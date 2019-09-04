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運筆十大優質越野賽 XTERRA 限時開報中

2019-09-04 10:08運動筆記 Saba

獲得 4.5 分的高評價越野賽事 - XTERRA Taiwan 比早鳥團報價更驚豔的價格，就在開報優惠中！（圖片來源：XTERRA Taiwan）

試問：愛運動的你，什麼樣的賽事活動會讓你想一去再去，每年去都不膩？

偏愛越野跑的我會回答：氣氛熱烈、風景優美、補給到位、完賽餐點要多又好吃！

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位於墾丁國家公園的遼闊原始山徑，絕對令人享受的賽道（圖片來源：XTERRA Taiwan）

榮獲運動筆記年度排行 10 大優質越野賽，於 2019 年獲得 4.5 分高評價的 XTERRA Taiwan ，國際菁英選手齊聚，活動規劃嚴謹，充滿活力及度假氛圍，讓所有參與選手都能沉浸其中，充分享受 XTERRA Taiwan 的熱情招待。

這場比賽即將在 9/1（日）開始報名，愛越野的你準備好了嗎？！

比賽規劃三種項目，重點介紹如下

 

1. 越野跑單項：共有 28 KM、10 KM、5 KM 三種距離。

最長距離 28 KM 爬升 1098 mD+

從 2018 年 21KM → 2019 年 26 KM → 2020 年再增長為 28 KM，精彩的河床路線，360 度環景山徑，墾丁國家公園廣闊的大草原，讓你跑得更過癮。

2019 XTERRA Taiwan 越野跑精彩花絮（影片來源：XTERRA Taiwan）

28 KM 越野跑路線圖及等高圖（圖片來源：XTERRA Taiwan）

10 KM 越野跑路線圖及等高圖（圖片來源：XTERRA Taiwan）

5 KM 越野跑路線圖及等高圖（圖片來源：XTERRA Taiwan）

2. 越野二項：（NEW！！！）此為 2020 年新增項目，讓選手先以登山車完成 26 KM 精彩山徑，緊接著再跑 11 KM 越野路線，體驗二合一，99% off road 的刺激路線！（同越野三項之登山車 / 越野跑路線）

越野二項路線圖（圖片來源：XTERRA Taiwan）

3. 越野三項：專為鐵人選手設計的「全餐」

先在墾丁小灣開放海域游泳 1.5 KM / 再騎登山車 26 KM / 最後是越野跑 11 KM，你可以騎著登山車穿越各種不同地形：河谷、叢林、草原、沙灘、墾丁國家公園 360 度環景山徑，要讓鐵人們嘗試與平面道路比賽截然不同的感受！（心臟跟能力都要強一點喔！）

最特別的是，成績優異的選手都可獲得 2020 年夏威夷世錦賽的參賽資格（包括「越野跑 28 公里組」：總排前三、分齡第一，以及「越野三項」：總排前三、各分齡組優勝者。由於越野三項各分齡組優勝者配額不同，詳細可參考越野三項報名簡章中的分組名額表），讓你有機會探訪 XTERRA 的起源地。

2019 XTERRA Taiwan 越野三項精彩花絮（影片來源：XTERRA Taiwan）

越野三項路線圖及等高圖（圖片來源：XTERRA Taiwan）

途經各種路況：包括河床地形，考驗參賽者的應變能力（圖片來源：XTERRA Taiwan）

豐富的講座及訓練課程等你來參加

 

報名比賽之後，除了本身原有的練習不可少之外，從 2019 年的 6 月一直到 2020 年 2月賽前，主辦單位在北 / 中 / 南陸續舉辦分享會、訓練營等等提供欲參賽的選手更多充實自己的機會，也會有「約跑」、「約騎」活動，讓你在各項的團練活動當中增進體能，也能認識更多相同興趣的新朋友，相約一起參賽。

和好友們一同參賽，累積的快樂回憶無價（圖片來源：XTERRA Taiwan）

這次野跑訓練營教練邀請江晏慶擔任這次的訓練營教練，登山車訓練營由 XTERRA 教練林忠義、許元耕擔任參與指導學員的任務，未來更會邀請到越野車國手「阿丹」江勝山擔任客座教練。有興趣參加者請密切注意 XTERRA Taiwan 官方粉絲團

超優惠報名訊息

報名時間：9 / 1（日）~ 12 / 31（二）如額滿將提前截止

活動日期：2020 / 3 / 28 ~ 29 ，六日兩天

活動組別：2020 / 3 / 28 越野兩項 & 越野三項；2020 / 3/29 越野跑

報名費用：

比賽項目

越野跑

28KM / 10 KM / 5KM

越野兩項登山車＋越野跑

越野三項個人組

越野三項接力組

報名費用開報優惠： 2019 / 9 / 1 ～ 9 / 7
28 公里組USD $ 65USD $ 145USD $ 175USD $ 285
10 公里組USD $ 50
5 公里組USD $ 32
早鳥優惠： 2019 / 9 / 8 ～ 10 / 31
28 公里組USD $ 75USD $ 165USD $ 195USD $ 320
10 公里組USD $ 55
5 公里組USD $ 35
正常價格： 2019 / 11 / 1 ～ 12 / 31
28 公里組USD $ 90USD $ 195USD $ 230USD $ 375
10 公里組USD $ 65
5 公里組USD $ 40

