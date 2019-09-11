訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 進展期第九周

2019-09-11 09:18 運動筆記 Hsueh Yu Chun



這週日的團練為測驗日

也代表將由進展期邁入巔峰期了

有別前兩次都是測200公尺與3公里

這次是考驗跑里程10公里

也因此教練分享了有別以往不同的測驗配速策略

其實多數跑友最容易犯的錯誤是在出發的時候跑得太快

回想前兩次三公里測驗的時候

自己是否跑得太快了

因此後段越跑越沒力呢

策略是起跑時將10公里視為14公里的比賽

保持又輕又快的節奏

於2.5公里之前確認一下要不要變換速度

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要如何了解自己有沒有跑太快呢

如果動作的幅度越來越大並越來越鬆散的話

舉例如身體開始左右晃動或是上下跳動

或是落地時後腳還沒收回臀部下方

就表示太衝了

已經逐漸失去做好並控制動作的能耐

因此該專注在上拉

藉此幫助加速進入關鍵跑姿

讓體重的壓力盡快來到前腳掌

教練提醒學員10公里比賽是過了7.5公里之後才開始

此之前應該要保持輕鬆避免跑得太快

最後2.5公里才開始逐漸加速

讓後半段的速度比前半段快

當抵達終點時

完成前後半程的時間是一樣的話最棒

否則寧願前面配速慢些

如此比太早爆掉好多

不預設自己的成績

也不強求一定要跑在某個速度範圍內

就當作最後2.5公里是在實驗

這週的測驗是要看目前能發揮多少