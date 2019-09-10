訓練心得／田中初半馬訓練營 如臨大敵的10公里測驗日

2019-09-10 09:30 運動筆記 邱鈺婷



「 2018 田中馬官方初半馬訓練營」特別在第四周團練課時安排了 10公里測驗，10公里正好近半馬跑程的一半，不僅是為了讓學員們檢視過去幾週的測驗成果，也是建立信心極其重要的一環。10公里測驗是基礎週與進展期的分水嶺，意義重大，代表學員將邁向更艱鉅的挑戰。

田中馬與二水馬訓練營一起測驗，場面熱鬧非凡（圖片來源：跑步學堂）

由「舒康鐵牛團 」組成的 16位守護天使志工，今天也拿出專業與熱情相挺賽道上的每一位學員。這場 10公里測驗可以說充分展現配速的重要性，測驗目的不在於考驗學員，而是為了在拉長跑步距離的過程中，幫助學員發現自己的問題，訓練營特別商請了運動筆記的配速列車車長來擔任此次陪跑的助教。

測驗日補給媲美田中馬的比賽補給，一點也不馬虎（圖片來源：跑步學堂）

有「賽道上的時鐘」美名的柯上茗以均速 6分速陪跑，作為一個配速的基準來幫各位初學者配速。追過他的人也能知道自己可以在60分內完賽。

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配速列車車長柯上茗（中）以 6分速作為基準，協助學員配速（圖片來源：跑步學堂）

10公里或許對跑場老手來說輕而易舉，但對多數的初半馬學員而言卻是極富挑戰的，學員李慶蓉在跑回終點前，邊跑邊流淚，她稱今天最後的 600公尺已覺自己體力用盡，正準備放棄改用慢慢走的方式回到終點時，突然受到教練的鼓舞。

她說：「上茗教練突然出現在身邊問我跑速，當時我好累希望他不要理我，但接下來他不放棄一直鼓勵我跑起來、跑起來！慢慢我的心又被他鼓舞起來，腳步也再度回到訓練的要領拉起、落下、拉起、落下。」於是跑到終點線上時李慶蓉已忍不住淚水，激動得想大喊感謝教練團給予教導，讓自己擁有這麼完整的體驗！

學員李慶蓉用盡全力完成測驗，跑回終點時激動落淚（圖片來源：跑步學堂）

技術與信念並重，有時不是我們做不到，而是我們限制了自己的可能性。在過程中，有些人照著自己的配速穩穩前進，有些人則表現得不如預期，但相同的是迎向終點的瞬間，那如釋重負的感動與神情。

學員們應用前幾堂課所學的跑姿、配速技巧引領自己向前跑，教練、助教、志工們不斷在旁鼓舞吶喊，振奮學員的精神和意志，學員們聽到後紛紛堅持下去努力地推進，此次測驗學員們皆在錶定關門時間內完成測驗。

此次測驗學員們皆在錶定關門時間內完成測驗（圖片來源：跑步學堂）

測驗前，三位學員被教練點名，其中江庭瑜學員因傷不能下場，被教練點名時，庭瑜坦言有點失落：「我雙腳腳踝疼痛，應該是跑步時沒有持續將軀幹挺直所導致。」但也感謝教練陪同檢查平時練習的技術是否錯誤，即時糾正跑姿，幫助回復受訓技巧的記憶。

總教練蔡弘誠提到：「學員所遇到的問題可分為兩大類，分別是功能性的失去，多半由不良的生活習慣所導致，再來是技術性的問題，因跑步認知上的錯誤，而做出錯誤的動作，造成運動傷害。」唯有定義好問題才能把技術再次提升，教練也提醒，學會定義問題，並且試著從心又被他鼓舞起來，腳步也再度回到訓練的要領拉起、落下、拉起、落下。」於是跑到終點線上時李慶蓉已忍不住淚水，激動得想大喊感謝教練團給予教導，讓自己擁有這麼完整的體驗！

未測驗的學員由教練耐心指導，進行動作技術的調整（圖片來源：跑步學堂）

被詢問是否對 10公里測驗感到期待，庭瑜說：「腳超癢，超想跟其他人下去跑！但經過留下來練習技術後，發現準備好的是心理，身體根本還沒，如果今天去跑，可能也不會有好的狀態。」庭瑜也期望自己將受傷部位及技術調整好，下次可以無痛無傷完成。

學員江庭瑜期望能把身心調整到最好，目標無痛完賽（圖片來源：跑步學堂）

從這次的測驗回顧過去，前幾週的課程都像是為了備戰這次的 10公里測驗，學員們無不充份發揮教練指導的技術且積極克服自己的問題。今日的完賽是短暫的，但跑步的生涯是恆久的，能為自己樹立第一個里程碑，學員們臉上的笑容道盡了一切，開心的跟身旁的朋友、教練分享喜悅。期望日後面對不同的跑步距離，學員們也能過關斬將！

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