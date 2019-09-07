跑馬趣聞／超狂紀錄 甩著鬆餅跑步還差點Sub3

2019-09-07 06:00 運動筆記 大鈞哥



看完了前幾篇「馬場狂紀錄」，有朋友私底下私訊「馬場觀察家」大鈞哥說：「這些紀錄固然很厲害，能夠將跑馬加入這些元素真的很酷，但是你看運球、呼拉圈，它們都算是一種運動，那可能是因為這些紀錄跑持人本身就是運動高手，要完成這樣的創舉感覺就不那麼驚喜了。」

聽完這一番話之後，我深思許久，覺得好像有點道理，可是也不能就此放生這個單元，讓大家都覺得無趣。因此今天大鈞哥就要來分享一個跟運動毫無相關的技能，那就是──翻鬆餅！

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（照片來源：翻攝自金氏世界紀錄）

在煎鍋中連續翻轉煎餅的同時，來自美國的 Mike Cuzzacrea 於 1999 年 10 月 24 日尼亞加拉賭場國際馬拉松（Casino Niagara International Marathon），以成績 3 小時 02 分 27 秒完賽，成為世界上最快翻鬆餅完賽的選手。

由於這項紀錄的年代較早，網路上沒有搜尋到當天的比賽影片，因此選擇分享近年在英國舉辦的翻鬆餅跑步活動影片，看看這些參賽者們的表現，就知道這樣的紀錄實在太猛啦。

（影片來源：youtube）

話說回來，大鈞哥看完這樣的紀錄之後，除了讚嘆還是讚嘆，邊甩邊跑還可以在 3 小時初就完成比賽，實在厲害的沒話說。能夠有這樣結合鬆餅與跑步的想法，大鈞哥不禁懷疑，這位老兄是不是在家偷偷練習了很長一段時間，畢竟普通煮菜要能夠做出翻蛋之類的動作，都不一定有很高的成功率了（還是因為我廚藝太差...ㄎㄎ），更何況還要加入跑步的元素，而且還要跑蠻快的，想必是練功多時啊！另外，身為鬆餅愛好者的我，也十分好奇完賽時，他手中的鬆餅會是甚麼滋味呢？哈哈哈哈。

觀察家小叮嚀

想要像他一樣手腳並用的跑馬，那麼能量的補給絕不能少；賽前、賽後肌肉的保養不可馬虎，需要好的防護霜來疼愛自己。祝福各位跑友在挑戰自我的路上能夠保持健康喔！

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