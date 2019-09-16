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賽事心得／台北市5000公尺挑戰賽 新PB 20:12

2019-09-16 09:44運動筆記 Tony Lin

這幾年雖然我也是台北田徑場的跑步常客，但2015年後已經將近4年沒再站在這跑道上參加比賽，五年前我剛開始投入長跑運動，連10K都還沒跑過下竟然就在這場地創下5000m 21分40秒紀錄。但這麼多年過去我也只有在去年9月再跑進22分內，也一直到2個月前的5000m測驗賽才正式破PB到21:23。

9/11是我二個月來第二次跑5000m測驗，今晚是專屬女子跑者的場子，但在就在前一週開放男子名額跑第五組測驗，所以臨時排入這場測驗，這次測驗正好可以驗收這兩個月夏天的訓練狀況，但可怕的是晚上9點起跑，我鮮少在這時間跑步，另一方面這陣子都很早睡，當8點半熱完身時已經開始有睡意了，而且這時間點測驗晚餐該吃多少，也是一種考驗！

測驗前很清楚想要破上次的21:24，但還是得看身體的狀況，畢竟3天前才剛跑完SEIKO 12.5K賽事，身體恢復狀態還是會影響表現。起跑時為了避免發生上次起跑就被塞到，刻意跟著大隊快跑離開，等跑完2圈半(一公里)看到計時鐘3:45才發現太快，雖然有試著慢慢降速，但體力還是消耗過快，3K多時還是因為速度過快肚子有點不舒服。進到最後4圈時，發現應該有機會拼20分內完賽，到最後2圈還精算只要每圈穩住90秒就能破20分，雖然有加速去拚了，但起跑時浪費太多體力，最後還是差那一點點以20:12完賽，但大破上次PB，5k能一次破這麼多表示我還沒到極限，至於20分就留著下次再破吧！反正我一直都有整數關卡的魔咒。

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