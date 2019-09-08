賽事心得／賽道出現啤酒塔？ 跑友大喊：順啦！

2019-09-08 16:13 運動筆記 Clara



對於每位跑者來說，如何「補給」永遠都是一門大學問，除了方法要正確，找到適合自己、對味的方法也很重要。前幾天臉書上的「跑友補給照」貼文中，跑友們紛紛在留言中分享自己的補給秘方。同時也邀請大家在此篇貼文留言分享自己補給秘方喔！

(圖/圖/跑友提供)

從跑者Li Hsiang在「每日照片」上傳的照片來看，對於某些跑者來說，跑步絕對不能少了啤酒，而且一定要是「啤酒塔」才夠味！看完之後深深體悟到，原來「一山還有一山高」啊！從跑友的留言中，我們發現各位跑者的補給方式可以分為以下幾種，那你/妳是屬於哪一型呢？

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(圖/運動筆記)

刻苦耐勞型：

在這一型跑者眼中，他們的字典裡，沒有所謂「痠痛」或「虛脫」這兩個字，因為練跑的過程本身就是一種補給，像跑者曾小評就提到「我的獎勵是繼續到泳池吃水兩小時」，跑者Felix Hsu則是表示「再跑兩圈，因為心情滿點比較重要」。

(圖/運動筆記)

冷飲狂人型：

對於這一型跑者來說，適度的喘口氣是非常重要的，而且我們不喝水、不喝運動飲料，我們喝的是「奇模子」啊！跑友盧柄南指名要「氮氣冷萃咖啡」，跑友劉進福則表示「我的補給是冰冰涼涼的啤酒」。

(圖/運動筆記)

懂吃懂喝型：

最後一類跑者可以說是最懂得享受生活的專家，單純的飲品已經滿足不了這類型跑者了，連塞牙縫都不夠。跑者林雅雅表示「跑完，都要來一杯豆漿」（見圖）哇~~~看到那一盤餃子，肚子都餓了。

(圖/跑友提供)

不過餃子還不算最澎派華麗的，最厲害的是，跑者跑者陳松民提到「基本上跑完我都是這樣的😂😂」（見圖）這個澎湃程度真的讓人口水直流。

(圖/跑友提供民)

最後最後，最讓小編佩服的還是這兩種補給方法：

(圖/跑友Rosalind Ng)

什麼飲品、豪華料理都不重要，直接躺下來，好好地按一按絕對是最舒服、最放鬆的方法。

(圖/跑友提供)

對於某些跑者來說，跑步完喝酒，可以撫慰疲憊的身心，讓自己繼續跑下去。

編輯後記：

嘿~看完了大家分享的各式各樣補給，有沒有哪一個讓你印象深刻勒？或是想要下一次直接Try Try 看的？像小編這樣喜歡吃吃喝喝的少女，下次跑完步一定要大吃一頓火鍋犒賞自己！同時也在這邊提醒大家，喝酒有礙身體健康，千萬不要過量飲酒喔！

大家還有什麼瘋狂有趣的補給，歡迎留言告訴我們！我們下次見，掰掰！