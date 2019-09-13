賽事訓練／長跑該喝多少水？找到自己的補水策略

2019-09-13 10:27 運動筆記 余文彥



在上週介紹熱身與收操的重要性之後，本週要繼續討論另一個對長跑訓練非常重要、卻也非常容易被忽視的部分：喝水。

缺水會發生什麼事？

通常以體重的百分比(%)來估算缺水的程度：

1% ：感到口渴

2% ：口渴感增加、食慾降低、產生不舒服感受

3% ：感到心情煩躁、血液流量降低

4% ：感到噁心、生理活動降低

5% ：無法集中精神、懈怠、情緒極差

6%：體溫升高、心跳脈搏上升

損失水分超過體重2%運動表現顯著下降，達到體重6%以上屬於危險程度，需要儘速就醫。範例：體重70公斤，身體缺水2%為1.4公斤（70公斤x2%=1.4公斤），損失超過1.4公斤的水運動能力會下降，意思是同樣的配速之下心率會更高，疲累感更重。

損失1.4公斤的水很多嗎？其實不會。以疾速大阪訓練營上週日的團練為例；當天2小時訓練強度並不高，一半在屋簷下進行，但統計學員當天依然平均流失了1.2公斤的水分。若是強度更高的話還會流失更多的水分，每位跑者都需要更認真看待補水，找到適合自己的補水策略。

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怎麼找到自己該喝多少水？

首先必須先知道自己需要喝多少水？才能制定補水策略。喝水量不能憑感覺想像決定，必須借助方法。在專欄會跑也要會吃：耐力運動營養週期化介紹了利用尿液顏色判斷身體缺水程度，更精準的方式是以「比較訓練前後體重」來判斷損失的水分。

訓練開始前量測體重 計算訓練期間的喝水量 訓練結束後再次量測體重 訓練流失的水分＝（訓練前體重－訓練後體重）＋訓練期間的喝水量 「訓練流失的水分」就是訓練期間的該喝的水量

許多人以為運動後減少的體重是減重的成果，這是不對的，基本上訓練後損失的體重都是水份。（ps：燃燒1公斤脂肪需要7700大卡，跑完一場42公里的馬拉松大約消耗3000～5000大卡，還不到1公斤！）在身體水份充足狀態下，身體能有最佳表現，訓練效果更好！

練跑也要練喝水

如果嫌每次訓練前後都要量體重很麻煩，其實只要統計一段時間就可以大致掌握自己的喝水量。一般訓練課表大約為60分鐘左右：

統計60分鐘需要喝多少水？設定為「基準量」

以15或20分鐘為單位，把基準量平均分配（3~4次）

設定為自己的補水策略，開始練習

注意喝水量會隨外在環境變化（溫度、濕度、季節...等），但了解基準量後能因應變化更有效應對（外在環境越極端，需要的水越多），比盲目猜測效果更好。另一個最常聽到狀況是：「不習慣在訓練時喝這麼多水怎麼辦？」一般人單次可以接受的喝水量大約是150毫升，如果需要喝更多，試著在訓練期間逐步慢慢往上增加，讓腸胃道慢慢提高耐受度直到符合需求。

訓練是多維度的，最終的成敗往往由細節決定，除了練跑以外還有很多地方需要注意，像是練習喝水；千萬別讓自己差勁的補水策略影響訓練成果了！