羅馬尼亞豔陽下 國手楊喬筑再度刷新PB

2019-09-10 09:39 運動筆記 楊喬筑



編按：9月1日在羅馬尼亞舉辦的 2019 IAU 50 公里世界錦標賽，中華隊有 6 位超級馬拉松好手前往參賽，其中女將楊喬筑以 3:43:11 成績排名第 33 名，一舉刷新個人紀錄與女子國家紀錄。回國後，喬筑分享她的參賽的心路歷程，與海外參賽的珍貴經驗！

（照片來源：楊喬筑）

歷經16小時的飛機、6小時的轉機、3小時搭車兼塞車……我們終於抵達羅馬尼亞比賽的選手村，協會貼心安排我們提早兩天抵達，除了調整時差，也適應一下這邊的氣候！

外國人好像都沒在早起的，選手村裡每天都是我們最早起床晨操，當我們回飯店享用早餐時，才看到他國的選手正要出去晨跑。大會開賽時間訂在早上08：00，才開始熱身就已經出汗，當下知道這回沒想像中的容易⋯雖然這邊溫度濕度比較台灣低一些，但太陽很猛烈，曬到會刺的那種（我的大學同學小歐有交代在羅馬尼亞要做海女等級的防曬，但跑步當中很難包的如此⋯⋯）。

（照片來源：楊喬筑）

鳴槍前，教練說順順跑就好⋯但自己內心有無比的期望，這段期間的辛苦訓練（晨操、加量不加價的Long Run、最後的肝醣超補⋯），希望在今天可以大爆發，但又鑑於我之前跑質量課表都沒吃完，沒什麼信心，於是保守的訂定高標4‘18、中標4’23、低標4’28的配速，這樣可以小破自己的pb，應該就沒有遺憾了！

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（照片來源：楊喬筑）

槍響出發，跟著快速的車潮及微下坡的第一公里竟跑了4’06，體感也還不賴，但後面才是重頭戲，趕緊找回自己的目標配速，穩穩的配。第一圈5公里，回起點時，遇到折返的教練，提醒我第一個折返點沒水站，必須跑回起點，大會指定各國自己的補給站才能補水，這跟我原本想的不一樣呀！想說第一圈要帥氣的經過賺照片，還好補給員反應快，趕快放下手機改遞水給我，解除了第一圈的危機。

（照片來源：楊喬筑）

接著出去第二圈9公里的，出去都是微下坡接著快到4.5km折返處再微上坡，這時都還不覺得「坡」是什麼東西～緊跟著奧地利與塞爾維亞的兩個馬尾妹穩紮穩打的前進。來到第三圈艷陽高照，我就整個走鐘，先是肚子怪怪的，跟補給員要了正露丸，再來是熱到有海市蜃樓的感覺。4.5km的補水站距離真的太遠，進水站已經無法帥氣的抓水、能量包走人，而是一定要停下來喝個兩杯加上拿冰塊、海綿⋯，在中途吃的能量粉，整個乾在口腔差點被嗆到，第四圈毫不猶豫的抓了整瓶水，帶著跑⋯試著找回配速繼續下去，但太陽真的很強大，後悔沒有戴帽子，但也於事無補了。越跑越覺得個人的渺小，意志力也越來越薄弱，還好每圈折返前都會看到教練、隊友努力地跑著，加上回補給站羿姍、Liv、詩涵的加油，真的不能放棄！之前練的長距離30K、32K、38K、42K也讓我相信自己可以的！不要怕！穩住低標的配速持續前進，「跑一場沒有遺憾的賽事吧！」記得蛋餅小隊明杰這樣跟我說。

在最後的4.5K使盡全部的力量，為了不讓自己留下遺憾，雙腿其實已經硬掉快抽筋了，但沒有遺憾的比賽不就是榨乾自己最後一絲絲的體力，努力往終點邁進。在經過我們的補給站時，隊友一仁也大聲幫我喊說可以破紀錄，加油！真的很累，但就差那麼一點點了，奔向更好的自己！進終點看到完賽時間03:43:XX，停錶看自己的GARMIN，破了！真的成功了！郭豐州老師在終點等著我們每一個人回來，給我們鼓勵，老師也是場地的技術人員，我們來的這幾天他都代表我們國家去開會，又有很多事務要忙，真的很謝謝老師帶我們來，陪我們到過終點的那一刻，真的超感謝老師也超感動的！

（照片來源：楊喬筑）

原來三月的香港扶輪盃超馬50K比賽不是我的極限，一直覺得自己只是僥倖贏得這樣的成績，再比一場我沒信心可以跑完或是更快，但經過最後這一個月的長距離訓練，原來我還可以更好!!謝謝蘇志濱教練看重我，相信我可以完成，也在每次的長距離陪我練習，教練都說：「明天早上四點開跑喔！別擔心，我也會去！一起加油嘿！」就看場地有三個瘋子在那邊繞圈圈（24H國手劉千聿總是比我們早到比我們晚走，隨時去操場都遇的到她），然後濱嫂就在旁邊幫我們顧背包、遞水、拍照，幫我們打理一切。我覺得我是全世界最幸運的人呀！才能遇到這麼好的教練跟教練老婆兼助理，去比賽前的訓練由教練一手包辦，比賽中的一切由濱嫂與我的補給員打理，我就只要好好地接受訓練、好好的吃、好好的睡，到比賽好好的跑，就對了！還有一群隊友，每天早上互相鼓(ㄕㄤ)勵(ㄏㄞˋ)，但也不忘了分享資訊及團購好料，也在我們回國時給我們驚喜，到高鐵站拉炮、贊聲！搞得高鐵站都要出動保全了，真的很愛這個大家庭，我們會一直跑下去的，讓大家都認識「蘇志濱間歇團」！

（照片來源：楊喬筑）

ps.這次蘇志濱教練賽前狀況就不是很好，出國前狂拉肚子，整個人虛累累，又經過舟車勞頓，讓他戰鬥力大減，不過教練還是有HOLD住，準備好出賽，也努力要破自己的PB，前面他跟斯洛伐克 、塞爾維亞等選手互相較勁，到後面大家都累了…一個一個掉了，剩教練獨推，跑到最後一圈，教練的雙手跟雙腳都麻了，他重新發動的幾次的攻勢，發現身體的狀況真的不允許他再這樣衝了!只好退而求其次的平安無傷完賽。

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