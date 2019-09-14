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運動筆記【新聞】為田中馬暖身 首度加碼免費「米寶親子遊趣路跑」台中萬里長城Trail run
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報名資訊／為五星級田中馬暖身 加碼免費「米寶親子遊趣路跑」

2019-09-14 09:58運動筆記 Run For TAIWAN

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「台灣米倉田中馬拉松」因豐富的補給，被譽為五星級馬拉松賽（圖片來源：筆記實業 ）

被譽為五星級馬拉松賽的「台灣米倉田中馬拉松」因報名人數眾多，許多愛好運動的跑者未能參加，相當可惜。主辦單位今年擴大賽事系列活動，特別在田中馬開跑前一天加碼舉辦一場小而美的「米寶親子遊趣路跑」，即日起到 9月 30日止，開放本國籍 2019名、外國籍 500名免費報名。

米寶親子遊趣路跑免費報名中（圖片來源：筆記實業

田中馬拉松總幹事鄭宗政說，多年前發起路跑活動是希望帶動家鄉活力，也帶進人潮，為更落實理念，希望更多人能夠到鄉內感受田中鄉親的熱情，今年首度舉行全程 4.7公里迷你親子路跑，為田中馬拉松暖身，當天也有「田八堡文創市集」，農家用心栽培、灌溉收穫的農產品，在年輕人的巧思下，成為文創農特產。

「米寶親子遊趣路跑」將於 11月 9日下午 3點半起跑，共分為「米寶遊趣組」、「變裝組」與「外籍選手組」，主辦單位鼓勵民眾變裝參加，報名「變裝組」可獲得摸彩券，將有機會抽得虎牌田中馬紀念保溫杯、筆記裝備包、田中好米等獎品。

親子路跑每人只需支付 200元保證金，賽後可兌換可愛的米寶衝線 T恤、吊帶 T恤與超值文創農特產品，也可以退換現金，報名網址點我

 

保證金 200元可超值兌換可愛限量 T恤（圖片來源：筆記實業）

田中馬效益下，近年吸引許多青年回鄉創業，每年田中馬也是許多在地子弟返鄉的大日子，依據統計近年參與田中馬拉松的年齡層集中在 36到 45歲，為吸引更多年輕人加入，主辦單位在跑前一天於田中馬的主會場舉辦熱舞比賽。

 

田中馬於比賽前一天舉辦熱舞比賽，期盼吸引年輕族群共襄盛舉（圖片來源：報名網站

熱舞比賽 共分為小米組（國小、14 歲以下兒童）、米寶組（中等學校及五專前三年學生）以及米香組（大專院校學生及社會人士），獲獎組別前三名分別有 1萬元到 3千元不等獎金，並可獲得知名運動品牌 FILA相關產品，冠軍組別將受邀請到田中馬選手之夜晚會表演，報名網址點我

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊  

田中馬
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