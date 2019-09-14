親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
綜合
路跑

NBA／結束15年生涯 勇士功臣李文斯頓決定退休

運動筆記登上世界的舞台-如何把高原融入我的訓練中?【教練！我想跑步！】我該喝多少水？找到自己的補水策略
健行筆記登山道｜殘雪三月・玉山前五峰【大霸群峰】帶著＿＿去爬山？空拍、銀河一次滿足
NBA焦點球員- Marc Gasol (9月13日)焦點球員- Luis Scola (9月13日)

路跑心得／勇敢地跑下去 不為別人只為自信的自己

2019-09-14 09:46運動筆記 誼蓁

八年前，一個女生，從軍職生涯毅然決然的不顧長官及家人的反對而決定退役，退役的原因除了車禍完的痼疾，再來不外乎就是進入婚姻了，曾經的那個女生是個喜愛戶外運動，喜愛奔跑的女生，車禍後的膝蓋、及腰間的不舒適，跑步不再像以往的速度，也不在像以往的一派輕鬆，體力的下滑無法面對驕傲的自己，於是順理成章與交往四年的男友走入婚姻，進入婚姻生活，每天想的就是如何做好一個妻子，如何成立一個家庭，漸漸的忘記了曾經愛運動的那個自己。

第一次的路跑賽事，是在哥哥的鼓吹下就報名了，於是參與了人生第一次的2013年【越野路跑】，賽前為了不讓驕傲的自己倒在賽道，還是默默地在家裡周邊開始慢慢跑步，訓練自己的心肺，當然也順利平安的完賽，跑完步的汗水淋漓，說不出的暢快。                                                                                             

          

但在面對家庭及工作的壓力下，每每下班回到家都是忙著煮飯，忙著收拾，忙著癱在沙發上放空，覺得身心疲累，自認為是一個很好的妻子的操持家務，深信煮一桌好飯菜可以留住先生的胃，就這樣傻了八年， 卻不知早已被背叛。

在工作及家庭的雙打擊下，轉換了跑道，有了充裕的時間好好地在下班之餘享受奔跑的樂趣，繞著公司周邊一圈又一圈，奔跑中的自己是多麼的耀眼，多麼的有自信，不再是那每晚等這先生回家黃臉婆；沒有經歷過挫折要如何成長，沒有經歷過不幸又何來看到遠處的希望呢?

於是跟著好朋友一起跑了田中馬拉松】，完全符合我的跑步戰略呀!人家說台灣最美的風景是人，沒錯，沿途上有熱情的鄉親們的加油鼓舞跑者的士氣，補給站有著新鮮的水果佳餚，也慢慢的開啟了我的路跑人生，從田中、鹿港、福隆追火車、水返腳兩棲再跑到東引(會遇到明星耶)，因為這樣，踏出了我所認知的舒適圈。    

    

    

  

       然後認識了一位跑到國外，邊跑邊旅遊的大叔，又或者跑到平常沒有機會會去的地方，覺得這樣的生活我應該也可以，雖然還是會因為工作忙碌而怠惰，但是奔跑的心，沒有停止；無論遇到什麼事情，哭著跑、笑著跑，都可以，因為跑完就會是新的一個自己。

關於跑步，我想說的是，每個人的人生，總是會走到山窮水盡的時候，而生命就是自己最大的籌碼，活著就永遠會有翻盤的可能，因為生命比自己所想像的更加堅強，人生就像是在下棋，真正的對手是自己，有自信的自己也許不需要化妝品來襯托自己的價值，也不是穿得多美多華麗，而是喜歡自己愛著自信的自己。

分享

                           

    奔跑吧~~~~

勇敢地繼續地跑下去，

不為別人，只為自信的自己。

  

