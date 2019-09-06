跑步知識／走路內八外八 可能是梨狀肌凸搥了

2019-09-06 10:30 運動筆記 簡豪志



「筆記志療師」簡豪志治療師，這幾周以來介紹了小腿肌的拉筋知識、臀大肌的重要性，希望有幫助到各位更加了解這些辛苦工作的肌肉們，進一步透過一些按摩器材舒緩，也是慰勞他們辛勞的好方法喔！

今天要介紹的主角就是「梨狀肌」，聽到這名字的同時你可能有點似懂非懂，懷疑它是梨子的親戚嗎？可是說到走路姿勢外八、內八大家多少有聽過，甚至自身就有這樣的困擾，但是你可知道這個不良姿勢的源頭有可能是來自梨狀肌呀！就讓「筆記志療師」帶著我們一探究竟吧。

對症下藥 走路不再歪歪扭扭

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（照片來源：123RF）

梨狀肌連接著薦髂關節與股骨大轉子，讓髖關節做出外轉與外展，當梨狀肌無力時，會讓髖關節無法轉正向前，而偏向內轉，看起來就像內八；當梨狀肌緊繃時，則會讓髖關節處於過度外轉的狀態，看起來就像是外八。

一般人穿鞋墊可能是一個矯正方式，但愛跑步的朋友若能尋求跑步教練、肌力教練、物理治療師，給予適當的肌力訓練、伸展運動，會是更扎實的解決之道。

誤會大了！這不是坐骨神經痛 是「梨狀肌症候群」在作祟

（照片來源：運動筆記）

梨狀肌的不適若進一步惡化，可能會有類似坐骨神經痛的症狀！ 梨狀肌症候群疼痛的範圍跟坐骨神經痛的區域一樣，平常有一些人下肢麻痛，經過醫師診斷是椎間盤壓迫神經，建議好好拉腰牽引，但是若是拉了一陣子不見好轉，這時候可能要強烈懷疑梨狀肌是不是罪魁禍首。

梨狀肌的檢查可以用肌肉超音波顯像做檢查，確認是否有沾黏緊繃壓迫坐骨神經，而理學檢查是看髖關節內轉是否受限。

處理梨狀肌緊繃的方式有：電療、熱敷短波，進一步有些人需要體外骨震波，才有辦法改善梨狀肌的沾黏鈣化。

救肌不求人 梨狀肌拉筋、鍛鍊有一套

梨狀肌的拉筋姿勢有兩個簡單的方法：

正躺下，左腳跨在右腳膝蓋，雙手環抱被右腳的膝窩往身體拉，左腳臀部梨狀肌會被拉到。

（照片來源：簡豪志治療師）

不能躺下的人，坐在穩固的椅子，同樣左腳跨在右腳膝蓋，身體向前傾，也可拉到左腳臀部梨狀肌。

（照片來源：簡豪志治療師）

以下提供兩個簡單的彈力帶訓練，適時的鍛鍊肌肉：

在床上側躺，彈力帶套在雙膝外側，腳踝與髖關節為固定點不動，打開側躺時位於上方的膝蓋，不需勉強做到很大的角度，會感受到屁股（梨狀肌）用力，重點是上半身不能轉動。

（影片來源：簡豪志治療師）

雙膝微蹲，雙足平行朝前，彈力帶套在雙膝外側，側走時注意雙足維持朝前，會訓練到臀中肌、臀小肌、闊筋膜張肌與梨狀肌的協同動作。

（影片來源：簡豪志治療師）

總結下來，跑步的朋友若有梨狀肌較緊繃的狀況，可能會步伐比較外八，會影響跑步的效率。反之也有梨狀肌無力的人，或許會有步伐內八的問題，進一步會造成膝蓋或腳踝的問題，可能就要當場評估，並與教練討論分析原因。

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