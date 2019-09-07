柏林馬／外貿協會組隊 創意跑隊行銷台灣精品

2019-09-07 06:00 運動筆記 台灣精品



柏林馬拉松台灣精品創意跑隊日前(9/5)在記者會上創意變裝首度亮相，此次跑者費盡心思展現「臺灣產業」與「臺灣文化」的兩大主軸特色。這項由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的臺灣產業形象廣宣計畫一直秉持著初衷，希望讓國人了解政府用心推動運動產業外，也希望藉由國際賽事的影響力，讓臺灣站上國際舞台。

(照片來源:外貿協會)

2018年代表隊跑者以創意香蕉裝、珍奶裝、大同電鍋裝等等，成為全球媒體的關注焦點，今年增加至16位來自台灣精品企業及民間的好手，將借助柏林馬拉松，協助推升台灣精品在歐洲市場的認知度。

MIT商品備受國際好評 拓展全球生信心

經過連續五年的努力，臺灣品牌已經在世界打開知名度，漸漸成為品質保證的代名詞，外貿協會葉明水秘書長在記者會表示：「臺灣運動休閒產品結合資通訊高科技技術，受到歐美市場肯定，許多運動品牌看上臺灣機能性布料優異的吸濕排汗效果，而選用臺灣製的運動選手服飾，健身中心選擇創新設計的運動器材，自行車裝備的高品質更是舉世聞名，讓臺灣再次受到世界的肯定」，未來更應該洞察不同產業發展趨勢，融合故事包裝和行銷手法推廣更多MIT好物。

(外貿協會秘書長葉明水。照片來源：外貿協會)

經濟部國際貿易局倪克浩主任秘書致詞說道：「流汗經濟發燒！體育用品業產值今年可望衝破500億元」。全球各地創意路跑不斷，藉由運動的熱潮讓國民凝聚向心力，在柏林一起為臺灣而努力，為臺灣向前跑，大力推銷臺灣製造業的好品質、好形象。9家台灣精品獲獎企業，包括：品卓企業、研華科技、威剛科技、神基科技、技嘉科技、微星科技、創見資訊、督洋生技及合勤科技到場展示台灣精品產品並支持活動，一同替選手加油打氣！

(貿易局主任秘書倪克浩。照片來源：外貿協會)

台灣精品創意跑隊無極限 傳達臺灣精神

柏林馬拉松台灣精品創意跑隊中最受矚目為跑者蘇達所裝扮的原住民造型。上週(8月28日)宣布入圍54屆金鐘獎迷你劇集男配角獎的蘇達，因為有出演電影《賽德克・巴萊》，靈機一動將戲中造型原封不動搬到柏林，希望將臺灣原住民珍貴又美麗的文化讓世界認識，還有扮演臺灣帝雉的建築師王德琳、超人哥陳品帆、馬拉松牙醫林家謙等參賽者，除了在服裝上宣揚臺灣文化之外，也融入了自己本身的職業與興趣，非常具有創意。另外，此次入選者中還包含一位勇者視障跑者周坤芳，不因自己本身的障礙劃地自限，與陪跑員侯美芳組成雙人組，誓言透過柏林馬拉松傳遞正面能量，也讓大家知道臺灣人堅毅不拔的精神。

(德國在台協會施碧娜副處長。照片來源：外貿協會)

與會貴賓之一德國在台協會施碧娜副處長興奮的表示，今年一樣會到德國為台灣精品而跑，並笑說以她的速度，每個人都可以清楚的看到她身上跑衣的台灣精品標誌。

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(路跑女神雷艾美。照片來源：外貿協會)

賽事即將來臨，選手們全都卯足全力參與各種賽前訓練，包括：飲食控制、地形訓練、策略研究等，充滿鬥志準備邁向柏林，此次記者會上也特別邀請到路跑女神雷艾美，希望藉由她分享的經驗能給予跑者們極大的幫助，讓臺灣在世界舞台上再次發光發熱。

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