得我們很有勇氣之外，也很辛苦吧！在這賽事裡的每一個人真的都是受人尊重。

（這阿姨請我吃提拉米蘇，這應該是我吃過最好吃的了）

你可能覺得像這麽虐的賽事，多數都是年輕人吧！但其實不然，很多的男女跑者其實都超過五十以上了，雖然他們沒有很快的速度，但是卻很有毅力，心態調整也很快很好，無論是什麼樣的情況下，都能持續穩定的發揮。

（第一天出發就遇到大雪）

如同這位六十歲的阿姨，她後面開始追了上來，上坡速度很穏之外，下坡能癲兩下她就癲兩下，時不時再接個電話什麼的

（以後跟宇老了，也要有這樣的狀態）

大會的賽事補給不算太差，但可能自己的身體與腸胃還沒有恢復，到第四天的時候開始反胃酸，而胃酸又把這個食道燒的很不舒服，導致其實很餓但又沒胃口，我知道我要是不補充能量，很可能在艱難的賽道上或者夜晚的低溫下退賽了。

（厲害的石板烤肉）

説到補給站，我覺得賽事方很花費成本在做這個賽事，像這樣海拔兩千五以上的高山，他們用直升機吊了補給站過來，還空投物資到像這樣的站點。（根本無法開車運送物資的站點）

甚至跟商家合作一起使用他們的店面或者據點就地成為一個補給點（店家提供的燉牛肉當補給喲）。

感謝TDG所有的志願者給予很大的提供與幫助，讓我們在賽道上或者補給站中獲得許多溫暖（下坡下到熱到發燙的膝蓋）

感謝靠北版主“飄丿”號令大家對我們三的關注，以及所有靠北版的版友

呐咓的小夥伴們更是日以繼夜的在關心我的動態，但我想的是他們應該在討論我什麼時候退賽吧！我只能又説抱歉，繼TDS之後你們又失望了。

有人問賽道虐嗎？

我表示當然！

又有人問跑的苦嗎？

我説當然苦！

但一切都不足放棄來得難受，三峽已經放棄過一次，這一直讓我後悔至今，我可以能力不足被關門，但不能再放棄退賽了，畢竟身體的苦痛是比不上心理的。

最後還是有宇的支持，並給了一份這麽好的生日禮物，其實在最後的五十公里又忍不住淚水，並不是因為累或疼痛，而是想到我快可以回家了。

（一大波小黃人來襲）

最後再許個小願望，如果明年來個PTL加TDG會怎麼樣呢？