訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 進展期第九周
這週日的團練為測驗日
也代表將由進展期邁入巔峰期了
有別前兩次都是測200公尺與3公里
這次是考驗跑里程10公里
也因此教練分享了有別以往不同的測驗配速策略
其實多數跑友最容易犯的錯誤是在出發的時候跑得太快
回想前兩次三公里測驗的時候
自己是否跑得太快了
因此後段越跑越沒力呢
策略是起跑時將10公里視為14公里的比賽
保持又輕又快的節奏
於2.5公里之前確認一下要不要變換速度
要如何了解自己有沒有跑太快呢
如果動作的幅度越來越大並越來越鬆散的話
舉例如身體開始左右晃動或是上下跳動
或是落地時後腳還沒收回臀部下方
就表示太衝了
已經逐漸失去做好並控制動作的能耐
因此該專注在上拉
藉此幫助加速進入關鍵跑姿
讓體重的壓力盡快來到前腳掌
教練提醒學員10公里比賽是過了7.5公里之後才開始
此之前應該要保持輕鬆避免跑得太快
最後2.5公里才開始逐漸加速
讓後半段的速度比前半段快
當抵達終點時
完成前後半程的時間是一樣的話最棒
否則寧願前面配速慢些
如此比太早爆掉好多
不預設自己的成績
也不強求一定要跑在某個速度範圍內
就當作最後2.5公里是在實驗
這週的測驗是要看目前能發揮多少
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