跑步知識／一踏地就痛？教你如何防護足底筋膜炎

2019-09-09 09:39 運動筆記 運動傷害退散



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（圖片來源：123RF）

古人說的好：「千里之行，始於足下。」然而如何保持下肢的健康是個十分重要的課題，從腰部、臀部、膝蓋、小腿，各個都是我們要行走千里的關鍵。今天就由壢新醫院運動醫學中心–王凱平醫師與侯傳方物理治療師來告訴大家，最貼近地面的足底會產生怎樣的症狀與不適，而不舒服的原因為何？我們又該怎麼預防？加碼告訴你如何在家就能夠緩解這樣的症狀！就讓我們趕緊一探究竟。

腳底踏地就痛，難道是足底筋膜炎？！

足底筋膜炎可能會在一覺起來或是久坐之後，站起踏地的同時，感覺到一陣劇痛。如果有發生這樣的狀況，那麼你很可能是足底筋膜炎的患者。當症狀發生時最重要的是區分產生不適的部位。

以下我們將典型的足底筋膜炎分成三個易發生的部位：

足底筋膜炎最多人發生的位置在腳底中段與後段的交界處，大約是腳底中後三分之一的位置，並且容易出現在內側足弓的區域。

容易讓人不好判斷的位置是在足跟的部分，這是第二個容易出現症狀的部位。

有少部分的患者，出現症狀的部位是前足的區域。

以上這些疼痛都有可能被稱為足底筋膜炎，但是對於醫生與病患來說，區分這些部位是相當重要的，這樣才能知道接受的醫療與自我的防護是不是恰當的，並且確實的對症下藥。

誤會啊！足底筋膜炎不是足底筋膜炎！

足底筋膜炎有很多種可能讓人混淆的原因，而這些原因有一些共通的特性，也有各自的特點，接下來就一次分析給大家聽：

誤解一

足弓中後段三分之一的位置，就可以分成淺、中、深三層。淺層的地方有一個部分稱作「脂肪墊」，在進入中老年階段時，足跟的脂肪墊就有可能發生退化。我們可以自己摸摸看腳跟的位置，如果摸起來很飽滿、很有彈性，那脂肪墊就是沒問題的；相反的，摸起來假設塌塌了、軟軟的，沒有那麼那麼飽滿的話，就有可能是「脂肪墊炎」的危險族群。

類似脂肪墊炎的狀況，因為它是一個退化性的問題，治療的時候我們應該要去加厚它、增強它，讓脂肪墊可以給予腳跟更多的彈性。

誤解二

中層的部分可能就會發生「跟下滑囊炎」的問題，這個症狀來源主要是因為足跟的反覆衝擊，如果我們要避免這樣的問題，就需要給予足跟一些保護，例如：使用肌貼、挑選軟硬適中的鞋墊等等，鞋墊方面不能選擇過硬的材質，如此一來才不會給予足底過多的反覆衝擊。

誤解三

（圖片來源：youtube）

足底筋膜炎這個名詞是一個誤解！在新版的教科書之中，已經告訴我們其實不能這樣稱呼這個症狀，它其實是一種足底筋膜的變性，意思是這層足底筋膜長期受到較強的拉力，造成它反覆傷害所導致的問題。那麼要如何緩解這個長期持續性的強大拉力，就是治療足底筋膜炎超級重要的關鍵。

我貼我貼我貼貼貼！在家一次完成的足底筋膜炎防護

不論是典型的足底筋膜炎、脂肪墊炎或是跟下滑囊炎，它們都有共通的特性，症狀通常會出現足底與小腿的緊繃，所以在進行治療的時候，最重要的目的就是讓足底與小腿能夠完整的放鬆。在臨床上可能會透過針灸或是注射的方式來保持放鬆，但是其實我們也可以透過貼紮，以及網球、按摩滾筒、彈力繩這些器材來放鬆。透過這些方式可以達到一部分的效果，接下來請看影片示範：

希望各位看完了兩位專業人員的精確解說之後，相信有這方面困擾的朋友，只要認真、持續的做，都能夠讓足底筋膜炎退散，暢行千里喔！

「運動傷害退散」我們下次見！

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