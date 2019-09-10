親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
籃球
NBA
美網
林書豪專區
綜合
路跑

埔鹽順澤宮帽揚名國際 挪威鐵人冠軍回應：帽子很神秘

學烤肉一學期！大學秒殺選修課 為中秋而生？

運動筆記榮耀九三2019龍飛鳳舞輕越野
健行筆記能高安東軍+南華山+奇萊南峰一次入手日式登山風~大台北走丘精選
NBA焦點球員- Kemba Walker & Myles Turner (9月9日)焦點球員- Patty Mills & Joe Ingles (9月9日)

跑步小品／學習放鬆

2019-09-10 10:01運動筆記 Anyta Tseng

在運動的過程中，受傷是難免的。

你去看醫生，醫生大部份都跟你說要多休息。

身為跑者的，就會很怕聽到這一句話，因為我好不容易剛好是練到一個要往前跨一大步的階段，卻要休息，休息過後，可能是要一切重新開始。

而且最令人頭痛的是，休息還不見得會好。

眼看著比賽就要快到了，心裡就很急。

而在這個過程中，有時會忘記了，當初自己開始跑步的初衷是什麼？

那我跑步的初衷是什麼？

其實當初我只是希望可以減肥，並且有好的體力，我可以隨時隨地就可以跑起來，並且可以用我的腳去看看這美麗的風景。

而現在的我，卻因為當初想要跑步熱時，把上衣掀起來可以不要有醜醜的小腹去練滾輪，結果搞到肩牓長骨次，一開始我忍痛去跑。

現在我再也無法忍了，其實經過治療以後，沒那麼痛了，我卻一點都無法像之前這樣的忍了。

我想是身體在跟我抗議，要我休息。之前為了要瘦，要有肌肉，要有線條，是有在拉筋跟放鬆，但是好像是在做做樣子。直到復健師開始幫我幫我拉筋時，天呀，連我自己都不敢相信，我天天拉筋舒緩的人，腳的筋就硬的跟什麼一樣，更何況是我的肩膀。

