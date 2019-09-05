賽事心得／ZEPRO run 台中場 最有溫度的路跑活動

2019-09-05 09:55 運動筆記 周碩彥



報了那麼多場的路跑 其實9/1全統zepre辦的這一場 真的是我最喜歡的 也是 我和一群伙伴們玩的最開心的一場

記得最一開始 報名路跑 是為了測試自己的極限 從來沒有跑超過5k的我 就這樣 從10k開始 一場一場的報下去

從一開始的一個人默默的跑完步 東西領一領 回家 到現在 志同道合的跑友變的多了 都會彼此打招呼 彼此加油 甚至 一起報名一起跑 現在想來 其實心裡頭都會暖暖的

所以這次zepro來到台中屬於我們的主場 我們和揪團客一群常一起幫盲的伙伴們 就一起報名了下去 打算好好的一起玩 展現一下台中人的熱情

原本這場實事是安排在8/25 無奈白目颱風白鹿來亂 主辦方zepro第一時間直接延期 為了大家的安全 我覺得很可以 雖然搞到當天沒有放假 但是為了和團報的伙伴們一起奔跑 還是照上了

9/1當天 天氣好到一個靠北 代表著 是適合奔跑的好天氣 也給了這場路跑活動 非常不一樣的溫度

到了現場 當然是先四處尋找最重要的z小編 不找到她 就感覺沒有來玩的氣氛 這也是z編和粉絲間重要的小遊戲？

終於 夥伴們都集結完畢了 大家的興致都很高昂 因為都說好了今天是要來一起玩的 開開心心的拍拍照聊聊天後 起跑時間就到了快快樂樂的跑出去 先用自己的速度跑完第一次的10K 順便測試一下自己這陣子以來軟爛的程度有沒有很嚇人 果不其然 退步了幾分鐘 雖然上上下下的有坡很難跑 但這不是成績退步的理由

跑完之後 馬上原路繞回去找自己的夥伴們 開始了愉快的玩樂秀 真心不騙 玩到差點被人家關門

拍照的拍照 四處找人搭訕 看到標語就照相 補給站就直接進去吃吃喝喝 這是我以前一個人跑的時候沒有過的感覺 沿路上 碰上的志工有些許都是認識的朋友 大家互相加油打氣 和樂融融 在我的心中 不止被太陽曬得熱熱的 心也都是暖暖的

終於 我們一大票人 在被關門前不到10分鐘進站了 第一次玩個10公里玩了那麼久 有夥伴的感覺真的是很好 一起瘋癲 一起嬉笑 完全改善了我原本內向怕生害羞低調不敢和陌生人交談的乖乖牌個性

一個人享受孤獨 和一群人享受瘋癲 是兩種不同的世界 不跑不會怎樣 跑了很不一樣 快找一場路跑活動 找一大群夥伴一起瘋狂一次吧

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啊 跑起來啊你各位