注意：

1. 凡 9 / 8 ~ 10 / 31 期間，團體報名滿十人以上再享折扣方案，請來信至 info@xterrataiwan.com 洽詢。

2. 上述參賽費用不含 Active 報名系統服務費。

3. 報名越野三項及越野二項選手的報名費用內含選手完賽日之戶外燒烤晚宴餐券一張，越野三項、越野二項選手家屬及越野跑參賽者想參與晚宴同樂，需另外加購。

今年初筆者參加了 XTERRA Taiwan 在墾丁凱撒飯店露天花園舉辦的 BBQ 晚宴，特別搭建的頒獎典禮舞台上，邀請當地原住民團體做開場演出，同時，旁邊還有超大型螢幕，撥放著當天比賽的精采畫面（剪輯好快速！！），看著影片上的選手奮力參賽的模樣，雖然自己不是三鐵選手，當場卻也感動不已......如果是選手，我應該會當場落淚吧！

露天 BBQ 晚宴，在充滿南國島嶼風情的凱薩飯店花園舉辦（圖片來源：XTERRA Taiwan）

9 / 1（日）- 9 / 7（六）開報優惠價比早鳥團報價還令人驚喜，超彭湃的物資並不會因為報名優惠而縮減，來看一下報名物資及完賽禮有哪些？

越野跑物資：

越野跑報到領取物品晶片號碼布紀念衣紀念背袋紀念帽
28 公里組
10 公里組X
5 公里組X

越野跑完賽禮完賽獎牌完賽毛巾完賽餐點
28 公里組
10 公里組
5 公里組X

越野跑報名簡章請點我

越野二項物資：

越野二項報到領取物品選手物資✽紀念衣紀念帽紀念背袋晚宴餐券
越野二項組

✽選手物資包含下列品項：晶片、轉換袋、號碼布、號碼貼紙組

越野二項完賽禮

完賽獎牌完賽紀念衣完賽浴巾完賽餐點
越野二項組

越野二項報名簡章請點我

越野三項物資：

越野三項報到領取物品選手物資✽紀念衣紀念帽紀念背袋晚宴餐券
越野三項個人組
越野三項接力組

✽選手物資包含下列品項：晶片、轉換袋、號碼布、號碼貼紙組、泳帽

越野三項完賽禮

完賽獎牌完賽紀念衣完賽浴巾完賽餐點
越野三項個人組
越野三項接力組（三份）

越野三項報名簡章請點我

住宿資訊

主辦單位正積極洽詢當地各項住宿優惠中，包含墾丁凱撒大飯店、墾丁福華度假飯店、墾丁青年活動中心，其他陸續增加，詳細優惠內容目前洽談中，請密切注意 XTERRA Taiwan 粉絲專頁

交通方式

高鐵提供了聯票優惠：高鐵來回對號座車票75折 ＋ 墾丁快線 ＋ 一日街車券，可自由選擇搭乘班次及時段。詳情請參考 高鐵網頁說明

高鐵聯票優惠價格表（圖片來源：台灣高鐵官網）

美好的體驗令人難忘 想一去再去

 

2019 年 3 月份很榮幸參與了越野跑項目，熱鬧的會場氣氛，眾多國際好手參賽，當時筆者在現場，活力十足的國際級賽事氛圍令我非常感動，至今仍然難忘。延伸閱讀：直擊 2019 XTERRA Taiwan 賽事現場

整個比賽活動中，處處都能感受到主辦單位用心做好整體規劃。除了主辦單位提供「登山車租借服務」，可於會場取車還車，會場 EXPO 應有盡有，賽道的安全防護及補給的密集程度，每個小地方都讓我深刻體會主辦單位的細心。

設計精美的獎牌及完賽衣讓我愛不釋手，會場也忍不住加購了設計師特別推出的限量紀念棉 T，我好喜歡！（大心）

以排灣族和魯凱族的重要精神象徵：熊鷹為主題設計的精美完賽獎牌 （圖片來源：XTERRA Taiwan）

還有還有，賽後多輛胖卡車專程提供餐食飲品，一字排開的陣容，可比園遊會的豐富餐點。完賽後不必餓著肚子離開會場去覓食，讓我覺得當 XTERRA Taiwan 選手好幸福～

看完了這麼多介紹，你心動了嗎？別忘了在行事曆上備註好 2020 / 3 / 28 ~ 29 一定要參加的這場盛宴，用度假的心情前往墾丁參與這場必定會讓你難以忘懷，回味無窮的賽事。

以上文章由 XTERRA Taiwan 贊助刊出。 

＊越野賽事 盡在運動筆記＊

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