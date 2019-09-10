訓練心得／二水馬拉松初馬訓練營 巔峰期前役10公里測驗日

2019-09-10 09:33 運動筆記 邱鈺婷



「2019二水馬拉松初馬官方訓練營」第九週來到了 10公里的測驗日，和「田中馬拉松初半馬訓練營」在同一天進行測驗。二水馬的學員們完成這次 10公里測驗後，即將迎向巔峰期的挑戰，這場測驗目的為檢驗學員在進展期訓練的成果，以及取得跑力的重要依據。

熱情的舒康「鐵牛團」賽道志工，今年也沒有缺席，16位守護天使要拿出最大的呼聲相挺學員的決心。用零瑕疵的高標要求自己的舒康志工鐵牛團團長阿榮說：「需要幫忙我們都很樂意！當志工很快樂，看到他們這麼認真在跑覺得很感動，我們自己也有在跑，因此更加清楚跑者的需求。」阿榮表示，看到學員熱血的訓練，多少會腳癢，但自己並沒有想太多，只想著要把活動做到最好。

舒康「鐵牛團」擔任學員的守護天使，協助活動順利完成（圖片來源：跑步學堂）

除了來自教練團的幫助，官方還特別請到運動筆記的配速列車車長柯上茗陪跑，目的是讓學員可以藉由車長的配速來衡量自身配速是否適切，「賽道上的時鐘」柯上茗會以均速 6分速陪跑，只要追過他就知道自己可以在一小時內完賽！

「賽道上的時鐘」柯上茗以均速 6分速陪跑，提供學員作為配速之參考（圖片來源：跑步學堂）

測驗前教練留下四位學員做技術的調整，未進行測驗，總教練蔡弘誠表示：「被留下的人，是因為在訓練過程中，發現他們遇到一些問題，因此我認為有比測驗更重要的事情必須先解決！」為了解決他們當前遇到的困難，教練的策略為：「引導學員自行定義問題，定義好自己的問題，再透過之前的訓練所賦予他們解決問題的能力，加上教練從旁協助，幫助他們找到解決問題的方法！」

未測驗的學員由教練耐心指導，進行動作技術的調整（圖片來源：跑步學堂）

本次測驗，學員林倩如用穩定的配速，以女子第一名之姿完成測驗，她也侃侃而談此次測驗的感想：「之前測 3公里時，剛開始速度太快導致後面爆掉，這次 10公里有記取教練的提醒，一開始要按照體感跑，提醒自己不要跑太快，所以起跑時是跟著 6分速的配速列車跑，直到暖身起來後才慢慢提升速度。」她也直言自己以往的習慣是起始快，導致結尾慢，這次最大的進步是到最後一半發現自己還有力氣加速，跟以往很不一樣。

倩如回想自己是如何做到的：「覺得自己跑不動的時候就回想教練提醒我們的動作，自然而然就不會累，又可以維持在速度上。不要邊跑邊一直看手錶的配速，按自己的感覺，不會累就快一點，太累就慢一點，透過訓練能有這樣的改變，我覺得還不錯！」

林倩如以 51分 10秒完成十公里測驗（圖片來源：跑步學堂）

學員們在林蔭下跑著，兩個訓練營的學員集中測驗，場面熱鬧卻也嚴謹，教練團在旁指導加油，志工團在旁補給後援，學員們專注拚搏自己的最佳成績，各司其職卻又密不可分，學員們也把這股支持的力量，化作推進的意志，一心一意的向前跑去。

10公里結束的同時也將迎來巔峰期，未來針對長跑所需的肌力甚至效率訓練也會更有感。如何能最大化訓練的張力，同時適應進階的授課腳步將是學員們的一大課題。今日的測驗結果無疑的會內化為力量，展現在下回的週期中，今日就先給自己一個大大的掌聲，肯定自己優秀的表現吧！

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測驗結束後訓練營學員與志工、教練群合影留念（圖片來源：跑步學堂）

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