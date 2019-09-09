賽事心得／龍虎鳳越野賽 賽前準備超重要！

2019-09-09 10:03 運動筆記 黃智彬



耳聞龍虎鳳越野賽事盛名遠播，因此這一次該團隊竟然在苗栗鳴鳳古道舉辦輕越野賽事，小弟我是躍躍欲試，畢竟我有在跑步、也有在爬山，雖然是頭一次參加越野跑，但是對於賽道的登山路線大致掌握六分，之前有走過鳴鳳古道及附近古道的路線，而這次在路線上只有綠色古道及延平古道沒有走過罷了。該賽事只分成兩組，分別是鳳舞組(12K)、龍飛組(24K)，最長雖然只有24K，但是爬升的高度有1400M多，因此菜鳥若沒有充分準備的話，一定會在賽道上窒礙難行，也就是痠到不要不要的!

事前準備

由於第一次參加越野賽，深怕在山區跑步途中碰撞到石子、硬物之類的，因此上網準備了一雙越野鞋，畢竟一般的慢跑鞋保護腳趾的那一塊比較薄弱，可能較不適合~

看了很多人的分享，似乎蠻推MERREL的，但由於預算不多，因此就挑了這雙HI-TEC 英國戶外超輕野跑運動鞋，查了一下這雙鞋的品牌似乎沒人在討論，但由於網站上有特價，因此還是採購了，之後穿看看發現其實還OK，只是防滑性可能沒有其他品牌來的好吧?! 但CP值已經很不錯了!PS. 如此一來，之後去登山就不用穿慢跑鞋了，也許介於登山鞋與慢跑鞋之間的越野鞋可以稍微補足沒有登山鞋的不足XD

圖片來源 - udn買東西

路線簡易說明

從會場義民廟出發，右轉先跑台3線，再來遇全家(左側)後右轉往錫隘隧道前進，途中轉進山林開始錫隘古道，再來接上八達嶺古道，遇工作人員右轉往綠色古道、再遇工作人員左轉往延平古道，一路下切到情人谷! 再來左轉走鳴鳳古道上行，抵達關公亭後右轉，再來依指標左轉下切來到雲洞宮水站! 依指標上行階梯回到關公亭，再來走南隘勇古道，又左轉往綠色古道、延平古道、情人谷，最後右轉往義民廟方向後完成一圈! (龍飛組兩圈)

圖片來源 - TUR（龍虎鳳越野團隊）

模擬賽道練習

再來就是在賽前一個月內，分別三次前往鳴鳳古道練跑，由於參加的是龍飛組，因此有比較謹慎些!

#第一次從雲洞宮出發，跑到錫隘古道前原路折返

#第二次從義民廟出發，跑賽道路線一路上到錫隘古道高處後原路折返，回義民廟再接上鳴鳳古道至雲洞宮後折返

#第三次從義民廟出發，跑賽道路線一路上到錫隘古道、續行八達嶺古道、綠色古道、延平古道至情人谷，左轉上鳴鳳古道後抵達雲洞宮，再原路回到情人谷直接往義民廟!

PS. 以路線來說，只有第三次比較符合模擬路線

#比賽當天起跑前先在義民廟的活動中心進行報到，若沒有TUR的晶片就當場購買($100)，事後可以退! 然後進行晶片感應程序才算報到成功!

起跑區準備中

有跑友的爸媽一起到現場，健走時順道帶著兩隻狗狗，還說若走累了小狗可以拉著你走XD

08:00龍飛組準備起跑，鳳舞組則分三梯次在各5分鐘後會依序出發，如此可以避免古道內一次有太多人造成塞車

PS. 要注意的是賽道禮儀，禮讓後面較快的跑者先通過

一、義民廟 → 錫隘古道登山口 (距離約1.5K 爬升約63M)

彎進往錫隘古道的道路，途中有位選手主動過去與老外攀談

轉進往錫隘古道的山徑

二、錫隘古道 (距離約0.8K 爬升約215M)

進入錫隘古道後大家都很有默契一致地停下腳步開始走路，一路陡上後抵達一小塊的休息處，此時靠右進入八達嶺古道!

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三、八達嶺古道 → 綠色古道入口 (距離約1.2K 爬升約73M)

進入八達嶺古道後，時而出現平緩的山徑，時而上到一顆山頭，立馬又下切，就這樣一來一往

八達嶺古道

四、綠色古道 (距離約0.9K 下降約111M)

此時右轉進入綠色古道，這一條是緩下的山徑，也算是跑起來較安全的，因為下一段的延平古道可濕滑了~

五、延平古道 (距離約0.7K 約下降88M)

綠色古道途中左轉進延平古道，不要小看這一段的緩下山徑，裡面石塊很滑且部分路段泥濘，途中也會經過不少溪流處。由於非常濕滑，因此速度只能放慢跑，不過有不少跑者不受影響，速度依然很快，只能說高手就是不一樣!

