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銅標只是開始 臺北馬拉松力拼2022升格金籤

2019-09-06 09:59運動筆記 皮卡皮丘

臺北馬舉辦記者會，宣布自 9/4中午12:00 至 9/30日17:00 登記抽籤報名（影片來源：中華民國路跑協會）

從 8 月中開始就有許多跑友詢問、敲碗 2019 臺北馬拉松的消息，賽事終於在昨天舉辦宣告記者會，並啟動登記報名。

臺北馬拉松今年由臺北市政府、中華民國田徑協會及中華民國路跑協會共同主辦，預定在12月15日上午6時30分於市府前廣場盛大開跑。今年臺北馬拉松首度經過國際田徑總會(IAAF)認證為銅標籤賽事，是臺灣第一個通過銅標籤認證的市區馬拉松，選手們可透過臺北馬拉松取得更多世界排名積分。

主辦單位亦在宣告記者會上喊話，未來將以金標籤為目標，台北市體育局局長李再立表示，未來將邀請更多的國際菁英選手參賽、增加賽事轉播、規劃全新的賽道路線，未來盼把終點設在台北田徑場，並表示台北馬未來將跳過銀標籤，一舉往金標籤資格努力，期許在 2021 年申請金標籤，最快 2022 年可升等。

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2019臺北馬拉松成為首個獲得國際田徑總會(IAAF)的市區馬拉松（圖片來源：中華民國路跑協會）

目標金標籤認證 臺北馬拉松創新腳步不停歇

臺北馬拉松即將邁入第 23 屆，今年以「銅標籤賽事」身分亮相，是臺灣唯一通過認證的市區馬拉松，為了讓跑者們參賽過程能夠更舒適，今年特別優化賽道，減少幅度較大及難度較高的彎道數量，期許跑者們都能挑戰個人紀錄再創佳績。

在過往臺北馬拉松歷史中，跑者成績逐年攀升，許多菁英跑者都將臺北馬拉松視為挑戰自己的重要賽事，而臺北馬拉松也持續締造輝煌歷史，在臺北市政府、中華民國田徑協會、中華民國路跑協會及市民支持下，未來目標朝金標籤認證前進，期盼跟跑者們一同成長，打造雙贏局面。

跑者獨享好康 臺北馬拉松系列活動不間斷

2019 臺北馬拉松於 9 月 4 日正式開放登記報名，凡報名成功在賽事日即可獲得賽事專屬戰帽，參加全馬組跑者完賽後還會送上專屬限定版完賽風衣。

同時為響應環保理念，主辦單位準備可掛式環保矽膠水杯，提供所有跑者比賽時使用，在比賽之餘還能為地球的環境保護貢獻一份力量。身為共同主辦單位之一的中華民國田徑協會，理事長葉政彥於記者會表示，期待國際能被臺北馬拉松所吸引，日後有更多菁英選手來台參加。

而配合臺北馬拉松舉辦，全臺最大的馬拉松運動博覽會也會同步登場，將釋出免費訓練課程以及運動防護講座名額，讓跑者在賽前能做萬全準備。

另也將舉辦宣傳影片競賽，以臺北馬拉松作為主題，歡迎對影片拍攝製作有興趣者踴躍參加。

賽事日當天也設有動態即時加油看板，跑者能透過大螢幕看到為自己加油的標語畫面，跑起來更有勁；除此之外，完賽後還能免費獲得自己在參賽過程中的專屬跑姿照片！期盼藉由這些好康，記錄下賽事精彩的每一刻。

周邊服務再進化 臺北馬拉松專屬APP、粉絲團即將現身

臺北馬拉松精心推出周邊服務，首度設立官方粉絲團，能夠及時為跑者們解決有關本賽事的疑問。中華民國路跑協會秘書長陳華恒表示，臺北馬拉松專屬APP也即將上線，任何人都能從APP上獲得最新賽事資訊，持續讓臺北馬拉松再進化，未來臺北馬拉松也會秉持跑者至上的準則，打造賓至如歸的銅標籤賽事，並朝向金標籤認證邁進。

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