拉脖子的過程中，我慢慢的體會，我過去是如何想要運動，折磨我自己的身體，什麼核心訓練，阻力訓量，卻忘記我的身體不知負荷不負荷的了。

很多人跟你說體力是練來的，但是練的過程其實也是要用你原有的體力去消耗才能換來的。

放鬆，才能讓我的脖子拉的開，所以休息是我現在要做的事，但是休息不是什麼事都不做，而是去做學會放鬆這件事。

原來送鬆也是需要學習的，學習睡覺時不要緊張，不要想著我一早要起床跑步。放鬆在任何時間放下。

讓自己身上的每一條筋都學著放鬆，才能走得更久

unsplash
unsplash
分享

相關新聞

羅馬尼亞豔陽下 國手楊喬筑再度刷新PB

2019-09-10 09:39

跑步知識／從數據層面 看波士頓馬拉松的演變

2019-09-10 09:54

訓練心得／二水馬拉松初馬訓練營 巔峰期前役10公里測驗日

2019-09-10 09:33

訓練心得／田中初半馬訓練營 如臨大敵的10公里測驗日

2019-09-10 09:30

賽事心得／SEIKO城市路跑 不足成為想進步的動力

2019-09-10 09:57

賽事心得／榮耀九三半程馬 「痛」快的旗津路跑

2019-09-10 09:42

帶小比跑旅台灣／榮耀九三半程馬 旗津美景令人驚奇

2019-09-10 09:27

賽事心得／龍虎鳳越野賽 賽前準備超重要！

2019-09-09 10:03

訓練心得／軍艦岩trail run 可跑性超高

2019-09-09 09:45

跑步知識／一踏地就痛？教你如何防護足底筋膜炎

2019-09-09 09:39

跑步知識／運筆說文解字－我沒練

2019-09-09 09:33

日本人跑遍台灣／DADA CITY RUN 峨眉鄉大佛好大！

2019-09-09 09:18

賽事心得／賽道出現啤酒塔？ 跑友大喊：順啦！

2019-09-08 16:13

跑步知識／健運動背後的連鎖效應

2019-09-08 16:05

Seiko城市路跑賽 12.5K鄧新詮封王、蘇鳳婷稱后

2019-09-08 11:22

柏林馬／外貿協會組隊 創意跑隊行銷台灣精品

2019-09-07 06:00

跑馬趣聞／超狂紀錄 甩著鬆餅跑步還差點Sub3

2019-09-07 06:00

「髂脛束症候群」 別以為只有跑者會受害

2019-09-07 06:00

不求速度的「禪跑」再度起跑 五大專院校加入

2019-09-07 04:53

銅標只是開始 臺北馬拉松力拼2022升格金籤

2019-09-06 06:00

跑步知識／跑課表以外最重要的事：熱身與收操

2019-09-06 06:00

跑步知識／走路內八外八 可能是梨狀肌凸搥了

2019-09-06 06:00

跑步知識／破解訓練量和訓練強度的迷思

2019-09-05 10:08

賽事心得／ZEPRO run 台中場 最有溫度的路跑活動

2019-09-05 09:55

賽事心得／棲蘭神木園區越野賽 好裝備撐過大風大雨！

2019-09-05 09:50

2019會長盃曹公路跑 報名即將額滿

2019-09-05 09:46

焦點人物／場上當選手 場下當Model的高顏值美女

2019-09-05 09:43

台北馬12月開跑 獲IAAF銅標籤認證 報名開始

2019-09-04 23:56

首場IAAF銅標籤市區馬拉松 台北馬4日報名開跑

2019-09-04 14:51

Firefox 追擊網路三高 公益路跑獻愛心

2019-09-04 10:23

跑步知識／跑後下背痛的原因 何時該就醫？

2019-09-04 10:16

運筆十大優質越野賽 XTERRA 限時開報中

2019-09-04 10:08

跑步知識／運筆說文解字－撞牆

2019-09-04 09:54

跑步知識／半馬成績3小時沒什麼 如果是搖呼拉圈完賽...

2019-09-04 09:47

UA Training 跑者力量訓練x山貓祕徑大公開

2019-09-04 09:37

2019 IAU 50公里世錦賽 中華隊點將錄

2019-09-04 09:24

路跑／雷千瑩拚東奧 跑步、重訓「虐」出成就感

2019-09-03 17:11
看更多

熱門文章

U18世青賽／輸中華服氣 美國：下次討回金牌

2019-09-09 11:08

MLB／主場不敵洋基後丟震撼彈 紅襪開除總裁

2019-09-09 13:18

NBA／省錢等薪水入帳 菜鳥花5美元應付2餐

2019-09-09 17:30

世籃賽／五朝元老打趴小老弟 阿根廷戰神身手仍在

2019-09-09 16:34

世籃賽／美國隊仍未鎖定8強 希臘剩一線生機

2019-09-09 13:15

世籃賽／美國防守優異主因 波總笑稱拿合約威脅

2019-09-09 15:22

2019世界盃籃球賽 16強複賽最新賽程與戰績表

2019-09-09 22:39

世籃賽／下半場甩開巴西糾纏 美國5連勝晉8強

2019-09-09 22:35

世籃賽／美國傳利空 泰托姆掛傷號、華克恐缺陣

2019-09-09 15:01

世籃賽／大陸拚奧運剩24搶4落選賽 姚明願扛責

2019-09-09 10:41

協會盃／除非球速160 廖志憲不打算再挑戰職棒

2019-09-09 18:09

NBA／加國球員拒世界盃 奈許：世代差異

2019-09-09 16:47

世籃賽塞、希兩強都栽了 美國隊看來更平凡？

2019-09-10 07:00

U18世青賽／中華隊封王 辜仲諒嗨到吃不下飯

2019-09-09 19:55

U18世青賽／余謙想起父親哽咽 想效法陳偉殷

2019-09-09 18:42

美網／30歲後5奪大滿貫 納達爾：明年會再來

2019-09-09 12:07

世籃賽／約柯奇情緒失控 主帥：成長的機會

2019-09-09 11:29

世籃賽／希臘勝捷克仍無緣晉級 美國提前收8強門票

2019-09-09 19:27

世籃賽／漏吹戈貝爾關鍵干擾球 國際籃聯承認誤判

2019-09-09 13:30

12強賽／84年奧運球衣再現 林華韋：U18奪冠好徵兆

2019-09-09 20:31

NBA／勉哈沃德東山再起 羅斯強調保持耐心

2019-09-09 17:00

影／奪U18青棒世界冠軍 中華隊凱旋歸國

2019-09-09 15:15

美網／五盤大戰飲恨 梅德維夫世界排名衝第4

2019-09-09 16:00

12強賽／中華隊票價出爐 預賽3戰最貴2500元

2019-09-09 19:17

協會盃／林志祥到業餘改心態：美孚巨人不好打

2019-09-09 14:36

NBA／改變飲食習慣 保羅：吃素有助提升狀態

2019-09-09 14:05

世籃賽／巴西掰掰 美、捷克闖8強

2019-09-10 00:53

世籃賽／進攻天分不若以往 西班牙：贏球靠防守

2019-09-09 14:35

日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川

2019-09-10 07:00

日職／陳冠宇完美關門 1.1局連續解決軟銀4人

2019-09-09 21:07

中職／真的要退？ 彭政閔8月起打擊增溫

2019-09-09 20:06

U18世青賽／王者歸來！MVP余謙目標旅外

2019-09-10 00:53

U18世青賽／中華隊歸國 侯友宜鞠躬為台灣爭光

2019-09-09 19:10

MLB／紅襪總裁被革職：波士頓是偉大的棒球城市

2019-09-10 07:53

中職／悍將緊追 象保龍頭看恰恰

2019-09-10 00:53

MLB／今日戰績表 洋基268轟破隊史單季紀錄

2019-09-09 15:30

美網／噓聲變掌聲 梅德維夫和球迷大和解

2019-09-09 21:24

美網／第19座大滿貫！納達爾：情緒最滿的一晚

2019-09-10 00:53

協會盃成棒 最新比分與賽程表

2019-09-09 18:15

MLB／張育成吞2K僅靠保送上壘 打擊率2成11

2019-09-09 11:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top