六、情人谷 → 鳴鳳古道 → 關公亭 (距離約1K 約上升178M)

延平古道末端來到情人谷，此時給工作人員查核勾選號碼布，再來左轉走鳴鳳古道上關公亭，這裡就是很單純地一路爬階梯，相對來說鳴鳳古道是很安全的路段~

七、關公亭 → 補給站 → 雲洞宮 → 關公亭 (距離約1.3K 約下降81M 上升81M)

過關公亭後右轉前進，再來依指標由左側下行階梯來到賽道中的唯一補給站(另一個是義民廟)，再順著道路經過雲洞宮後，依指標再次上行階梯回到關公亭，等於繞了一圈~

下階梯往補給站前進

八、南隘勇古道 → 綠色古道 → 延平古道 → 情人谷 (距離約2.3K 約下降199M)

過了關公亭後偏右進入南隘勇古道，這一段有緩升也有緩降，最後又回到剛剛綠色古道入口，之後又重複跑一樣的路徑再次回到情人谷進行查核

九、情人谷 → 鳴鳳古道 → 其他小徑 → 義民廟 (距離約2.3K 約下降137M)

這次抵達情人谷後取右往義民廟前進，當靠近溪床時時明明右轉就抵達義民廟了，但依指標得先取左進入其他小徑(為了湊足12K)，途中還會穿過一個狹窄又黑的石洞，只能低頭半蹲前進，只能說主辦單位很用心，繞了一下後回到義民廟完成一圈12K!!

準備進入其他小徑

在此依當下跑的路徑，將上面的編號標註在上面，這樣大致可以了解跑的位置圖與區間長度

回到義民廟後先喝了幾杯的仙草凍飲，順便外帶一杯! 第一圈花了2小時半，此時還有3小時半的時間，馬上又要繼續下一圈的路程! 由於是一樣的路徑，在此簡列第二圈的狀況:

#當下約莫10:30，太陽已經很毒辣了，因此在上到錫隘古道登山口的坡只能用走的

#進入錫隘古道後，可能是第二圈有點疲累，一樣陡上錫隘古道但腳的耐受度降低，無法一路一直上攀，只能走走停停喘一口氣，有種想要棄賽的fu，但還是堅持下去

#在爬八達嶺古道陡上時，腳更是非常痠，途中感到兩腳膝蓋上緣有快要抽筋的感覺，之後到進入綠色古道時趕緊吃鹽碇

#無法預料的事還是發生了，在延平古道整個人滑倒慘摔，兩腳膝蓋流血擦傷、左側肋骨撞擊到地面，這應該是我爬山當中最嚴重的滑倒，實在夠狼狽，但還是可以勉強繼續前行~

#來到情人谷的查核點後，還是繼續上鳴鳳古道，就當走一小段到涼亭休息喘一口氣時，想了一下打算掉頭回去直接棄賽吧?! 可能這一摔摧毀了我想要拚完的自信心，又或者想要逃避繼續下去的疲勞感吧?! 告知情人谷的人員後，他就直接在號碼布上面打個X註記一下! 而我就直接回到義民廟!

這一次回到義民廟前，跟工作人員告知後就直接前行過吊橋回到終點

最後完成的距離是19.5K(還差4.5K)，由於有完成一圈，因此比賽單位在FB上還是有PO我的成績，只是被歸類在殘念組Orz! 事後看了一下自己完成的距離也許當時應該堅持下去才對，但帶著這個遺憾只能繼續苦練，以待明年同場賽事雪恥吧~

PS. 知道明年還有是因為主辦單位有提到，今年報名但未完成的小朋友明年可以免費參加!

號碼布及TUR晶片

總結這場賽事

1. 主辦單位用心規劃賽事，事前有不少叮嚀，使得我們越野菜鳥受益良多2. 比賽當下有人提到這場輕越野蠻硬的，可能是要跑第二圈的關係吧XD3. 之中有不少家長帶著小朋友參賽，只能說小朋友好猛!!4. 補給實在是一絕，我第一次在終點無限量狂喝黑麥汁XD5. 主辦單位賽道規劃專業，這樣可以避免選手們一來一回塞車，同時重要岔路有人把關或圍起封鎖線，因此不太可能會迷路6. 希望有朝一日可以報名TUR團隊龍虎鳳越野賽事(不自量力)

原文亦發布於Zhi-Bin's 談天說地