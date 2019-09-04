跑步知識／半馬成績3小時沒什麼 如果是搖呼拉圈完賽...

2019-09-04 09:47 運動筆記 大鈞哥



身為「馬場觀察家」就必須觀察個透徹，上周看完運球與跑馬的結合，你以為就沒有了嗎？大錯特錯！今天大鈞哥就又來跟大家分享一個不一樣的跑馬技術，那就是呼拉圈配上馬拉松囉！這次的紀錄雖然只是半馬的距離，可是其中的美感卻是相當的迷人，呼拉圈似乎跟跑者融為一體，如此和諧的畫面讓數字上的成績顯得不是這麼重要了。

Betty Shurin 當天的參賽畫面（影片來源：youtube）

2012 年 4 月 7 日，美國女跑者 Betty Shurin aka Betty Hoops 在好萊塢半程馬拉松的比賽中，以3:03:48 成績創下了最速搖呼拉圈完成半馬的紀錄。

看完這樣的紀錄之後，大鈞哥真是自嘆不如，首先我對於呼拉圈真是一竅不通，就算站在原地搖，應該也無法超過 5 秒 (尷尬～)；另外，當年大鈞哥參加半馬的時候，沒有做任何事也是差不多快花了 3 小時才完賽。因此看到這樣的畫面除了驚嘆以外，還真的是佩服佩服呀～

話說回來，這麼輕鬆愉快的跑馬，搭配上呼拉圈，甚至還有一點舞蹈的元素，不知道 Betty 有沒有開個有氧運動班呀XD。這樣的表現真的只能說是名符其實，不愧是 aka Betty Hoops。

unsplash 呼啦圈示意圖 分享 facebook

後記

觀察了馬場各式各樣的表現之後，我覺得核心的訓練很重要，不管要以怎麼樣的方式挑戰馬拉松，這是不能少的；想要搖出好體態，下盤健康要顧好；跳舞+搖呼拉圈+跑步，要從事這樣複合型的運動，途中的能量要補足，讓你堅持到比賽的終點。

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