路跑心得／勇敢地跑下去 不為別人只為自信的自己

2019-09-14 09:46 運動筆記 誼蓁



八年前，一個女生，從軍職生涯毅然決然的不顧長官及家人的反對而決定退役，退役的原因除了車禍完的痼疾，再來不外乎就是進入婚姻了，曾經的那個女生是個喜愛戶外運動，喜愛奔跑的女生，車禍後的膝蓋、及腰間的不舒適，跑步不再像以往的速度，也不在像以往的一派輕鬆，體力的下滑無法面對驕傲的自己，於是順理成章與交往四年的男友走入婚姻，進入婚姻生活，每天想的就是如何做好一個妻子，如何成立一個家庭，漸漸的忘記了曾經愛運動的那個自己。

第一次的路跑賽事，是在哥哥的鼓吹下就報名了，於是參與了人生第一次的2013年【越野路跑】，賽前為了不讓驕傲的自己倒在賽道，還是默默地在家裡周邊開始慢慢跑步，訓練自己的心肺，當然也順利平安的完賽，跑完步的汗水淋漓，說不出的暢快。

但在面對家庭及工作的壓力下，每每下班回到家都是忙著煮飯，忙著收拾，忙著癱在沙發上放空，覺得身心疲累，自認為是一個很好的妻子的操持家務，深信煮一桌好飯菜可以留住先生的胃，就這樣傻了八年， 卻不知早已被背叛。

在工作及家庭的雙打擊下，轉換了跑道，有了充裕的時間好好地在下班之餘享受奔跑的樂趣，繞著公司周邊一圈又一圈，奔跑中的自己是多麼的耀眼，多麼的有自信，不再是那每晚等這先生回家黃臉婆；沒有經歷過挫折要如何成長，沒有經歷過不幸又何來看到遠處的希望呢?

於是跟著好朋友一起跑了【田中馬拉松】，完全符合我的跑步戰略呀!人家說台灣最美的風景是人，沒錯，沿途上有熱情的鄉親們的加油鼓舞跑者的士氣，補給站有著新鮮的水果佳餚，也慢慢的開啟了我的路跑人生，從田中、鹿港、福隆追火車、水返腳兩棲再跑到東引(會遇到明星耶)，因為這樣，踏出了我所認知的舒適圈。

然後認識了一位跑到國外，邊跑邊旅遊的大叔，又或者跑到平常沒有機會會去的地方，覺得這樣的生活我應該也可以，雖然還是會因為工作忙碌而怠惰，但是奔跑的心，沒有停止；無論遇到什麼事情，哭著跑、笑著跑，都可以，因為跑完就會是新的一個自己。

關於跑步，我想說的是，每個人的人生，總是會走到山窮水盡的時候，而生命就是自己最大的籌碼，活著就永遠會有翻盤的可能，因為生命比自己所想像的更加堅強，人生就像是在下棋，真正的對手是自己，有自信的自己也許不需要化妝品來襯托自己的價值，也不是穿得多美多華麗，而是喜歡自己愛著自信的自己。

分享 facebook

奔跑吧~~~~

勇敢地繼續地跑下去，

不為別人，只為自信的自己。