帶小比跑旅台灣／榮耀九三半程馬 旗津美景令人驚奇

2019-09-10 09:27 運動筆記 陳嘉齡



昨天早上，我和比比去參加鄒雙喜大哥所舉辦的榮耀九三半程馬拉松南部場。

因為，之前是參加北部場的，所以這次南部有辦，所以就選擇在高雄參加。大哥和大嫂很辛苦，賽事還沒有開始前，就一直來高雄會堪，為的就是希望能把賽事辦的盡善盡美。

而楊明道大哥，更傾盡全力出動鳳山慢跑的團員，一起來當志工，為選手服務，在這裡真的很謝謝他們。在賽事的前一天，因為小比可能好久沒參加賽事，幫他穿好衣服後，整個人興奮的睡不著，不但不睡覺，還一直打我，就怕我會睡過頭。我閃好遠，但他還是整個人移動過來用手用力叫我，好不容易撐到四點多，我受不了了，只好帶他出門。到了會場，因為天色未亮，所以我們就在帳篷裡待著等候天亮。

隨著時間過去，天色也逐漸變亮，人群也開始聚集，這時候天空出現一道彩虹，畫面景緻的另人驚喜。

接下來，我也遇到了幾個認識的跑友，我們開心的合照並互相加油打氣。

而大會一開始也頒發了許多獎項給有功的國軍弟兄，到了六點半升旗典禮開始，才揭開今天賽事的序幕。因為21K和10K是一起起跑，所以開始時有些擁擠。

到了1K左右，人潮才逐漸減少…到了七點左右，太陽很熱情的出來跟大家打招呼。自從關三馬之後，我已經半個月沒推小比跑了，所以在推的時候，覺得有些吃力，在近3K的時候，我遇到了周曉華，她熱心的幫我推小比推到大貝殼那邊，這時候又遇到姜慶祥，然後又變成他接力推小比。這是旗津推小比接力賽嗎（大誤）在這裡真的很謝謝他們，怕我太累幫我推小比一段路。

到了小七因為太口渴了，所以我們就進去私補，順便吹冷氣。裡面冷氣好涼哦，真的捨不得出乃（扭）但為了完賽，我們還是出來了（嘆）到了補給站的時候，有一位熱心的志工小姐，幫我們忙東忙西的，真的很讓我感動，在這裡真的很謝謝您。補給完當然要認真跑了，接下來的景色，是我從來沒去過的，真的讓我大開眼界，原來旗津不只只有商店街和海水浴場，還有令人驚奇的美景，下次有機會朋友來，一定要帶他們到此一遊。真的很感謝主辦單位，那麼精心規劃那麼棒的賽道。

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回到終點時，太陽實在太熱情了，所以領完完賽禮之後，跟大家道別，準備回去車上時，這時候，我們遇到了小比學校的校車阿北，小比原本開心的臉瞬間變臭，然後校車阿北唸了小比幾句之後，他就開始裝咳嗽，我快被他笑死了，怎麼那麼不喜歡去學校啦😂在這裡也非常謝謝徐賢安大哥，在賽事裡為大家熱心的服務，您辛苦了。

跟校車阿北聊天完之後，我們便踏上回家的路上，完成今天的賽事。再一次感謝周曉華和姜慶祥，幫我推小比一段，讓我不至於那麼累。謝謝鄒雙喜大哥和全體工作人員，那麼辛苦的為大家服務。謝謝薛博志大哥及其它平台攝影師，在大熱天底下為大家拍照。謝謝一起拍照及沿途加油的跑者。

#2019榮耀九三南部場#為不能跑的人而跑#用雙腳帶小比跑旅台灣