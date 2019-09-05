焦點人物／場上當選手 場下當Model的高顏值美女

2019-09-05 09:43 運動筆記 運筆memeの語錄



上週把亞洲男神看完，這週看什麼?當然看女神啊！

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(meme貼心提醒，請勿在女友旁觀看)

這次特別選出的田徑女神有雷理莎、游雅君、羅佩琳、謝喜恩、廖晏均、張芷瑄meme也特別殺必斯了四位隱藏人物想知道就趕快看下去吧～

🏃‍♀️雷理莎「混血公主」

全中運國中 1500m 三連霸，同時也是國中組 1500m 紀錄保持者，4:35 的成績至今無人能打破，2008 年因為無法承受別人對她過多的期待與壓力而離開了田徑場，但天生愛跑的理莎決定要重返跑界，而身兼母職的她除了照顧小孩、工作、還要找出額外的時間訓練肌力與體能，她說：「決定回到跑圈後，才發現沒有事情能阻礙我了，我也真的確定我愛運動，更愛跑步。」這次的雷理莎不再為了名次、別人的期待而奔跑了，而是單純的為了自己，沒有壓力。

在 Instagram 查看這則貼文 雷理莎Lisa ries（@frogygirlz）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 22 日 上午 5:16 張貼

（圖片來源：雷理莎 IG ）

在 Instagram 查看這則貼文 雷理莎Lisa ries（@frogygirlz）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 31 日 上午 7:15 張貼

（圖片來源：雷理莎 IG ）

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🏃‍♀️游雅君「玉兔女神」

來自蘭陽的玉兔女神游雅君，十年來一直活躍於頂尖中長跑賽場上，五千、萬米、半馬、全馬皆在全國歷年前六傑內，除了在全中運、全大運和全運會中獲獎無數，入選 2017 世大運國手獲得銅牌的好成績，年紀輕輕已經擁有一張豐富的跑步履歷。她愛情長跑多年的男友谷建宏也是國內頂尖中長跑好手，互相扶持，一起訓練一起出國比賽，陪伴游雅君度過生涯的起伏。

（照片來源：游雅君 Ya-Jyun You）

（照片來源：游雅君 Ya-Jyun You）

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🏃‍♀️羅佩琳「跨欄美少女」

跨欄選手，2013 - 2017 年全運會 400m 跨欄三連霸，以 58 秒 15 的速度成為台灣女子史上第二傑，也是睽違了 19 年再次跑進 58 秒的女子選手。為了更有自信選擇了跨欄，設下目標不輕言放棄的前進，她最大的動力是來自台東家人的「支持」，即使家人無法到場，她也會主動傳影片給家人觀看。

羅佩琳不只實力堅強，出眾顏值跟身材也獲得品牌親睞，參與品牌形象的拍攝與代言，也透過品牌傳遞田徑精神。她相信自己做得到，在夢想的路上堅持下去就能夠跨越每次挑戰。

在 Instagram 查看這則貼文 Luna（@luna.lolin）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 6 日 上午 6:24 張貼

（圖片來源：羅佩琳 IG ）

在 Instagram 查看這則貼文 Luna（@luna.lolin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 31 日 上午 6:49 張貼

（圖片來源：羅佩琳 IG ）

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🏃‍♀️謝喜恩「百欄女神」

跨欄選手，2017 全運會金牌，全大運百欄、跳遠紀錄跑持者。跑道外的喜恩，喜歡唱唱歌、彈彈吉他、看電視、上過不少電視節目與訪談的她說：「自己有雖然有許多的興趣及面向，但每一個都是真實的自己」。2018 年參加亞運，卻深陷疲勞性骨折影響導致成績不盡理想，也讓他開始重新思考跨欄對於他的意義。2018 全國田徑賽中，喜恩參加了四項共十種類型的賽事，成為當屆最忙碌的選手，她笑說這是為了找回自己對於田徑的初心。

在 Instagram 查看這則貼文 Angel安玖（@an9hn）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 5 日 下午 7:18 張貼

（圖片來源：謝喜恩 IG ）

在 Instagram 查看這則貼文 Angel安玖（@an9hn）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 13 日 上午 6:33 張貼

（圖片來源：謝喜恩 IG ）

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🏃‍♀️廖晏均「短跑甜心」

短跑選手，亞運國手，國中選擇了普通班兼顧課業與運動，而課業與練習讓很能吃苦的她也大喊吃不消，被問到為何不轉去「體育班」她回答道：「我很愛跑步，但不希望自己只會跑步，需要讀書，未來才能擁有選擇的權利，而不是被迫謀生」。老天爺或許十分愛開玩笑，三番兩次讓晏均與國際賽擦身而過，但並沒有打倒她，在台北春季賽時達標亞運，她笑說：「上帝關了一扇門，必定幫你開了一扇窗」，也重新燃起她的鬥志。目前她人在美國接受不同的訓練模式及教育，也希望能夠前往東京奧運。

