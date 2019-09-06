焦點人物／影子跑者也能發光 Ｍ高史破三「大丈夫」

2019-09-06 10:18 運動筆記 大鈞哥



（圖片轉載自：Ｍ高史IG）

有在關注日本跑界的跑友們一定都聽說過「最強公務員」川內優輝，在今年全心投入職業跑者之後，他的一舉一動勢必更加受到關注。然而，你有注意到有個影子總會時不時的出現在他身邊嗎？想必有些人已經聽過了他的名號，沒錯！今天的主角就是來自琦「王」縣的「Ｍ高史」。

（圖片轉載自：Ｍ高史IG）

運動員+藝人+宣傳大使+理事長=Ｍ高史

Ｍ高史本名為三上高史，在中學與高中階段擔任了學校田徑隊的長距離選手，升上大學一年級也是以選手的身分出發，但在二年級時轉為隊上的經理，大三、大四這兩年擔任了驛傳團隊的經理，在學生時代與跑步的關係十分密切。大學畢業之後高史從事社會福利的相關工作，後來在2011年以「運動員兼模仿藝人・M高史」的身分出道，曾擔任東京馬拉松、霞之浦馬拉松等賽事的慈善及宣傳大使，另外也是非營利機構的理事長。

（圖片轉載自：Ｍ高史IG）

從社福工作者到模仿藝人 Ｍ高史的一路走來

Ｍ高史大學畢業後先是在心智障礙者照顧機構工作，當時的他會與擅長音樂的心智障礙者共組樂團，有時還會到其他機構或是幼兒園進行演出。在過程中累積了一些經驗，隨後就越來越多機構邀約演出，也激發了Ｍ高史對於表演的熱情與動力。2011年發生東日本大地震，讓Ｍ高史覺得人生只有一回，別留下遺憾，在這個當下就決定成為一個模仿藝人。剛開始主要是模仿B’z、平井堅、福山雅治等歌手，後來才開始模仿川內優輝。在2013年春日部馬拉松與本尊一同出場才一舉成名。從此開始他已經在超過3百場大小賽事擔任主持人或來賓跑者。

（圖片轉載自：Ｍ高史IG）

模仿動作之餘也想要模仿成績！Ｍ高史的訓練菜色

現在的Ｍ高史幾乎每週都會以來賓跑者或主持人的角色參加馬拉松，對他而言比賽就是訓練的一環。模仿設樂悠太的萩原拓也(曾是神奈川大學驛傳隊員、2018霞之浦馬拉松成績2:59:21)也是Ｍ高史一起訓練的好夥伴。由於每週都要跑，他特別重視保養身體狀況，絕對不會做太勉強的訓練，在月跑量的部分就沒有特別計算了。他除了跑田徑場和一般街道之外，也會儘量找機會跑越野，訓練體幹和平衡感。除跑步外，Ｍ高史還會用自己設計的「JAPAXERCISE」體操，或是穿單齒木屐訓練體幹。希望可以在未來跑出更好的成績！

萩原拓也(左)是Ｍ高史(右)一起訓練的好夥伴。 圖片轉載自：Ｍ高史IG 分享 facebook

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