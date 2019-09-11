焦點人物／長跑未來之星鄧新詮 2019上半年回顧

2019-09-11 09:23 運動筆記 森林跑站



2019上半年對我來說，是一個轉換的階段，慢慢地步入不同的軌道，因為從去年9月剛開始接觸到學校的教育學程與跑班教學，使我在生活上不再只有訓練，還多了許多要調整、學習的地方，一開始有點手忙腳亂~但藉由多聽學長、前輩的建議，也找到一些方法後，這些挑戰也隨著時間流漸地適應，找到可以兼顧的生活模式，同時也在此時設定了要完成初馬的目標。

(照片來源：森林跑站)

年初終於擺脫困擾我長達兩個月的足底筋膜炎後，一切的訓練都得重新，此時也適逢大運會的報名期間，對於長時間缺乏訓練的狀況，很難在比賽前恢復水準與他校競爭，因此把目標轉向馬拉松，剛開始完全跟不上大家，跑沒幾公里就喘到不行，但在高中時就有長時間休兵的經驗，對於這個時期不是很陌生，因為我知道每當撐過一次高強度訓練後，我將會大幅度的靠近之前的水準，這個過程是很明顯的。在這次初馬前的最高強度訓練，已有了接近生涯最佳時的水平，而這只不過是回來訓練後的兩個月左右，儘管最後初馬跑出2小時33分53秒的成績沒有達預期，推估原因為訓練量的累積還是不足以挑戰全馬，下次將會以準備萬全的狀態去面對！

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而另一件步上軌道的事情，是多用了延畢的一年準備，才終於考上北市大的運動科學研究所(總共考了4次)！希望除了訓練外，也能透過加深知識理論，來提升自己，期待自己成為一個有學識、有觀念的運動員。

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下半年的重點賽事將放在10月底的全運會馬拉松項目，暑假將會前往日本與中國進行高原訓練，透過涼爽的氣候，優異的訓練環境，好好累積足夠的訓練量來強化耐力再度挑戰馬拉松！

(照片來源：森林跑站)

最後非常感謝森林跑站的贊助，移地訓練的經費一直都是決定能否成行的重要因素，消除了這個原因，將能更加好好地把心思放在訓練上！也謝謝大家的支持與鼓勵，相信下半年的一切會更好的！

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(照片來源：森林跑站)

本文由 森林跑站 授權刊出原文出處：【鄧新詮-2019上半年回顧】