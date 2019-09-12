賽事心得／SEIKO城市路跑賽 配速任務圓滿完成

2019-09-12 10:05 運動筆記 客家鬼怪



每年的重點路跑活動，莫過於2019 SEIKO SuperRunner城市路跑賽，2019年已經是我第三次參加了！

(圖片來源：微笑客棧)

同學會、訓練營、開學跑

我...我還在2019 SEIKO SuperRunner城市路跑賽，是在總統府前起跑，距離不長，適合當作賽季開始前的提醒，更有近ㄧ個月的訓練營，可以塞滿8月份的每個假日，以及「精準配速員的選拔」。

第三年的精準配速員(圖片來源：SEIKOSuperRunner城市路跑賽)

這個精準配速員的選拔不太容易，2017年是海選加上面試，2018年是教練在前幾年中參與的配速員選出...今年(2019年)至7月，仍然沒有消息，也不知道是什麼選拔機制，今年還會有配速員嗎？直至月底，才得知將在幾屆的配速員選出，成為今年的配速員...很幸運的，我還在名單裡頭。

活動額度，都給了精準訓練營

2019 SEIKO Super Runner城市路跑賽，還有個賽前活動，就是「SEIKO Super Runner 精準訓練營」，記得2017年時，是連三週的六日早上，共6次，最後一週時我還是早上參加訓練營，下午去跑星光全馬，隔天早上再參加訓練營...今年，算輕鬆的，只有三次，但分別得上山(上貓空)、下海(跑白沙灣)、河邊跑步(河濱公園練習)，總之，也算佔滿了我的整個8月，身為小孩的爸，「參加活動」是有額度的，而這額度都獻給了2019 SEIKO Super Runner城市路跑賽。賽前二週與前一日我又被分到五分速的任務，記得去年不知道為什麼的感到害怕，所以這次的任務還是讓我感覺有點硬...「只要穩住不爆，五分速內沒問題！而且我可以跑42公里」，但是配速不單只是穩住，還得注意時間，注意距離，換算配速狀況...每當想到，總還是讓我有點心驚驚。

SEIKOSuperRunner精準訓練營(圖片來源：SEIKOSuperRunner城市路跑賽)

賽前二週，分別做了長距離訓練以及耐力訓練，整體來說雖不到胸有成竹，但應該沒問題吧！？但，賽前一日，am5:00起床，開車陪老婆下台南，pm6:00去彰化，再度回到竹東，只剩下3小時的睡眠時間，然後am2:30起床，am3:00開車前往台北，總之，賽前ㄧ日又是在分秒必爭之中度過。

2019 SEIKO Super Runner城市路跑賽集合啦

Am4:00集合，我準時到達了！但，就是感覺昏昏沉沉，換裝、背上配速員大旗...嗯，有風阻，而且有背帶還需要綁腰，造型上有點...，當然，造型不是重點，我開始有點害怕是否會引響任務？？？

這就是傳說中的配速旗！

準備出發啦！

合照、彩排、拍照、熱身...不知不覺時間就這樣消耗，夥伴通知，要到舞台後方集合，已經離開跑剩下30分鐘，與長官們合照後，是讓人害羞的「到達定位」。

出發前的合照

『配速員，集合！』ㄧ聲令下，大會的夥伴嘶吼著『借過～借過！』『不好意思～借過！借過！』，滿滿的跑友在劃破空氣的喊叫中，劃分成左右二邊，像是摩西劈開河道一般，我們就在人群注目下、總統府之前...這概有100公尺，真是害羞又不好意思...每組配速員陸續到達定位，準備要起跑了。

出發了『這12.5km，我會不會出問題啊？』『爆掉的話，該怎麼辦？』『先把大旗放在補給站？』出發前，是那樣的顯顯得焦躁不安...。夥伴們見我有點慌亂，和我討論起策略，分成前後二組，我和波哥領隊，培堯和琮璿壓隊，實際上在看狀況調整，並確認由於我們在前排，出發時稍微再慢些，別被人群影響。倒數時間來到3分鐘，主持人呼喊著菁英選選們，最後10秒，充滿了寂靜『想想...為什麼在這裡跑步?』主持人擠出ㄧ句話。『倒數五秒...3~~2~~1～～～出發！』槍聲響起。

人群中PACER

前方是景福門，繞過後，是仁愛路，然後左轉。人群之中，速度的感覺有點凌亂，感覺...「較慢」，第一公里到時核對ㄧ下時間，是5:13。『有點慢了！』我告訴了波哥。『算熱開啦！後面在慢慢調。』波哥的話讓我感覺到信心。左轉是金山南路，一小段後跑上新生高架橋，來到第二公里，累計時間是10:08，也就是平均是5:04/1km，算逐漸拉回標準，我想是沒有問題的。四分之ㄧ塊蛋糕高架橋上景色與去年、甚至前年重疊，跑在上頭回憶大過風景，筆直的道路上，和我們一同完成的會是幾人？『已經3公里囉，剩下四分之三！』波哥提醒著大家。

台北街頭遊走！(圖片來源：)

