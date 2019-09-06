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焦點人物／影子跑者也能發光 Ｍ高史破三「大丈夫」

2019-09-06 10:18運動筆記 大鈞哥

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川内優輝さんボストンマラソン優勝おめでとうございます(^o^) #川内優輝 #ボストンマラソン #優勝 #Ｍ高史 #ポップライン萩原 #そっくり #マラソン #芸人

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（圖片轉載自：Ｍ高史IG

有在關注日本跑界的跑友們一定都聽說過「最強公務員」川內優輝，在今年全心投入職業跑者之後，他的一舉一動勢必更加受到關注。然而，你有注意到有個影子總會時不時的出現在他身邊嗎？想必有些人已經聽過了他的名號，沒錯！今天的主角就是來自琦「王」縣的「Ｍ高史」。

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今日は都内の障がい児･放課後デイサービスにてパフォーマンスさせていただきましたo(^o^)o 自閉症ピアニスト渡部雄太くんの伴奏に合わせて、歌ったりものまねしたりジャパササイズしたり♪ 皆様とのご縁に感謝！！！ ありがとうございました＼(^o^)／ #障がい児放課後デイサービス#自閉症ピアニスト#渡部雄太くん#Ｍ高史#ジャパササイズ

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（圖片轉載自：Ｍ高史IG

運動員+藝人+宣傳大使+理事長=Ｍ高史

Ｍ高史本名為三上高史，在中學與高中階段擔任了學校田徑隊的長距離選手，升上大學一年級也是以選手的身分出發，但在二年級時轉為隊上的經理，大三、大四這兩年擔任了驛傳團隊的經理，在學生時代與跑步的關係十分密切。大學畢業之後高史從事社會福利的相關工作，後來在2011年以「運動員兼模仿藝人・M高史」的身分出道，曾擔任東京馬拉松、霞之浦馬拉松等賽事的慈善及宣傳大使，另外也是非營利機構的理事長。

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Ｍ高史 ゼッケン71264 埼王県庁 感謝の心を込めて走らせていただきます！！ 応援よろしくお願いいたします(^_^)v #東京マラソン #東京マラソン2019 #スポーツレガシー #アンバサダー

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（圖片轉載自：Ｍ高史IG

從社福工作者到模仿藝人 Ｍ高史的一路走來

Ｍ高史大學畢業後先是在心智障礙者照顧機構工作，當時的他會與擅長音樂的心智障礙者共組樂團，有時還會到其他機構或是幼兒園進行演出。在過程中累積了一些經驗，隨後就越來越多機構邀約演出，也激發了Ｍ高史對於表演的熱情與動力。2011年發生東日本大地震，讓Ｍ高史覺得人生只有一回，別留下遺憾，在這個當下就決定成為一個模仿藝人。剛開始主要是模仿B’z、平井堅、福山雅治等歌手，後來才開始模仿川內優輝。在2013年春日部馬拉松與本尊一同出場才一舉成名。從此開始他已經在超過3百場大小賽事擔任主持人或來賓跑者。

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昨日は母校・駒澤大学陸上競技部の新入生歓迎会で余興をさせていただきました(^_^) 毎年余興をさせていただいて早10年！今年で芸歴8年目ですから芸人になる前から余興をさせていただいてるんです(笑) 在校生の皆さんも学年ごとに余興をするのですが、毎年毎年クオリティが上がっていて、プレッシャーを感じながら今年もスタンバイ(笑) 昨年に続いて今年もポップライン萩原さんが駆けつけてくれました(^o^) 神奈川大学OBなのに駒澤大学も全力で盛り上げていただいて本当にありがとうございます(笑) おかげさまで余興のお役目無事に務めさせていただきました(*´∀`) あらためまして 新入生の皆様、ご入学おめでとうございます(^o^) 大八木監督をはじめ駒澤大学陸上競技部の皆様、関係者の皆様、ポップライン萩原さん、ありがとうございました！！ これからも母校の皆さんのさらなるご活躍、陰ながら応援させていただきます(^_^)v #駒澤大学陸上競技部 #駒澤大学 #駅伝 #新入生歓迎会 #ルーキー #大八木監督 #ポップライン萩原 さん #神奈川大学 #余興

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（圖片轉載自：Ｍ高史IG

模仿動作之餘也想要模仿成績！Ｍ高史的訓練菜色

現在的Ｍ高史幾乎每週都會以來賓跑者或主持人的角色參加馬拉松，對他而言比賽就是訓練的一環。模仿設樂悠太的萩原拓也(曾是神奈川大學驛傳隊員、2018霞之浦馬拉松成績2:59:21)也是Ｍ高史一起訓練的好夥伴。由於每週都要跑，他特別重視保養身體狀況，絕對不會做太勉強的訓練，在月跑量的部分就沒有特別計算了。他除了跑田徑場和一般街道之外，也會儘量找機會跑越野，訓練體幹和平衡感。除跑步外，Ｍ高史還會用自己設計的「JAPAXERCISE」體操，或是穿單齒木屐訓練體幹。希望可以在未來跑出更好的成績！

萩原拓也(左)是Ｍ高史(右)一起訓練的好夥伴。 圖片轉載自：Ｍ高史IG
萩原拓也(左)是Ｍ高史(右)一起訓練的好夥伴。 圖片轉載自：Ｍ高史IG
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