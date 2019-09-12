訓練心得／MIZUNO接力賽訓練營 備戰台版箱根驛傳！

2019-09-12 09:40 運動筆記 李吳菊



一個人或許可以完成一件事，但一群人可以完成一件很瘋狂的事！在跑步的道路上專注完成比賽或許是件很孤獨的事情，但熱愛跑步的你還有另一個可以一群人一起完成的選擇，那就是接力賽。大家對於接力賽的盛況，大多應該都停留在小學時期，回想起那傳接棒的默契、熱血的衝刺，彷彿歷歷在目，但長大後，因為工作及生活的關係很難再體驗到這樣充滿激情與熱血的活動了；在台灣就有那麼一場接力賽事，可以讓大家再度燃起小學時的那份青春與熱血。被譽為台版箱根驛傳接力賽的 MIZUNO 馬拉松接力賽，雖然棒次之間的距離沒有像驛站接力賽這麼長，但熱血程度卻不輸箱根驛傳半分。在星期六的清晨，我看到 40 位參與訓練營的學員，彷彿置身於「強風吹拂」故事中的「竹青」，一群不畏強風吹拂的跑者，透過六週訓練來挑戰這場令人熱血沸騰的賽事。

一群不畏強風吹拂的跑者，透過為期六週訓練來挑戰這場令人熱血沸騰的接力賽事。（圖片來源：李吳菊）

清晨的台大田徑場滿載著學員們的決心

雖是在週六悠閒的清晨，但從學員們的臉上看不出一絲剛起床的倦意，多是滿滿的「享受」。我想每個人都是熱愛跑步，享受那份熱血才願意拒絕和床墊繼續溫存。

一早的台大田徑場，學員們有些很早就到場報到、領取裝備包括一雙 MIZUNO WAVE DUEL 跑鞋 、MIZUNO 鬪字 T 桖、MIZUNO 號碼扣以及 MIZUNO 鑰匙圈，加上下次上課時可以得到的一套 MIZUNO 接力賽衣褲，可說是誠意滿滿。

領取完裝備後，MIZUNO 接力賽訓練營就在此刻展開了。

秋老虎發威考驗學員們體力與配速

MIZUNO 接力賽訓練營訓練第一週，特別邀請到張哲豪教練及林育宏教練擔任這次的訓練教官，教練們在簡單向學員介紹了自己和兩位助教後，便講述今天的課程重點「測 5000 m 」，此時學員們卻面露驚恐的表情，不過並不是多害怕接受測驗，而是因為秋老虎的爪牙著實令學員們身心受到了不小的影響，此時的室外溫度更已經將近 30 度，體感溫度則高達 37 度左右，看來是有一場硬仗了。

張哲豪教練與林育宏教練自我介紹和及將陪伴各位學員們六週的助教們（圖片來源：李吳菊）

開測之前，哲豪教練不斷提醒學員，隨時注意身體的狀況，不要過度免強自己，順順的跑即可，有任何不舒服要趕緊停下，最重要的是多補充水分，以免中暑。接著讓學員們 10 分鐘下去熱身，然而身為在場的小編我心裡則是想：「已經熟了，不用再熱了教練」。

秋老虎也不敵學員們的熱血

熱身完畢後，今天最大的挑戰 5000 m 附加嚴苛的耐熱訓練順利展開，起跑後，學員們相繼尋找速度相仿的人行成小組互相帶領，有些學員們則是跑著自己的配速，絲毫不受其他人影響。

女學員們形成小組互相打氣，就算太陽再大也不畏懼的前進（圖片來源：李吳菊）

男學員對於自己的配速掌握度較高，雖然受到天氣的影響但懂得如何自己去分配時間（圖片來源：李吳菊）

天氣固然炎熱，但更炙熱的或許是學員那顆勇於挑戰的心（圖片來源：李吳菊）

經過約 45 分鐘的測驗結束後，哲豪教練將 40 位學員分為 4 組，分別為成績 23 分、25 分、30 分、35 分內四種組別。但在報成績同時，很多學員發現自己按錶成績與教練公佈成績有差異，哲豪教練也細心解釋，因為繞操場的關係，GPS 可能會受到影響而不準確，建議可以使用 Lap（分圈）來幫助自己知道目前的圈數，而跑道上的標線永遠會是最準確的，繞操場時建議還是以場地標線為主。

哲豪教練公布測 5000 m 成績及分組名單（圖片來源：李吳菊）

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跑完 5000 m 後還要再跑 20 分鐘耐力跑，學員們相當「開心」直呼賺到。（圖片來源：李吳菊）

將大家分組完畢後，哲豪教練接著帶學員們進入今天的第二個重點課程「20 分鐘的有氧耐力跑」，四組先各派出一位當作領頭配速員，每 5 分鐘再換一位上來領跑配速。這個訓練主要並不是要讓大家跑得多快，而是在於隊伍能維持隊形前進，有氧跑能夠在較輕鬆的狀態下獲得累積有氧耐力，長期下來能夠幫助學員們打好有氧基礎，對於身體上的恢復也有一定的幫助。

領頭學員回頭確認隊友們是否有跟上隊伍，過快時後面的學員也會提醒領頭配速過快（圖片來源：李吳菊）

有氧耐力的訓練過程以輕鬆聊天的配速進行，小編我認為這個時間就是各個小組裡面互相寒暄、能夠互相認識彼此並培養彼此感情的時間了，學員們更應該要把握這個時間跟你未來的隊友們培養感情，建立起一同訓練的情感與連結，這才是「接力賽」的主要核心啊！不過小編在混入隊伍中陪跑的過程，有發現到某組的學員們互相加油打氣，互相激勵隊友真的覺得非常棒！我想絕對是教練們樂見的。

收操收的好健康沒煩惱

在結束跑步測驗及有氧耐力跑後，接下來就是進入最為重要的收操了，運動後的收操不僅能幫助肌肉更具彈性及柔韌性，對於柔軟度也有相當的影響，甚至能夠幫助身體排除多餘的乳酸，所以運動後的收操相當重要。

哲豪教練向大家解說收操的重點細節，都是跑者們可能忽略的小地方（圖片來源：李吳菊）

如腳的角度等等都會影響到身體，在收操時需要特別注意（圖片來源：李吳菊）

學員們配合台上助教專心收操（圖片來源：李吳菊）

學員按照哲豪教練的提醒，進行收操動作（圖片來源：李吳菊）

助教也下場巡視學員們的動作是否確實，並且給予幫助與建議（圖片來源：李吳菊）

在活動最後，哲豪教練也提醒了各位學員，不是只有上課簡單來動一動就好，一定要在平常沒訓練課程時多加訓練，畢竟就像跑步界那句老話「只有累積，沒有奇蹟」來勉勵各位學員。相信學員們也迫不及待參加下週的課程！

以上文章由 MIZUNO 贊助刊出。

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