田中馬
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

報名資訊／為五星級田中馬暖身 加碼免費「米寶親子遊趣路跑」

2019-09-14 09:58

訓練場地／台中萬里長城Trail run

2019-09-14 09:50

賽事訓練／長跑如何進階？把高原融入訓練中

2019-09-13 10:30

賽事訓練／長跑該喝多少水？找到自己的補水策略

2019-09-13 10:27

賽事報名／南台灣最台的賽事 鯤鯓王文化路跑

2019-09-13 10:22

賽事報名／澎湖遠航馬拉松 可愛空姐在終點等你

2019-09-13 10:19

訓練心得／MIZUNO接力賽訓練營 備戰台版箱根驛傳！

2019-09-12 06:00

路跑圖輯／ ZEPRO 城市路跑 台中場

2019-09-12 06:00

賽事心得／SEIKO城市路跑賽 配速任務圓滿完成

2019-09-12 06:00

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 進展期第九周

2019-09-11 06:00

焦點人物／長跑未來之星鄧新詮 2019上半年回顧

2019-09-11 06:00

賽事心得／SEIKO城市路跑 陪著淑麗趴趴GO

2019-09-11 06:00

賽事心得／歡樂的城市馬 告訴自己人生永遠有下一場

2019-09-11 06:00

賽事心得／SEIKO城市路跑 愛的記憶

2019-09-11 06:00

跑步知識／想跑得比較快？最大攝氧量的探討

2019-09-11 06:00

旗山馬拉松 跑出好「蕉」情

2019-09-10 23:49

跑步小品／學習放鬆

2019-09-10 10:01

賽事心得／SEIKO城市路跑 不足成為想進步的動力

2019-09-10 09:57

跑步知識／從數據層面 看波士頓馬拉松的演變

2019-09-10 09:54

賽事心得／榮耀九三半程馬 「痛」快的旗津路跑

2019-09-10 09:42

羅馬尼亞豔陽下 國手楊喬筑再度刷新PB

2019-09-10 09:39

訓練心得／二水馬拉松初馬訓練營 巔峰期前役10公里測驗日

2019-09-10 09:33

訓練心得／田中初半馬訓練營 如臨大敵的10公里測驗日

2019-09-10 09:30

帶小比跑旅台灣／榮耀九三半程馬 旗津美景令人驚奇

2019-09-10 09:27

賽事心得／龍虎鳳越野賽 賽前準備超重要！

2019-09-09 10:03

訓練心得／軍艦岩trail run 可跑性超高

2019-09-09 09:45

跑步知識／一踏地就痛？教你如何防護足底筋膜炎

2019-09-09 09:39

跑步知識／運筆說文解字－我沒練

2019-09-09 09:33

日本人跑遍台灣／DADA CITY RUN 峨眉鄉大佛好大！

2019-09-09 09:18

賽事心得／賽道出現啤酒塔？ 跑友大喊：順啦！

2019-09-08 16:13

跑步知識／健運動背後的連鎖效應

2019-09-08 16:05

Seiko城市路跑賽 12.5K鄧新詮封王、蘇鳳婷稱后

2019-09-08 11:22
看更多

熱門文章

世籃賽／美國兵敗 勇士格林挺身號召球星參戰

2019-09-13 15:12

世籃賽／史柯拉28分13籃板 阿根廷將與西班牙爭冠

2019-09-13 21:59

林書豪上綜藝節目分享 驚嘆詹皇連手掌也有肌肉

2019-09-13 12:06

NBA／終有機會與柯瑞訓練 勇士菜鳥直呼不可思議

2019-09-13 12:46

中職／蘇俊羽球速不對勁 洪總看出狀況親自換投

2019-09-13 20:49

世籃賽／尤伊2OT飆冷箭 西班牙退澳洲晉決賽

2019-09-13 18:38

NBA／結束15年生涯 勇士功臣李文斯頓決定退休

2019-09-14 07:24

世籃賽／大陸交通亂、飯店差 伯加特稱調整難於NBA

2019-09-13 14:19

NBA／靠數據分析加入管理階層 新暴龍26歲女助教吸睛

2019-09-13 13:47

NBA／運動畫刊百大排名出爐 詹皇7年來首失龍頭寶座

2019-09-13 11:54

世籃賽／美國、塞爾維亞排名賽碰頭 波總自嘲：輸家哥倆好

2019-09-13 10:13

NBA／甜瓜變苦瓜 球季開打在即安東尼仍乏人問津

2019-09-13 12:56

NBA／勇士需適應湯普森缺陣 柯爾重新建隊迎新球季

2019-09-13 10:31

亞錦賽／培訓隊名單公布 陳柏毓是唯一高中生

2019-09-13 17:44

中職／兄弟搶下3連勝 獅隊全年第一淘汰指數1

2019-09-13 20:36

世籃賽／不再獨霸 布萊恩：92年夢幻隊時代已過

2019-09-14 08:18

12強賽／中日戰備受矚目 預售票開賣秒殺

2019-09-13 17:21

中職／悍將隊全年勝率逼近排頭 桃猿吞下5連敗

2019-09-13 20:14

NBA／再談年度MVP失利 哈登：一切已經過去了

2019-09-13 09:45

世籃賽／拚到二度延長賽 無敵艦隊挺進冠軍賽

2019-09-13 23:59

MLB／韋蘭德11K優質先發吞敗 中斷三連勝

2019-09-13 11:58

NBA／中國流入仿製NBA冠軍戒 行經洛杉磯機場遭查獲

2019-09-13 11:40

日職／陳冠宇後援登板 連3戰無失分

2019-09-13 20:12

中職／追到僅差0.5場 悍將威脅猿全年首位

2019-09-13 23:40

亞錦賽／唯一的高中生 陳柏毓跳級進培訓隊

2019-09-13 23:51

世籃賽／美國隊要雪恥 格林表態願出征東奧

2019-09-14 00:05

中職／羅力讚賞林立是好打者 自己還需繼續精進

2019-09-13 21:13

中職／昔日興農八壯士之一 蔡明晉本季首度回一軍

2019-09-13 16:15

網球／不敵百名外日將 謝淑薇廣島女網無緣衛冕

2019-09-13 12:13

NBA／雷納德投快艇原因 布萊恩：他想接受挑戰

2019-09-14 08:55

世籃賽／史柯拉寶刀未老轟28分 助阿根廷爭金

2019-09-14 00:01

中職／悍將隊傷兵 高國輝、蔣智賢下周可望歸隊

2019-09-13 16:46

中職／范國宸單場貢獻4打點 個人生涯新高紀錄

2019-09-13 22:05

MLB／大谷手術順利 天使教頭：今年像雲霄飛車

2019-09-14 08:51

MLB／大谷左膝動刀 拚明年2刀流復出

2019-09-13 23:56

MLB／要換薛則不容易？私下很多溝通

2019-09-14 09:15

田徑／擲、跳部培訓隊鹿兒島移訓 完善設施令人讚嘆

2019-09-13 17:33

NBA／李文斯頓退役柯瑞獻祝福 你是真正的勇士

2019-09-14 09:31

賽事報名／南台灣最台的賽事 鯤鯓王文化路跑

2019-09-13 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top