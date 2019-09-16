訓練心得／石門水庫大環湖 70K大作戰

2019-09-16 10:23 運動筆記 吳力感



懸在心上多時的石門水庫大環湖，今天總算是把它拿下了💪

桃園在地的跑友大多數都跑過石門水庫吧，不管是從南苑停車場或是壩頂環翠樓起跑，通常都是沿著環湖路跑到財神廟折返，這樣可以完成一個半馬，就算跑兩趟抓一隻全馬，也只是在水庫的左側而已，若要環繞石門水庫一圈，動輒超過60K以上，也因此才會稱作石門水庫大環湖。

(清晨寧靜的石門水庫)

完成過大環湖的跑友也不少，只不過每個人的路線規劃不一定會相同，而我的規劃也許不是最短，但應該是最簡單的。

我的路線是從石門水庫環翠樓起跑，經環湖路到財神廟，接著從財神廟沿北橫公路往復興區方向，經過三民村到羅浮村，進入羅馬公路漫長的35K直達新竹關西鎮的中豐路出口，再順著中豐路往桃園龍潭方向前進，遇到石門水庫指標後從高線收費站進入水庫，回到環翠樓後完成大環湖，這個路線總長約70K。

(用Google地圖規劃的路徑)

自從三個月前起心動念後，一直沒有確定什麼時候要來完成這個LSD，因為還不確定有沒有人要跟，也不確定天氣適不適合長跑，更不確定我這懶惰型的佛系肉腳能不能完成，直到昨天下午似乎緣分到了，我感覺天時地利人和，就決定今天要GO了！

(在笑我吧？)

出發前一天，首先拿出我的水袋背包，把大瓶礦泉水倒進這2L的水袋，放到冰箱冷凍庫備用，再拿一個300毫升的運動水壺，加入食鹽跟砂糖還有運動飲料做成三合一，然後抓一把檸檬鹽糖放進背包口袋，百元鈔票一張，悠遊卡一張，十元、五十元零錢數枚，我的出發前準備大概就是這樣子了。

今早鬧鐘設定3點響鈴，在完成一些必須的人生大事後，大約03:40出門，騎車到石門水庫環翠樓前停放。

(石門水庫環翠樓)

準備就緒04:30正式踏上征途，前面的路線也算熟悉了，反正就是我最討厭的上上下下，跑10K左右到達第一站財神廟，這裡面有飲水可以補充，也有提供廁所給來客使用，因為身上補給都還充足，也沒有想上廁所，財神廟這站直接跳過。

(跑友應該都很熟的財神廟)

跑步里程15K左右來到復興區枕頭山魅力商圈，這裡是此行最重要的補給站，因為這攤位是我同學莊董他們家開的。

(為了幫我補給今天還提早開門)

他家賣的東西還真不少，生的有山藥、綠竹筍，熱的有山藥餅、竹筒飯等等，另外還有各式飲料跟一些醃漬類的，但是我最喜歡的還是他們家自產自銷的洛神山楂茶，是我喝過最好喝的，每次來都要帶幾瓶回去，今天因為是跑上來的，所以只能帶上一瓶，另外還補給了一瓶舒跑，也用礦泉水幫水袋補滿，謝謝復興漢莊東儒莊董今天的招待。

(我最愛這一味 洛神山楂茶)

(莊董目前單身欠介紹)

繼續前行，離開三民村來到羅浮村，經過羅浮溫泉區後跑步里程約24K，對面就是此行的重點羅馬公路，名字聽起來很浪漫，其實就是桃園復興羅浮到新竹關西馬武督，這條公路也是很多車友騎單車挑戰的路線之一，相對的用跑的跑者就非常少，今天在這也只遇到一名女跑者，畢竟從這頭進去就要跑35公里才能從另一頭出去啊！

(羅馬公路地標 到這的人幾乎都會拍照留念)

(意思是整條羅馬公路全程都彎來彎去的啦)

(佛系跑者請常唸)

進入羅馬公路後，前3K較多上坡，過了之後一直都是長下坡，雖然中後段也有部份上坡，但也都只是緩坡而已，而且爬坡段的距離也不會太長，整條羅馬公路柏油路況優良，而且沿途每個部落社區幾乎都有商店或是檳榔攤，想吃好一點的也有不少景觀咖啡廳可供選擇。

(不含咖啡廳 沿途就超過15個可補給的點)

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(沿途風景)

在羅馬公路這部份，雖然35K之中超過87%以上是在跑下坡，但也花了我將近五個小時，因為我在50K補給時失算，以為身上的水還足夠後段使用，因此未即時將水袋補滿，也沒有多買一些熱量補充的固體食物，以至於後段約5K沒水喝加上肚子又餓，雖然是下坡卻覺得無力，只能跑跑走走...

(里程31K時補給水跟冰塊)

(50K肚子餓補了一罐液體麵包卻失算沒補滿水)

55K時身上的水都已經喝完了，又餓又渴跑不動，雖然路旁曾有賣仙草茶其實可以買來解渴，但是因為沒有賣冰的所以放棄，一直忍到里程接近59K，終於來到羅馬公路出口，路邊就是7-11超商，趕緊進去補充能量。

(盼啊望的終於到了羅馬公路出口)

(進小七補一下熱量)

吃飽喝足再外帶兩瓶運動飲料，離開時天空也開始降雨，雨勢不大當然沒放在眼裡，此行還剩下10K左右，看時間很有機會在自己預估的10小時內完成，沒想到跑沒多久雨勢開始變大，因為今天手機沒包夾鍊袋防水，怕雨太大會進水故障，跑跑走走偶爾還要找地方躲雨。

(雨勢大只能暫時路邊找地方躲一下)

記得跑在大雨中時，雨水打的我視線模糊，張口呼吸都會不時吃到雨水，害我沿路一直吐口水，整個人真的是狼狽不堪，印象最深刻的是當時有一部經過，副駕駛座的小姐降下車窗大聲對我喊加油！謝謝妳的鼓勵...

(石門水庫高線收費站)

今天石門水庫大環湖跑的里程跑了70K，由於當下雨勢實在太大，我在進入石門水庫高線收費站後，就先停錶了，剩下1K我就雨中漫步悠閒的走回環翠樓停車處，管它從頭到腳已經全身濕透，此時的我心情愉悅，因為我又完成了一個夢幻路線，石門水庫大環湖。

(雖然外表狼狽心情卻是愉悅)

#佛系日常

#緣分到了自然而然就完成了