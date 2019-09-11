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賽事心得／歡樂的城市馬 竟跑成與世隔絕的悲傷馬

2019-09-11 09:33運動筆記 張念慈

去年8月，我透過健康檢查發現罹患甲狀腺癌，還擴散到淋巴，隨即手術切除甲狀腺+淋巴廓清術，術後一個月跑去參加遠東馬拉松9公里完賽，然後告訴家人，11月終於能放心把心得po上網，脖子上很像自殘手術痕跡也都從不掩蓋。而且還為了鼓舞自己｢用力｣活下去，在碘放射治療後參加｢2019年新竹城市馬拉松｣21公里組。

碘放射性治療前一個月

為了確保癌細胞可以完全吸收碘放射性藥物，在碘放射治療前兩周，我必須採取無碘飲食，出門要自己帶鹽巴，還有許多飲食的限制，不過其實反正自己煮應該就可以解決一切了吧。問題是，我是一個只會煮泡麵的人啊~~~~

此外，還要停用甲狀腺素一個月，甲狀腺素的目的，是替代已被切除的甲狀腺幫助身體新陳代謝功能，所以這一個月，我的身體等同沒有新陳代謝，會萬分疲倦，更可怕的是，會胖！會！胖！啊！！！！！！對於一個產後還沒瘦下來的大媽來說，｢竟然還會繼續誇張的胖下去｣是多麼嚴重的打擊啊。（好啦好啦，我真的很膚淺）

這段期間，我曾和家人一起逛西門町，結果繞了2個小時，卻找不到我可以吃的東西，被世界拋棄的感覺真的很糟；不過，也有朋友特地請相熟的廚師為我料理使用無碘鹽的食物，讓我可以分三天吃，感受到些許溫暖。

大怒神算什麼 刺激的放射性藥物服用過程

一個月後，終於真的要進入放射性療程了，這是一個很有趣的過程。我會被關在一個用厚重鉛板隔絕的病房裡，在錄影監視下吃下也是用厚厚鉛板存放的放射性藥物，所有的排泄物都必須經過病房專屬設備處理，以免排放出去汙染正常世界。

服藥過程也很有趣（←明明很多病患這個過程都在痛哭），醫護人員會全身防護裝備用推車把放射性藥物送進隔離區，接著退出隔離區，透過廣播要我推開厚重鉛門，在全程錄影監控下，依照廣播指示服藥。（本來期待）吃下放射碘藥物時，身體會像電視劇一樣出現劇烈反應或至少有個悲壯背景音樂響起，結果當然是好平淡的結束了，還失望了一下「啊？就這樣？」（← 醫護人員翻白眼：啊不然嘞？）

一顆小藥丸 與世隔絕一個月

三天後，出院了！身上的輻射量雖然已經過新陳代謝和輻射衰退期，在出院前通過檢測，可以回歸正常人類社會，但一個月內最好和幼兒和孕婦保持一公尺的距離。因此我找了香客大樓住宿一個月，工作、生活正常，就是無法和孩子在一起。對我來說，這就是與世隔絕了。

出院當天，外頭下著大雨，我自己拎著行李坐火車回到新竹市，老公帶著我事情準備好的行李廂，帶著女兒幫我買的無碘鹽烹煮的食物來看我，女兒想衝來上來抱我，我只能不斷後退｢不要過來！要保持一公尺！」老公後來傳來相片，裡頭是女兒誠心祭拜媽祖，祈求媽媽早日康復模樣。

世界上最遙遠的距離，是我就在你面前，知道你也愛著我，我們卻無法擁抱。

歡樂的城市馬 被我跑成悲傷馬

出院後一個禮拜，就是2019年新竹市城市馬拉松的活動，當天好冷、下著雨，我掙扎著要不要不起身，但我告訴自己｢跑步，才能證明自己活著啊！」到了活動現場，因為癌後第一跑的心得文剛被分享在｢運動筆記」網站和粉絲頁上，我還很緊張｢會不會有人認出我啊，這樣沒跑完很丟臉耶~~」（完全又是想太多）

開跑前，主持鳴槍的新竹市副市長小虹致詞提到｢今年的城市馬，我們有很多媒體朋友也來參賽，像是聯合報的張念慈，她剛…她也有來….」知道我剛出院的小虹欲言又止，但這份鼓勵，我真的收到了，怎能不勇敢跑下去？

新竹市城市馬拉松以歡樂著名，沿途滿滿啦啦隊，更被跑友譽為十大一定要參加的馬拉松，但我第一次跑城市馬，沿途的歡樂、跑友群一起互相鼓勵往前跑的情景卻讓我備覺傷感，尤其看到國小學生組的啦啦隊，就想到我家念國小的孩子，越跑越傷心，但如果邊跑邊哭，也真的太難看，只好哭笑不得（沒用錯成語啦，就是想哭也不行，想笑也不對），再加上滿身濕黏跑完全程。

悲傷馬太悲傷 一定是廁所惹的禍

新竹市城市馬是我第二次挑戰半馬，原本只求｢跑完就好」，但看到成績3小時20分比1年半前參加21公里時間（2小時50分）落後近半小時，仍覺得很沮喪，尤其因為治療停止服用甲狀腺素而增肥，看看自己跑步時的癡肥照片｢這位大嬸，你哪位？」，更是萬分悲傷了。

分享

不過，我自己安慰自己，第一次跑步遇到下雨，還因為跑友太多，沿途要上廁所等太久，在7-11排隊上廁所時，還和排在我前面的一個地檢署檢察官聊起天來，我們過去就因新聞採訪認識，但多年沒聯絡，我們因為看了彼此的跑友名牌才認出對方，她告訴我，在｢運動筆記」粉專上看到我的文章，其實她10年前也割除甲狀腺接受治療，鼓勵我只要好好過日子，一定沒問題的….

講這一段，其實只是想解釋，我絕對應該是因為上廁所排隊、聊天花太久時間，所以成績才那麼爛。絕對不是因為自己之前明知道要參加跑步，卻擔心停止服藥沒體力所以找藉口不運動鍛鍊。

永遠都有下一場 別放棄嘛

｢3月有ZEPRO路跑，一起報名啊！」我跑步路上不斷鞭策我的背後靈好朋友，又丟了訊息給我。

｢好啊，來，給你我的身分證資料…..」我二話不說直接答應。

｢你真的要報喔？那我也來報一下好了。」朋友很訝異。

｢喂！所以你原本只是想騙我報名，你自己沒有要報名的意思就對了。」我直翻白眼。

｢不是啊，想說每次你都會找藉口說不要，所以只是想試試看你這次會說什麼理由說不要….」朋友越說越小聲。

Anyway，悲傷不了多久，反正就要報名另外一場馬拉松了。從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來嘛。哭哭啼啼在美女身上比較管用，也不太適合我現在這位胖子。

我跑步，證明我活著。我跑步，告訴自己人生永遠有下一場，不要輕言放棄。

啦啦隊
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