要小心貓眼石，要小心經過補給區向右靠的跑者...，速度上，算是都算穩定，3公里了，沒有當初以為的擔憂，但是，還不到一半，我實在無法像波哥ㄧ樣，加油、打氣、小心提醒、耳提面命...。菁英的迎面『回來了！回來了！』波哥要我往另一邊看去。是的！是第一名的回來了，是國內的TOP好手-老鄧，如同羚羊般飛躍ㄧ般，獨領群雄，第二名、第三名也不遠，接下來的就是集團了。

終於跑完一半了！(圖片來源：微笑客棧)

這上坡後，會看到圓山飯店，然後又是下坡又是上坡，再下坡後，就到達折返點。

折返鬆了ㄧ口氣

折返，讓我鬆了ㄧ口氣，當然就是完成ㄧ半了！熬過眼前的上坡，接下來就是感受最後的里程。7公里，按下的後顯示5:04，累積時間是35:15，也還算可以，讓我放下了所有擔憂...，與另一側的6分速配速團迎面，揮起手，鼓舞著，咱們終點見。8公里，剩下最後的1/4小蛋糕，我們還在橋上，筆直的新生路橋上，有著許多的相遇，像是先前在其他場次的跑友、瑪莎、Cos...，論速度，這5分速好像不適合他們，提醒著『跑快點啦！』

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回程的路上終於有機會四人ㄧ起跑！(圖片來源：微笑客棧)

回程的路上，人群越來越少。『應該都是要在ㄧ小時內完成吧！』波哥說。『是啊！明年應該開個四分半或是四分的配速團會比較多人』我說。『你來配！』我和波哥異口同聲的指著對方。最後的小蛋糕新生路橋上，時間和里程逐漸壓縮，12.5km雖然不像全馬ㄧ樣，有著那種用盡全力一般的感受，但是壓縮的感覺，仍然覺得出發時警張、折返時放鬆，折返後回想著之前...。下了橋剩下2km，上次剩下2公里的感覺和這次不太ㄧ樣，總讓我覺得，有種捨不得的感覺。11公里，按下時間是55:15，這個里程是配速5:03。最後的ㄧ公里景福門之後是終點拱門，波哥把培堯和琮璿叫回，讓我們四人排成ㄧ列。繞過景福門後，受到些歡呼，進到終點，以1:02:01，完成了2019 SEIKO Super Runner城市路跑賽 五分速配速任務。

教練在終點前等候我們！(圖片來源：微笑客棧)

穿過拱門，我們轉身向前方致上感謝，教練也早已在終點前等著我們，合照後，我們向回來的跑友們擊掌與恭喜完賽。

回到休息區的路好遠六分速組員回來後，我們將「歡迎回來」的任務交給他們，我們將回到休息區換裝。但背著配速大旗的我們，在人群中實在太搶眼，更因經過總統府前的攻門時，被攔下來拍照，一拍就是10分鐘，我們就像人形立牌ㄧ樣...『來～比個五，五分速唷！』『來～笑容～耶！』『比讚！開心唷！』反正就是滿足所有拍照要求就是了。

我們是移動的人形立牌！

本來，我們打算直接去領物資獎牌的，但培堯見此狀『我們還是先回去，起碼先把旗子放下...』『是啊～。』心得與總結開學了還是很高興的今年 SEIKO Super Runner城市路跑賽 仍然是沒有缺席的，雖然只有12.5km，但是仍然讓我提心吊膽的過了ㄧ個月，總之，我算是通過考試，至於未來是否要向前邁進呢？我想速度的任務就交給波哥和培堯吧！

大夥們都回來啦～

12.5km說長不長，說短...好像也不短，而目前也很少單次超過10km練習，經過這個月，好像喚起了長距離的感覺，是的！開學了，要好好練習了。

精準團隊

比的是我們的配速！

我的精準夥伴們相處三年了。雖然我仍然沒辦法參加每次的慶功宴，但是每年ㄧ個月的相處都讓我覺得很開心，時而約跑(雖然我都沒去)，時而line感覺也很不錯。

精準PACER裝備

最後還是感謝主辦單位以及，贊助單位SEIKO、ASICE提供的精準裝備，當然也還是要分享一下，詳細就等我另外在po囉。SEIKO PROSPEX太陽能數碼手跑步錶全名是「精工專業規格SEIKO PROSPEX超級市場賽跑者山縣亮太特別限定型號太陽能數碼手跑步錶」。

精英專用的跑錶(圖片來源：力奇)

沒有GPS所以無法傳紀錄，但是據說日本田徑選手對這只手錶可說是極高評價，但是對於小池子我而言，如果我要好好練習配速，我會好好使用它，而依據我ㄧ個五千可以跑十五分的朋友而言，『跑錶，有碼表功能就可以了！』，所以，這只手錶應該非常適合PRO的高手！

開箱介紹可點：https://is.gd/ZFejFt ASICS GEL-NIMBUS 21慢跑鞋ASICS 的「十人十色 SHINE 耀系列」，當初讓我們有「KAYANO」以及「NIMBUS」可做選擇。

NIMBUS是緩衝的代表(圖片來源：力奇)

而這二雙我都有研究，KAYANO是四大系列中穩定的代表，而NIMBUS是緩衝的代表，重量來說KAYANO大於NIMBUS，如果以軍事武器來形容的話KAYANO像是坦克，NIMBUS有點像是兩棲車。詳細，評測待補。

最後，還是充滿感謝！謝謝所有相遇，謝謝ㄧ切的ㄧ切！