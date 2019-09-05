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賽事心得／棲蘭神木園區越野賽 好裝備撐過大風大雨！

2019-09-05 09:50運動筆記 Rose Li

🌹2019棲蘭神木越野賽🌹今天跑的真的有辛苦💦前一天下班回到家，用到好睡覺00:30凌晨3:00起床去北車搭小巴上棲蘭車上也無法入眠，加上暈車，有點崩潰🤪到棲蘭後，雨沒有停過，就這樣～八點起跑🏃🏻‍♀️沿途的樹林依然美麗(*^^*) 跑到十幾k後進入神木園區！！其實很興奮🥰邊跑邊走，看著矗立千年的樹木🌲讚嘆大自然的奇妙跟偉大（內心讚嘆神奇妙做為）

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在賽場上，其實非常辛苦，雨大風大，很溼很冷，加上精神狀況不佳，跑到後面真的好想睡覺💤因為很久沒跑上坡，有吃力...這次的戰術...給他跑走跑走完啊啊啊啊啊成績雖然不理想，但好玩開心就好☺️這次真的很可惜...因為棲蘭越野賽的路線很棒，緩緩10k上坡，進入園區，上上下下步道，最後的緩下坡回到終點🏁 非常舒服的路線👍🏻

裝備部分⬇️⬇️這次非常有感Compressport 的小腿壓縮襪因為平時跑山路小腿都會抽筋，這次路況上上下下，最後還能衝刺刷卡別人❤️❤️壓縮襪子幫助真的很大（（不是業配，認真讚嘆還有compressport 的背包，覺得...更強大非常服貼身體，以前擔心背東西跑步會影響很大，這次跑完，真心是背包的設計，服貼外又能裝超多東西，慶幸當初有買🥰接下來好好用鞋子是ON的越野鞋，真的差很多～～鞋底的設計讓踩在石頭路上能有緩震，而且在園區石階上，抓地依然棒棒！！大家小心翼翼的時候我就咚咚的跑走惹然後萬幸有UA的防寒外套，雖有些防水效果，當然防不了豪雨啦😂 不過還是有好好幫我防寒讓我跑完三個多小時～

雖然總總顛簸，但沒有後悔不畏颱風，參加賽事：）跑步的快樂、大自然的安慰，依然充電到🔋這場賽算是今年下半年賽事的暖場xD繼續精彩、瘋狂、熱血我的生命我的2019💪🏻

#越野賽 #棲蘭 #與白鹿颱風共跑 #怎麼能錯過越野賽 #我是山上的小孩❤️#野孩子蘿C #Rose 🌹

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