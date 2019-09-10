賽事心得／榮耀九三半程馬 「痛」快的旗津路跑

2019-09-10 09:42 運動筆記 李忠憲



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過去曾跑過幾次在旗津辦的路跑，這次又有機會參加，而且是為紀念93軍人節而辦，蠻特殊的，很早就鎖定要報名參加。有過多次路跑經驗的我，越來越熟悉自己的感覺，所以賽前就特意減量運動，以及注意睡眠的時間，一切都在自己的掌控下，看似完美，卻人算不如天算，賽前一週感冒了，所以本週都沒有練跑，休養生息。路跑的當天，仍然有些不適，但一切依計畫而行，前往旗津現場。

時間掌控得宜的我，這次居然不慌不忙的到處晃晃、拍拍風景美照。

看到好多國軍單位的帳篷，沒想到這麼多國軍弟兄也來參加，這次雖然沒有熱鬧的活動開場，但是莊嚴的升旗及唱國歌，給人另一種不同的感受─莫名感動，應該是勾起當兵的回憶吧！有種莊嚴肅穆的氣氛......起跑前，有些混亂，因為會場內21k及10k的跑者擠得水洩不通，好在開跑後，大家就拉開了，我也邁步出去了。

感冒的影響造成有些呼吸不順，胸口悶悶的，但不管了，跑了出去再說，跑著跑著.......來到旗津的海邊，聽到海浪拍打的聲音，隨著海浪聲，我奔跑著，不時轉頭看看這美麗的風景，覺得好美。隨後太陽出來了，氣溫上升，汗一直流，衣服都濕透了，連褲子也遭殃；心率一直飆，心臟跳得好快，連我的表情也扭曲了，看看運動表，還不到10k耶，這麼快就飆心率了，有上次橋頭夜跑爆心率的經驗，這次要保守點，放慢速度下來。隨後開始看到跑馬高手名將一個個折返，我這邊還在努力著，好不容易折返跑完，此時已經連襪子、鞋子全濕了，身體多處肌肉緊繃不適，好笑的是上半身比下半身緊繃不適，腹部也是，是不是核心不夠力啊？好不容易跑到旗津大街，此時前面沒人，後面也不清楚的狀態，好孤單，只有大街上一台台遊覽車不斷卡著賽道，令人覺得可怕，進入民宅小巷後，更是連個人影也沒，直到看到志工才急著問跑哪，不過這還不是最刺激的！最後的2公里來到旗後砲台才是最虐心的，以往最後我都會加速奔跑，這次因感冒狀況不佳，已經沒力加速，能保持原速已經很拼了，沒想到，此時的旗後跑台賽道，還要跑上坡、衝階梯，天啊.....

此時不是想飆髒話，而是想到當兵場景─「帶殺聲、攻山頭」就差手持一把65k2了.......就在此時我爆了，掉速許多，雙腿疲憊，在燈塔附近的登山步道上，還差點扭到腳。爆掉的我來到最後幾百公尺，心率也飆到最高190，但速度沒提升，就這樣撐到終點，跑得「虛累累」！

練的不夠.......明明是美景，卻跑得虐心.......