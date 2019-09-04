跑步知識／運筆說文解字－撞牆

2019-09-04 09:54 運動筆記 運筆memeの語錄



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歡迎收看運筆meme「說文解字」今天要說哪個辭呢？噹噹噹噹～「撞牆」大家一定耳熟能詳，說到撞牆大家一定咬牙切齒，恨得牙癢癢，但也恨自己沒能爬過那道牆或是準備不足。

而「撞牆」又是什麼呢？簡單的來說就是當你體內糖源（肝醣）耗盡，引發的低血糖現象，但也有可能是因為自身的訓練量不足，造成在比賽中明明心肺還可以，雙腳卻已經呈現罷工的狀態，而每個人會依據個人練習及體能，有不同的大小反應和不同發生的時間。

那我們如何抵禦撞牆期的來襲？

提升自己肌肉核心的力量，延緩撞牆的發生與大小症狀

長距離慢速跑（ＬＳＤ），提升身體對脂肪的運用，降低過早耗盡糖源的情況

賽前肝醣超補不可少，賽中補給很重要，在賽前多補充高碳水化合物的食物，如：義大利麵等，比賽當下仍需持續補充能量，依照自己的強度或是練習狀況來去做補充

調整比賽配速，謹記「好的配速帶你上天堂，不好的配速帶你去撞牆」

不要害怕撞牆，大多數的跑者都會遇到撞牆期，聆聽自己身體的聲音，降低速度、補充能量將能緩和撞牆的情況

保持微笑，世界第一Kipchoge說過微笑時，臉部肌肉將會連接至大腦，腦袋會接收快樂的訊息接著你的身體會帶來正面積極的影響，讓你能突破自我

⚠️但如果有嚴重的狀況，如某些部位（膝關節、腳踝等）過早開始疼痛，因立即停下檢查自身狀態，留心身體警訊，切勿勉強自己，要知道「馬場永遠都在」，能健康重返賽道上才是最重要的。運動meme關心您