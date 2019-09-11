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運動筆記想跑快投胎比較快？最大攝氧量有意義，但非絕對的意義精工馬＿愛的記憶
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跑步知識／想跑快投胎比較快？最大攝氧量的探討

2019-09-11 09:45運動筆記 綿羊怪客

近期因為參與一項 #運動醫學補給 計畫，有機會做最大攝氧量測試，對於最大攝氧量VO2 Max網路上討論不少，但每次看到一堆專業名詞時，總不自覺眼神失焦，到底它和馬拉松跑者有何關係，這週就和教練討論這個主題。

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首先，要知道什麼是最大攝氧量？

它的定義是運動耗竭時，每單位體重每公斤可以消耗多少氧氣，而氧氣是用來轉換能量的，當你速度越快所需要消耗的能量也會越多，攝氧量夠的話，能量的供給能夠趕上需要的輸出，就不會感到痛苦。

所以當你的最大攝氧量越高，基本上就代表著你這台車的引擎容量越大，在其他客觀條件不要看的情況下，就是有優勢，負荷越快速度所需要的能量轉換能力就是比其他人好。不過，這也不代表想跑快重新投胎比較快，有些人或許有2小時30分的引擎，但為什麼跑不出來，這就要回到剛剛提到的客觀條件，這些可能就會影響你是菁英選手、還是市民跑者的原因。

第一是能量系統

有沒有辦法把肝醣或脂肪快速轉換成能量，可以想像腳踏車和超跑賽跑，前面50公尺，腳踏車可能會贏，因為超跑要提升到那樣的工作的時間和效率會需要一段時間，越理想的狀態是任何時候都能把燃料轉為動能，但每個人在轉換的過程中都會有效率的問題。

再來是肌肉徵召和肌力的問題

所謂的肌力不是指大塊肌肉，指的是力量的用力和放力，取決於跑步的經濟性，簡單說就是維持這個速度力量用到夠就可以，其他就是放鬆。就像煮水到滾後把火關小，你開大火，它一樣滾，但就是會耗很多瓦斯。

回到菁英選手身上，因為他有較好的能量轉換效率、肌力，完成一個動作所需要的氧氣會比一般人少，相對來說，當他用到更多氧氣時就能跑得更快。但反過來說，即便你有2小時30分的轉換能量效率、肌力和技巧，如果竭盡所能也沒辦法每分鐘消耗那麼多氧氣，你就是跑不到那個速度。

當然，最大攝氧量可以提升，但空間就是非常有限，和其他訓練道理一樣，就是不斷刺激它的最大量，這也是為什麼會要跑間歇800m-1K（再更短的距離200-400m主要是練速度技巧），讓你的身體矜在那個極限，氧氣好像不夠用，它就會學著多用一點點。

換個角度想，這也是為什麼提升的空間有限，因為在那樣的極限狀態，身體撐不了那麼久，當鍛煉的時間比較有限，相對來說提升的空間就是有限。所以馬拉松訓練以慢跑居多，因為馬拉松本身就是有氧運動，當你的有氧空間範圍越廣，跑馬拉松的配速就會越自在。

而隨著能力提升到某個臨界點，不可避免需要適度去刺激最大攝氧量，但對於大部分的市民跑者來說，其訓練的最大目的不在於鍛鍊最大攝氧量，是為了讓你這個強度以下的訓練空間與感覺能更自在。

就像你從來沒跑過10K的強度，對你來說10K自然痛苦和排斥，但如果偶而穿插5K的強度，回來跑10K就不會那麼害怕，再往下跑慢跑、馬拉松配速，會覺得更容易。不過對於本身是5K、10K或頂尖馬拉松選手的人而言，下面的空間基本上已經練到極致，這時候鍛鍊最大攝氧量的目的，就是去拼那個一點點，因為對他們來說PB就是那幾秒之間。

所以說，最大攝氧量之於馬拉松有意義，但不是絕對的意義，與其鍛煉進步空間最有限的，其他可鍛鍊的客觀條件似乎才是更重要的事。

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