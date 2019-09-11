賽事心得／SEIKO城市路跑 愛的記憶

2019-09-11 09:42 運動筆記 陸承蔚



生活中除了運動（跑者身份）、文創（興趣專業），

對我而言，最重要的角色身份是媽媽。

可以跟最愛的人，一起做最愛的事，很幸福。

從二Ｏ一七年開始，「精工馬」就是我的幸福馬。

因為在那年，全家都報名了精工馬。

第一年李小偉（兒子）剛滿七歲，達到精工馬十二點五公里最小年紀報名門檻，

經全家討論，認真的設定精工馬為“目標賽事”。

之前小偉有完成八公里經驗，但畢竟年紀小所以長跑次數並不多，

平日練習大部分也只是一、二公里，最多到四公里；

因此精工馬前二個月，我們開始有計畫性的作息訓練；

一切努力只為「完成」精工馬十二點五公里，就算被關門都沒關係；

如果不被關門，就是達到高標！

我強烈讓小偉知道，這對他不會是容易的事；

但同時讓他有信心，他可以完成，我會陪在他身邊。

我想用這樣的方式讓他成長，讓他記憶與我在一起的時光。

李小偉達高標

第二年，我參與的「Path Breaking訓練營」，教練將精工馬當作十公里訓練成果的指標測試

因此賽道上的前十公里，我必須專注投入的跑；

這是八歲小偉第一次與爸爸合作，在爸爸的帶領配速下完成精工馬。

李小偉第二年的精工馬成績

今年是第三年，我們全家第一次全程一起跑，同時邁入終點線。

分享 facebook

李小偉第三年的精工馬成績（其實要扣十二分鐘，爸爸感冒身體不舒服，小偉沿路等。）

平常訓練，小偉有時越到後面，會任性的不想跑，

我會提醒他：「現在才是真正訓練自己的時刻！」

當身體、或心理遇到困難時，內心要企盼、不要放棄；

骨頭在長會有“成長痛”，人生當中的成長也是會痛；

努力渡過那段時光，我們會長大！會變得更堅強。

2017李小偉

2018李小偉

2019李小偉

嗨！兒子，

我不知道可以陪伴你多久…我好愛好愛你。

如果有一天，媽媽無法再陪伴你，

想念我時，就去跑，媽媽會在你身邊。

然後，永遠、永遠不要對自己設限，～ 最強大的勇敢，是愛！我愛你。