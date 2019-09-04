2019 IAU 50公里世錦賽 中華隊點將錄

2019-09-04 09:24 運動筆記 中華民國超馬協會



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中華台北超馬代表隊已於 28 日晚間搭機出發，前往羅馬尼亞（圖片來源：Liv）

2019 IAU 50 公里世界錦標賽，在 9 月 1 日於羅馬尼亞－布拉索夫(Brasov, Romania) 舉辦。這是超級馬拉松運動的國際盛會，本賽事有來自全球六大洲31個國家、近 200 位運動員以及百位工作人員的投入與參與。

中華台北超級馬拉松代表隊派出國內頂尖選手，包含：蘇志濱、洪一仁、郭啟祥、楊喬筑、陳秀卿、朱美蓓，6 位好手將由理事長郭豐州領隊遠征中歐！

2019 IAU 50公里世界錦標賽 9/1 在羅馬尼亞登場（圖片來源：Brasov 50KM）

中華台北代表隊（圖片來源：中華民國超馬協會）

蘇志濱

學生時期是5千至一萬公尺的選手，但畢業後就沒有接觸跑步，直到工作穩定後才又恢復。目前在台南擔任消防員，工作之餘還帶領間歇跑團訓練，指導新人也傳承經驗。平時參賽以全程馬拉松為主要項目，2019年接受香港扶輪超級馬拉松50公里參賽邀請，首度升級挑戰超馬，以3小時18分01秒奪下賽事總冠軍，更將臺灣國家男子紀錄向前推進！2019年上半年，從全馬破PB、連三冠，到成為臺灣超馬紀錄保持人；下半年他將再一次挑戰50公里項目，讓人更加期待！

蘇志濱（圖片來源：中華民國超馬協會）

洪一仁

現為職業軍人，在陸軍擔任後勤士官。從小就與運動結下深刻的緣分，從短跑、籃球、中長距離都訓練過，直到服役後開始接觸馬拉松；2015年首次挑戰50公里超馬，便超乎眾人預期獲得該屆開廣飛跑盃冠軍！平時除了長距離練習外，場內繞圈練習更自備補給桌，一練就是50個甜甜圈，加強耐力也磨練耐心。2018年在開廣飛跑盃以03小時20分01秒成為50公里全國新紀錄！刷新高掛四年的國家紀錄，更是首次有臺灣跑者達到國際超馬總會IAU公告之國家級成績標準(03:25:00)！繼2015年在卡達舉辦的50公里世錦賽，這將是他第二度代表中華隊出賽50公里項目。

洪一仁（圖片來源：中華民國超馬協會）

郭啟祥

跑步對他來說是生活的一部分，但過去沒有規律的訓練時間與課表；因朋友的相揪推坑，從馬拉松進入長距離超馬的世界。超級馬拉松跑步過程中帶給人的心理磨練與成長，讓他持續從事這項運動，也開始善用工作之餘的時間，提升訓練量加強體能，希望能持續挑戰自我並突破個人極限。目前完成最長賽事距離為100公里，也曾參與過限時計距的6小時賽。2018年開廣飛跑盃超級馬拉松是第一次挑戰50公里，便獲得第三名的好成績。

郭啟祥（圖片來源：中華民國超馬協會）

楊喬筑

身為體育系學生，但在學期間從沒認真跑過，反而是工作後受同事影響，才開始對跑步上了癮！除了跟著跑團團練累積跑量之外，也跟隨蘇志濱教練的指導進行間歇訓練。平時參賽以全程馬拉松為主要項目，2019年接受香港扶輪超級馬拉松50公里參賽邀請，第一次升級挑戰超馬，就以3小時45分58秒榮獲賽事女子分組冠軍！不僅刷新臺灣高掛五年的國家女子紀錄，更是台灣女性跑者首次達到國際超馬總會IAU公告之50公里國家級成績標準(03:58:00)！這次再度挑戰也讓人非常期待。

楊喬筑（圖片來源：中華民國超馬協會）

陳秀卿

因工作同事的帶領而認識了跑步。2012年第一場路跑賽，獲得6公里第二名，正式開始她的跑步人生。平時透過自學吸收跑步相關知識，與跑團一起循序漸進的練跑。2015年首次挑戰初超馬50公里，就獲得第一名；自此升級成為超馬跑者。曾一度因低潮而停止運動的興趣，但在周遭友人的鼓勵下，她重拾跑步也重整生活。2017至2018年，更連著兩年在開廣飛跑盃50公里賽及其他跑步賽事中都獲得總排名的佳績！

陳秀卿（圖片來源：中華民國超馬協會）

朱美蓓

自國中開始，跑步成為休閒興趣；踏入社會後也仍然維持獨自長跑的習慣，也用跑步來紓解藥師工作的壓力。2012年挑戰了第一場初馬，至今七年陸續完成20多場全馬賽事，2018年更順利完成波士頓馬拉松的目標。平時沒有刻意規劃課表做訓練，只是盡可能維持自己的晨跑習慣，也提升夏季的耐熱持久程度。2018年開廣飛跑盃超級馬拉松是第二次挑戰50公里，便獲得第三名的好成績。

朱美蓓（圖片來源：中華民國超馬協會）

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Brasov 50 KM 賽事資訊：FB、官方網站

中華隊陣容

本文由中華民國超級馬拉松運動協會授權轉載原文出處：2019 IAU 50公里世界錦標賽 中華台北代表隊頂尖陣容登場

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