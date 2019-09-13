賽事報名／南台灣最台的賽事 鯤鯓王文化路跑

2019-09-13 10:22 運動筆記 Jack Lee



南台灣最有臺味的旅跑賽事~鯤鯓王文化路跑隨著國人對於路跑的愛好興起，全國各地每年幾乎有700多場大大小小的路跑活動。此一休閒型態也影響到國人對旅遊規劃的看法。結合前一晚的當地住宿、晨起的輕鬆路跑與賽後週邊景點小吃的深度造訪。變成是2019年最健康的國內輕旅行。

台南南鯤鯓代天府五府千歲王爺總廟於2019年12月15日，舉辦一場「鯤鯓王文化路跑」的深度旅跑活動。專門設計給愛打卡、愛吃美食、愛看私房秘境美景的玩家，以最輕鬆無負擔的活動(21公里、12公里、5公里三組)，邀請來臺南北門，透過21公里組賽道特地安排，一起探訪剛下檔的偶像劇「月村歡迎你」拍片場景；回味劇中男主角阿建與女主角小禮第一次相吻的浪漫場景。

照片出處:臺南國家風景管理處轉載

同時，旅跑路線中，安排了最具臺味的廟會文化表演，有鼓陣、布袋戲、舞獅梅樁、三太子尬舞。同時還首次運用鋼管舞車與鋼管女郎熱舞做前導，想破PB的資深跑友可以以此場賽事，做最特別的新PB回憶。賽後還有傳統廟會平安餐可以享用。

照片出處:太子表演藝術團提供 分享 facebook

報名時間從即日起到10月18日止，有興趣的民眾請上網搜尋關鍵字「鯤鯓王」，就可以找到「鯤鯓王文化路跑」報名連結，讓家人在歲末歡樂的12月，擁有一個難忘的家庭歡樂時光。