（圖片來源：運動筆記）

（圖片來源：記者毛琬婷／攝影）

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🏃‍♀️張芷瑄「長跑甜心」

世大運國手，馬拉松 PB 2:46:36 是在 2019 東京馬拉松創下的，歷年第六傑。面對世大運達標，芷萱面對退無可退的壓力一度讓她在浴室暗自哭泣，雖然最後在仙台半程馬拉松奮力一搏，跑出 79 分 06 秒的成績，雖然未達標但以經盡了全力，無愧於自己。

回到台灣面對合約到期的空窗及訓練還有心裡的壓力，而努力終究會被看見，田協徵招她參加世大運半馬， New Balance 給予她無條件的支持。

結束全運會後，遇到了一段低潮，不論怎麼練怎麼跑成績就是不盡理想，經過與男友秉豐的討論決定縮短訓練週期，並以東京馬拉松為目標賽事展開訓練，最後終於突破自己 PB 跨過終點，兩人緊緊相擁，已無須言語了。

在 Instagram 查看這則貼文 長跑甜心-張芷瑄（@xuanxuan1270）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 8 日 上午 1:21 張貼

（圖片來源：張芷瑄 IG ）

在 Instagram 查看這則貼文 長跑甜心-張芷瑄（@xuanxuan1270）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 25 日 上午 6:

（圖片來源：張芷瑄 IG ）

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meme同場加映

🏃‍♀️岩出玲亞

陸上競技選手，日本 Ｕ20 全馬、半馬紀錄保持者，於 2018 年名古屋女子馬拉松中，以 02:26:28 第四名衝線，得日本第二也因此拿到 MGC 入場卷，今年三月同場比賽中捲土重來，跑出個人最佳成績 02:23:52，以全馬 PB 在十五名入選 MGC 的選手中，排名第 8 位。

在 Instagram 查看這則貼文 岩出玲亜（@reiaiwade）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 13 日 上午 4:01 張貼

（圖片來源：岩出玲亜 IG ）

在 Instagram 查看這則貼文 岩出玲亜（@reiaiwade）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 7 日 下午 11:06 張貼

（圖片來源：岩出玲亜 IG ）

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🏃‍♀️王美媛

400m 最佳 55 秒15 相當於台灣百傑歷年第 11 傑，身高 174 公分的她，外貌姣好，觀眾很難將她與田徑運動員劃上等號，並封她為「田徑女神」，甚至有熱情網友灌爆她的微博造成她不小的困擾。

（圖片來源：王美媛微博）

（圖片來源：王美媛微博）

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🏃‍♀️Munkhzaya Bayartsog

蒙古大眼女孩，年僅 25 歲，就已經就已經有六年的國際賽經驗，比過里約奧運、兩屆世錦賽、兩屆亞運，2017 年也曾到台灣參加萬金石馬拉松，並以 2:38:08 的速度奪下女子第一。

六年來，他將個人成績穩穩的由 2:45:23 推至 2:29:18，達標今年東京奧運的標準（ 02:29:30 ）年紀尚輕，實力還深未見底，就已經擠身世界頂尖之中。

（圖片來源：建中攝影CKPC）

🏃‍♀️楊文蔚

香港跳高選手，2016 台北國際田徑公開賽中，以驚天一跳 1.83 米打破香港紀錄並且奪得金牌，同年從兼職運動員轉為全職跳高選手，，隔年在台北舉行的亞洲田徑大獎賽第三站，三度打破香港紀錄，以 1.88 米打破個人保持的香港紀錄及保持 28 年的台灣紀錄（1.86米）。

不只品牌相中她的外型，就連 Off-white 主理人 Virgil Abloh 都欽點她來當他的模特，也是唯一亞洲代表。

在 Instagram 查看這則貼文 YeungManWai楊文蔚（@cceciliayeung）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 29 日 上午 4:18 張貼

（圖片來源：楊文蔚 IG ）

在 Instagram 查看這則貼文 YeungManWai楊文蔚（@cceciliayeung）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 15 日 上午 1:12 張貼

（圖片來源：楊文蔚 IG ）

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me編出來講

看完那麼多，又有實力又有顏值的亞洲女將們，你對哪位情有獨鍾呢？還是你的女神沒上榜氣氣氣氣氣，趕快在下面留言，或許還有番外篇呢～不過我還是想要說：選擇是小孩子做的事我