賽事心得／SEIKO城市路跑 陪著淑麗趴趴GO

2019-09-11 09:27 運動筆記 游明樺



很久沒有跑全馬以下的賽事了，基於同事愛還是決定陪著淑麗姐進行她第一場的路跑初體驗。清晨五點鐘跟著夥伴到公司集合，陪同的都是馬場老手相信完賽應該不成問題，但是基於保險起見還是商請了「山貓路跑團」訓練組的阿麗全程陪同淑麗姐，提醒阿姐注意配速、補給、適當的休息還有避免太High，更重要的是告知攝影師可能出沒的位置.......

其實在8.31日就已經拜託阿麗及朱希駿大哥陪著淑麗在福和橋這邊進行第一次的短距離練習，最主要的目的是想瞭解阿姐現在的功力，也讓她感受一下跟著一群人跑步的氣氛，我知道女人認真起來很可怕😱，但是路跑畢竟還是有點風險的運動，淑麗姐一玩就是12.5公里，這對於平常沒有運動習慣的人來說真的很不簡單，沒有替她做好完整的規劃真的還是有點不放心，訓練、陪同的部分交給專業的來我也安心點。

有句話說，只要「認真想做好一件事，全世界都會幫你的」，除了謝謝阿麗跟朱大哥的情義相挺之外，回想第一次練習時看著淑麗姐開心的分享那個類似菜市場阿姨找錢的跑步（霹靂）腰包時真的很倒彈，也更確認了她對裝備的美觀、便利性及實用性的認識還不夠，趕緊拜託她🙏自己千萬不要再買任何路跑用品，別花冤枉錢。

練習結束之後立刻雞婆的聯繫了一些廠商，感謝幾位好大哥們的愛屋及烏（其實都是淑麗鐵粉），提供相關贊助跟超優惠的折扣讓淑麗的首場路跑賽可以在兼顧專業與美感的狀態下亮麗出賽，重點是沒有花到冤枉錢，大家開心皆大歡喜就好。

劉姥姥逛大觀園，往會場的路上感覺得到淑麗姐的緊張，進入會場後的興奮，接下來就是跑步過程中天人交戰的過程，好好享受吧，盡力的感受屬於妳的初體驗。站在起跑區時感覺人不是挺多的，但是起跑後就被人潮塞到動彈不得，大夥只能緩緩的步行往前進，這一塞就是1公里多，遠遠的看著新生高架橋上也是塞滿了跑者，希望可以趕快跑起來。

因為被人流塞住，我才想到前方卡個攝影的位置幫忙拍照而已，沒想到位置找好了卻也跟大夥失聯了，一行人就這麼被掩沒在人群裡頭，站在分隔島上看不到大家只好悶著頭從五分速的列車開始往回找，沒想到一路跑到九分速的配速列車還是沒見著，只好再折返往前找，高架橋路段勉強還能跑得起來，左閃右躲的終於在接近3公里前找到兩位阿麗，淑麗姐的狀況看起來還不錯，還能夠帶著微笑持續的跑動，阿麗則是一點累的感覺也沒有，為了避免再度走失還是乖乖的跟在週遭就好。

終於通過了新生高架橋的折返點，累計里程6公里多一點，這距離也超越了上一次福和橋練習時的5公里，淑麗姐接下來的每一步都是突破自己的紀錄，當然，對阿麗來說通過折返點後才是任務的開始，回程的路上要特別注意姐的身體狀況、路況提醒、補給時機跟心理建設，最重要的還是攝影師的位置.......這個對女生來講好像真的很重要。

有下坡就會有上坡，回程的路上阿麗考量到淑麗姐賽前訓練量不足、肌耐力能否承受，還有已經開始臉臭臭等因素所以改採跑走策略，兩個人維持上坡走，平路緩跑的方式在確保無傷完賽的前提下持續前進，這對姐來說是非常合適的調整方式，一來是降低受傷的風險，二來是減少體能的消耗，如果適時的出現攝影師的長鏡頭這搭配簡直是天衣無縫，充分達到分散注意力的效果，然後莫名的就跑完新生高架橋了。

轉進仁愛路，遠遠的就看見總統府的塔樓，淑麗姐心裡雖然激動卻仍舊不敢掉以輕心........我指的是不放過週遭的每一台攝影機....喂～～～終點前我快跑回去準備紀錄淑麗SEIKO路跑初體驗的最後一哩路，看著淑麗姐、美珍姐跟阿麗一起牽手進終點心裡還是蠻感動的，只是姐啊，我都還沒開口弄妳，怎麼就先哭了呢😂，恭喜啦，恭喜妳順利完成第一場路跑，更佩服妳堅持到底的努力，為了接下來的田中半馬順利完賽要持續練習，希望藉由準備賽事的過程能讓妳喜歡跑步，透過路跑看見不一樣的自己。

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#凹凸眼鏡讓你看遠看近日跑夜跑一副搞定#RudyProject可以不要這麼帥嗎#百樂仕VIRUS壓縮服飾的理想選擇#淑麗SEIKO路跑一試就上手等著破PB了#看到攝影機_借過_交給專業的來#IRsports跑創運動訓練的概念從基礎做起#感謝山貓路跑團訓練組的專業支援#明樺的246公里橫台日記