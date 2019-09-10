跑步小品／學習放鬆

2019-09-10 10:01 運動筆記 Anyta Tseng



在運動的過程中，受傷是難免的。

你去看醫生，醫生大部份都跟你說要多休息。

身為跑者的，就會很怕聽到這一句話，因為我好不容易剛好是練到一個要往前跨一大步的階段，卻要休息，休息過後，可能是要一切重新開始。

而且最令人頭痛的是，休息還不見得會好。

眼看著比賽就要快到了，心裡就很急。

而在這個過程中，有時會忘記了，當初自己開始跑步的初衷是什麼？

那我跑步的初衷是什麼？

其實當初我只是希望可以減肥，並且有好的體力，我可以隨時隨地就可以跑起來，並且可以用我的腳去看看這美麗的風景。

而現在的我，卻因為當初想要跑步熱時，把上衣掀起來可以不要有醜醜的小腹去練滾輪，結果搞到肩牓長骨次，一開始我忍痛去跑。

現在我再也無法忍了，其實經過治療以後，沒那麼痛了，我卻一點都無法像之前這樣的忍了。

我想是身體在跟我抗議，要我休息。之前為了要瘦，要有肌肉，要有線條，是有在拉筋跟放鬆，但是好像是在做做樣子。直到復健師開始幫我幫我拉筋時，天呀，連我自己都不敢相信，我天天拉筋舒緩的人，腳的筋就硬的跟什麼一樣，更何況是我的肩膀。

拉脖子的過程中，我慢慢的體會，我過去是如何想要運動，折磨我自己的身體，什麼核心訓練，阻力訓量，卻忘記我的身體不知負荷不負荷的了。

很多人跟你說體力是練來的，但是練的過程其實也是要用你原有的體力去消耗才能換來的。

放鬆，才能讓我的脖子拉的開，所以休息是我現在要做的事，但是休息不是什麼事都不做，而是去做學會放鬆這件事。

原來送鬆也是需要學習的，學習睡覺時不要緊張，不要想著我一早要起床跑步。放鬆在任何時間放下。

讓自己身上的每一條筋都學著放鬆，才能走得更久